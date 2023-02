KINO PITOMAČA Ovog vikenda pogledajte obiteljsku komediju “Asterix & Obelix: Srednje kraljevstvo” i obiteljsku avanturu “Dječak i tigar”

Kino Pitomača ovog vikenda donosi dvije kino projekcije. U petak, 3. veljače u 19 sati možete pogledati obiteljsku avanturu “Asterix & Obelix: Srednje kraljevstvo”. U subotu, 4. veljače očekuje vas obiteljski film “Dječak i tigar” s početkom u 19 sati.

ASTERIX & OBELIX: SREDNJE KRALJEVSTVO

Izvorno ime: Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu

Redatelj: Guillaume Canet

Žanr: obiteljski, komedija, avantura

Uloge: Zlatan Ibrahimović, Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Pierre Richard, Marion

Cotillard, Vincent Cassel

Godina: 2023.

Država: Francuska

Sadržaj filma: Godina je 50. prije Krista i kineska je carica zatvorena nakon državnog udara koji je potaknuo princ izdajica. Uz pomoć feničkog trgovca i njezinog vjernog tjelohranitelja, caričina jedina kći princeza Sass-Yi bježi u Galiju kako bi zatražila pomoć dvojice hrabrih ratnika Asterixa i Obelixa, koji su zahvaljujući svom čarobnom napitku obdareni nadljudskom snagom. Naša dva nerazdvojna heroja rado prihvaćaju pomoći i tako počinje veliko putovanje i avantura na putu za Kinu. Ali Cezar i njegova moćna vojska, žedni novog osvajanja, također idu prema Srednjem kraljevstvu… U petom filmu franšize se pridružila i velika nogometna zvijezda Zlatan Ibrahimović kao Oneofus.

DJEČAK I TIGAR

Izvorno ime: Ta’igara: An adventure in the Himalayas

Redatelj: Brando Quilici

Žanr: obiteljski, avantura

Uloge: Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce

Trajanje filma: 94 min

Godina: 2023.

Država: Italija

Sadržaj filma: Inspirativna i uzbudljiva avantura koja se bavi jednim od najvažnijih pitanja našeg vremena, očuvanjem divljih životinja i ugroženih vrsta, s ciljem širenja poruke o ekstremnoj situaciji u kojoj se naš planet Zemlja danas nalazi. U dolinama Himalaja, dječak siroče spašava mladunče bengalskog tigra od nemilosrdnih lovokradica koji su ubili tigrovu majku. Zajedno su krenuli u planine do samostana Taktsang u Butanu poznatog kao “Tigrovo gnijezdo” gdje su se budistički redovnici sklonili nakon kineske invazije na Tibet 1950. kako bi zaštitili te grandiozne velike mačke. Dječak i tigar će zajedno morati proputovati stotine milja i preživjeti ekstremne vremenske uvjete kako bi stigli do tigrovog novog doma visoko na Himalaji. Njih će dvoje doživjeti jednu od najvećih životnih avantura: pravo prijateljstvo!

