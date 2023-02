Obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja HDZ-a općine Čačinci

U Čačincima je obilježena 33. obljetnica Hrvatske demokratske zajednice te općine. Obljetnici su uz domaćina predsjednika OO HDZ-a i načelnika Alena Jurenca, nazočili i član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i župan Igor Andrović, dopredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić, dopredsjednika ŽO HDZ-a VPŽ i gradonačelnik Orahovice Saše Ristera, predsjednik Kluba utemeljitelja HDZ-a VPŽ Marko Teskera, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić, predsjednici OO i načelnici općine Zdenci Tomislav Durmić, Crnac Mate Damjan i Pitomača Željko Grgačić.

Prvi se nazočnima obratio predsjednik OO HDZ-a Čačinci i načelnik Alen Jurenac.

– Zahvala ide utemeljitelima za sve što su ovdje u Čačincima učinili prije 33 godine te naravno našim hrabrim hrvatskim braniteljima za žrtvu koju su podnijeli za slobodnu Hrvatsku. Naš odbor je treći osnovan na području županije i od tada do danas naša stranka u kontinuitetu obnaša vlast u općini i čini za nju velike stvari. Iza nas je mnoštvo projekata koje smo realizirali, neću ih sada izdvajati nego mislim da je važno reći da se svojski trudimo ravnomjerno razvijati sva naša općinska naselja i to radimo u suradnji s ljudima na terenu. Danas na ovoj obljetnici prilika je da se zahvalimo svima koji su radili i stvarali prije nas i učinili da Čačinci budu danas ovakvi kakvi jesu, a naša zajednička obveza je da svima koji danas žive i rade u Čačincima i svim naseljima općine osiguramo siguran i ugodan život, a budućim generacijama predamo sigurnu budućnost – rekao je između ostalog Jurenac.

Predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić naglasio je kako mladež ne zna kako je ’90-ih godina bilo stvarati HDZ, ali zna kako nastaviti putevima kojim su utemeljitelji i branitelji krenuli.

– Znam da ćemo nastaviti njegovati sva načela naše stranke te i dalje stvarati kadrove koji će spremno jednog dana dočekati voditi općine, gradove i županiju. Na Županijskom odboru je da zainteresira mlade kadrove za bavljenje politikom i time poveća i pojača kadar stranke na području cijele županije i siguran sam da će tako i biti – rekao je Krizmanić.

Predsjednik Kluba utemeljitelja HDZ-a VPŽ Marko Teskera prisjetio se dana osnivanja stranke.

– Nekada smo bili napadani i svakako nazivani, bili stranka opasnih namjera, bili opasnost i kako su mnogi rekli najveće zlo Hrvatske, ali smo se znali obraniti i stvorili smo slobodnu i europsku Hrvatsku. Danas je isto tako, opet nas napadaju, ali srećom hrvatski narod ima dugo pamćenje i zna prepoznati rad, zna prepoznati snagu koja ga ja vodila devedesetih i rejting naše stranke iz dana u dan samo raste – rekao je Teskera.

Dopredsjednik ŽO i saborski zastupnik Josip Đakić zahvalio je utemeljiteljima na hrabrosti i stvaranju HDZ-a kad je bilo najteže te naglasio je kako su iza HDZ-a 33 uspješne godine.

– Čačinci su uvijek hrabro držali svoju ljubav prema domovini, uvijek su bili vjerni domovini i HDZ-u i to se očituje kroz sve proveden izbore i sve pobjede te sve dobre namjere i projekte koji su ovdje ostvareni. Siguran sam da će tako biti i nastavljeno uz vašeg načelnika, našeg župana i sve nas jer to nam je dužnost prema vama koji ste nas izabrali – započeo je Đakić te naglasio da je HDZ doveo Hrvatsku do pobjede i slobode, uveo je u Europu i Schengen i da je sada ostalo još samo jedno:

– Preostalo nam je samo jedno za napraviti, a to je stvoriti boljitak i blagostanje svim građanima Lijepe naše i lijep i bolji život. I to je već pripremljeno, nekoliko smo puta dizali plaće, usklađivali mirovine i vukli druge važne poteze, Vlada RH je pokazala snagu i volju u svim krizama koje su nas zadesile kako bi pomogla i industriji i poduzetnicima i ljudima u potrebi. Želimo svojim projektima i radom, zajedništvom i slogom te zajedničkom snagom stvoriti život i blagostanje kao i u drugim europskim zemljama, osigurati jednake plaće kao u Njemačkoj, Austriji i sličnim zemljama te stvoriti bogat i lijep život našim građanima u cijeloj Hrvatskoj – rekao je Đakić.

Član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i župan Igor Andrović naglasio je kako su Čačinci oduvijek utvrda HDZ-a u Virovitičko-podravskoj županiji i Hrvatskoj.

– Čestitam Čačincima što je u njima upravo HDZ sve ove godine radio na boljitku života građana ove općine. Moram reći danas i hvala Čačincima što su uvijek uz HDZ-a i što su važan kotačić u činjenici da je VPŽ uvijek bila i bit će plava na političkoj karti Hrvatske. Mogu reći da sam kao čelni čovjek ove županije na to ponosan. Nećemo dozvoliti da nas lažima i neistinama blate, nego ćemo uvijek znati odgovoriti argumentirano s projektima i radom štiteći naše nacionalne interese i sve one vrijednosti koje je HDZ upisala u svoje temelje pri osnivanju. Dok nas oporba i dalje blati jeftinim političkim trikovima, Vlada se bori s velikim problemima i velikim globalnim i suvremenim izazovima i krizama, i na čelu s Andrejom Plenkovićem sve to uspješno savladava. Zato vjerujem kako sve to građani, kako ove općine i županije, ali i cijele Hrvatske vide tko radi, tko se bori i tko želi bolje Hrvatskoj danas i sutra i da ćemo svi zajedno dalje, jer svi ste vi HDZ – zaključio je Andrović.

(hdz-vpz.com)