Srednja škola ”Stjepan Ivšić” Orahovica dobila Erasmus akreditaciju

Srednja škola ”Stjepan Ivšić” Orahovica niže uspjeh za uspjehom. Nakon rekordnog broja upisanih učenika na početku tekuće školske godine, Škola je učinila još jedan korak više ka povećanju broja učenika i novim upisima velikog broja djece. Naime, stigla je vijest kako je orahovačka srednja škola dobila Erasmus akreditaciju, što znači da će orahovački srednjoškolci bez ikakvih prepreka sljedećih 5 godina dio obrazovanja stjecati diljem Europske unije.

– Natječaj za ovaj projekt je objavljen 19. listopada prošle godine i mi smo prionuli radu. Stvoren je jedan mali projektni tim koji su činili pedagoginja Snježana Konopek, profesorica engleskog jezika Zorana Vujatović i ja kao ravnatelj uz veliku pomoć našeg dragog prijatelja Erasmus ambasadora, sada već bivšeg ravnatelja Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača, profesora Josipa Ivoša, a svakako moram spomenuti i našeg nekadašnjeg ravnatelja Zorislava Milkovića koji je pokrenuo Erasmus priču u našoj školi još 2016. godine. Dobivena odluka a akreditaciji u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanjakonkretno znači da u slijedećih pet godina sve naše projektne prijave na mjeru Erasmus + izravno i prolaze bez natječaja. Ono što je najvažnije u ovoj priči je da mi dobivenom akreditacijom uvelike podižemo kvalitetu našeg obrazovanje u smislu sadržaja i mogućnosti koje ćemo pružiti učenicima u navedenom periodu. Dakle, svi oni učenici koji se odluče upisati školu strukovnih zanimanja u našoj školi dobivaju mogućnost besplatnog putovanja po svim zemljama Europske unije i tamo stjecanje znanja i novih obrazovnih vidika – priča v.d. ravnatelja orahovačke srednje škole Davor Jeger ističući kako je škola odradila već tri projekta Erasmus + i kako se nada da će ova nova mogućnost nastaviti tend velikog broja upisanih u školu i u narednim školskim godinama.

– Kako smo već prošli tri Erasmusa i to u Portugalu, Njemačkoj i Španjolskoj možemo potvrditi kako se radi o sjajnim mogućnostima za učenike strukovnog obrazovanja, jer tamo stječu nova znanja, organizirani su im razni sadržaji, izleti i druženja, upoznavane novih kultura, vježbanje jezičnih vještina i mnoštvo drugih iznimno korisnih stvari i svi učenici koji su to prošli prepuni su dojmova i oduševljenja. S ponosom mogu reći da smo dobivenom akreditacijom dobili nešto što ima rijetko koja škola u regiji i to nam daje sada određenu prednost u odnosu na druge škole. Nadam se kako će to rezultirati nastavkom trenda dobrog upisa u našu školu jer evo ako se netko još dvoumi gdje i što upisati, ovog trenutka mogu odgovorno reći da upisom u Srednju školu ”Stjepan ivšić” učenici dobivaju nešto što u drugim školama neće imati – zaključio je Jeger.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)