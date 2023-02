Općina Crnac pripremila dokumentaciju za niz projekata, stigle i građevinske dozvole, sada se čekaju natječaji

Općina Crnac i u tekuću je godinu ušla s nizom projekata kojima je cilj poboljšati život mještana. Prema riječima načelnika općine Mate Damjana, dokumentacija za većinu planiranih projekata je gotova, građevinske dozvole su dobivene, samo se čekaju odgovarajući natječaji.

Jedan od projekata koji kreće u novu fazu je izgradnja Centra za starije osobe, za koji je dobivena građevinska dozvola.

– Iako smo sve pripremili, nažalost prema uvjetima natječaja Općina sama ne može prijaviti taj projekt jer moramo sudjelovati u plaćanju PDV-a, održavanju Centra i stvoriti plaće za zaposlenike, što je neprihvatljivo za našu Općinu jer toliko sredstava ne možemo osigurati. Stoga smo odlučili kako idemo na javno, privatno partnerstvo kako bi taj projekt što prije riješili jer nam je Centar doista nužan s obzirom da naša općina ima veliki broj starijih osoba – kaže načelnik Damjan.

Isto tako, u pripremi su i projekti izgradnje Trga hrvatskih branitelja u Crncu te rekonstrukcija trga u Velikom Rastovcu.

– Trg hrvatskih branitelja u Crncu radit ćemo vlastitim sredstvima, a idemo i na projektiranje uređenja trga u Velikom Rastovcu i ti bi projekti trebali biti gotovi ove godine. Građevinsku dozvolu imamo i za Polivalentni centar sa sportskom dvoranom u Crncu, a dvoranu ćemo pokušati u suradnji s agencijom VIDRA nominirati na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s obzirom da bi dvorana bila u sklopu Područne škole u Crncu. Ishodovali smo i građevinsku dozvolu za društveni dom u Novom Petrovom Polju što realiziramo na ideju jednog od vijećnika baš iz toga mjesta i evo, i na tome radimo. Sve je pripremljeno za projekt širokopojasnog interneta. Dakle ima toga, no sve to ide presporo. Mi smo svoje što moramo, napravili, uložili velika sredstva za projektne dokumentacije i sada nikako da dočekamo natječaje i odluke ministarstava da sve to skupa krene, no vjerujem kako ćemo vrlo brzo uspjeti započeti s radovima na svim tim projektima – rekao je načelnik Mato Damjan.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)