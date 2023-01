Za predstojeći Sajam antikviteta izlagači se mogu se prijaviti do 2. veljače: Plaćanje štanda isključivo u gotovini “na licu mjesta”, cijena i dalje 13,28 eura

Gradska tvrtka Tržnica d.o.o. je od 01. siječnja 2023. od tvrtke Osječki sajam d.o.o. preuzela organizaciju Sajma antikviteta, pa je potencijalnim izlagačima uputila sve važne informacije vezano uz predstojeći Sajam koji će se održati u subotu, 4. veljače.

-Radi lakše dostupnosti svim potencijalnim sudionicima, od kojih mnogi nisu iz Osijeka, obrazac prijave i Općih uvjeta bit će objavljen na našoj internet stranici www.trznicaos.hr a nakon popunjavanja potrebno ih je dostaviti zaključno do 2. veljače 2023. godine na e-mail adresu [email protected] odnosno, ukoliko to netko od sudionika nije u mogućnosti, osobnim dolaskom i predajom u sjedištu naše tvrtke u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5. Istekom navedenog roka ne zaprimamo dodatne prijave. Za sve dodatne informacije sudionici se mogu obratiti na telefone broj 031/213-332 i 031/494-077 tijekom radnog vremena od 7,00 do 15,00 sati (ponedjeljak-petak) te osobno na lokaciji na sam dan održavanja sajma – stoji u obavijesti osječke Tržnice d.o.o.

Dodaju i kako je cijena sudjelovanja na sajmu ostala neizmijenjena – iskazano u važećoj valuti iznosi 13,28 eura (PDV uključen u cijenu) za jedno izložbeno mjesto, ali je promijenjen način uplata. Umjesto dosadašnjeg plaćanja unaprijed, uplate se vrše isključivo u gotovini na dan i na licu mjesta održavanja sajma te će sudionici kao dokaz uplate dobiti fiskalizirane račune.

(www.icv.hr, tj)