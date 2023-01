Vlada RH: Do kraja iduće godine, djeca te osnovno i srednjoškolci besplatno se vlakom mogu voziti diljem Hrvatske

Vlada RH donijela je Zaključak o nastavku provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine.

Pilot-projekt obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta školovanja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja, u 2. razredu redovnih vlakova u mjesnom i međumjesnom prijevozu.

Daljnja realizacija pilot-projekta doprinijet će dodatnom povećanju mobilnosti djece i učenika, poboljšanju životnog standarda građana i poticanju korištenja željezničkog prijevoza. Uz investicijski ciklus u obnovu željezničke infrastrukture i nabavu novih vlakova koji se sufinanciraju sredstvima iz EU fondova, nastavak provedbe pilot-projekta pozitivno će utjecati na povećanje korištenja i održivost željezničkog prijevoza, čime se doprinosi i smanjenju štetnih utjecaja prometa na okoliš.

Djeca do polaska u osnovnu školu, učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola i djeca do 18 godina koja ne pohađaju školu, od 1. siječnja 2023 do 31. prosinca 2024. ostvaruju pravo na besplatan prijevoz vlakom u 2. razredu redovnih vlakova.

Do 31. siječnja 2023. učenici i djeca do 18 godina koja ne pohađaju srednju školu pravo na besplatna putovanja ostvaruju:

• u slučaju da nemaju pametnu karticu s profilom na temelju identifikacijskog dokumenta na kojemu je naveden datum rođenja i koji je potrebno pokazati vlakopratnom osoblju u vlaku

• u slučaju da imaju pametnu karticu s profilom iz školske godine 2021./2022. na temelju postojećeg profila.

Od 1. veljače 2023. učenici i djeca do 18 godina koja ne pohađaju školu moraju imati važeći profil za 2023. godinu. Zahtjev, potvrda obrazovne ustanove i fotografija za izradu pametne kartice mogu se poslati putem pošte ili [email protected] ili predati na blagajni.

Podsjetimo, zahvaljujući ugovoru Virovitičko-podravske županije i HŽPP-a i svi studenti s područja VPŽ besplatno se mogu voziti vlakom bilo gdje u Hrvatsku.

(www.hzpp.hr)