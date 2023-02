Slatinski četvrtoligaš starta s pripremama, trener Nikica Hat: Sezonu želimo završiti u gornjem domu ligaške ljestvice

Nogometni klub Slatina danas (subota) je prozivkom igrača započeo s pripremama za proljetni dio prvenstva 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica.

Prozivci se odazvalo jedanaest igrača, a ostali su bili opravdano odsutni zbog posla ili fakultetskih obaveza. Na početku je igrače i trenera Nikicu Hata pozdravio klupski predsjednik Miran Janečić.

– Drago mi je što smo se ponovno okupili nakon zimske stanke. Razgovarali smo o predstojećem, proljetnom dijelu prvenstva, a trener je iznio planove za taj dio i osvrnuo se na jesenski dio u kojem smo završili deveti na ljestvici. Porazgovarali smo s igračima oko njihove fizičke spreme, kao i rasporedu priprema prije početka prvenstva. Isto tako, u razgovoru smo zaključili da će nam za proljetni dio trebati još poneki igrač, te da moramo na dovođenju pojačanja intenzivno poraditi – rekao je Janečić.

Trener Hat naglasio je da je cilj ekipe, i njega samog, na kraju sezone završiti u gornjem domu ligaške ljestvice.

– Zadovoljan sam odazivom na prozivku, jer je došla većina igrača, a ostali su svoj izostanak opravdali. Za pripremu imamo oko mjesec dana, te ćemo odigrati četiri pripremne utakmice, a ostalo će biti treninzi. Što se tiče kadra, on se mora pojačati, ali to radi Uprava kluba. Nakon jesenskog dijela bili smo deveti, a mene bi zadovoljilo da na kraju prvenstva završimo u gornjoj polovici ljestvice, recimo među prvih pet-šest ekipa. Danas smo mislili odraditi prvi trening, ali zbog jakog vjetra koji puše skoro cijeli dan to ćemo odgoditi za sutra – rekao je trener Hat.

Na prozivci, uz predsjednika Janečića i trenera Hata, nazočio je i sportski direktor kluba Darko Kupres.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)