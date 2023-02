KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akcijsku komediju “Ant-Man i Wasp: Kvantumanija” te animirani “P’astanian i tri njušketira”

Kino Park i ovog vam vikenda donosi dvije odlične projekcije. Tako u subotu, 25. veljače u 19 sati, pogledajte akcijsku komediju “Ant-Man i Wasp: Kvantumanija” 3D.



Izvorno ime: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Redatelj: Peyton Reed

Žanr: akcija, avantura, komedija

Uloge: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors

Trajanje filma:

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: Scott Lang i Hope Van Dyne, zajedno s Hopeinim roditeljima Hankom Pymom (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), te njegovom kćeri Cassie Lang, istražuju Kvantno carstvo u kojem komuniciraju s neobičnim stvorenjima i upuštaju se u avanturu koja nadilazi granice onoga što su mislili moguće.

A u nedjelju, 26. veljače u 17 sati, pogledajte animirani film “P’astanian i tri njušketira”.



Izvorno ime: Dogtanian and the Three Muskehounds

Redatelj: Toni Garcia

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 84 min

Godina: 2023

Država: Španjolska

Sadržaj filma: Temeljena na slavnom romanu Tri mušketira i smještena u 17. stoljeće, ova nevjerojatna animirana avantura prati mladog štenca P’Astaniana koji putuje u velebni Pariz i nada se da će ispuniti svoj san da postane jedan od slavnih zaštitnika kralja. P’Astanian je mladi mačevalac koji sanja pridružiti se legendarnim Njušketirima. Nakon što je dokazao svoje vještine i stekao njihovo povjerenje, on i Njušketiri moraju obraniti kralja od tajne zavjere zlog kardinala koji želi preuzeti vlast. Budući da nitko drugi ne može spasiti situaciju, P’Astanian i njegovi novostečeni prijatelji, talentirani mačevaoci, kreću u avanturu kako bi bili spasili kralja i oslobodili regiju.

(www.icv.hr, Kino Park)