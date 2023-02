Udruga HVIDR-a Orahovica održala redovnu izvještajnu skupštinu

U Hrvatskom domu kulture u Čačincima, udruga HVIDR-a Orahovica održala je svoju redovnu, godišnju, izvještajnu skupštinu kojoj su nazočili izaslanik župana Igora Androvića, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, voditelj Ureda Ministarstva branitelja u Virovitici Anto Krišto, predsjednik HVIDR-e Slatina Nenad Križić te predstavnici HVIDR-e Virovitica i drugih braniteljskih udruga sa šireg područja.

Uoči skupštine nazočni su paljenjem lampiona kod spomen obilježja poginulim braniteljima u središtu Čačinaca te riječima molitve odali dužno poštovanje svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim branitelje te svojim umrlim članovima. U sklopu izvješća o radu predsjednik Stjepan Varaždinac je naglasio kako je Udruga i u 2022. odrađivala temeljne zadatke u smjeru očuvanja digniteta i uspomene na Domovinski rat i poginule umrle branitelje.

– Sudjelovali smo na svim obljetnicama iz Domovinskog rata na području grada i susjednih općina te sami organizirali nekoliko niz obljetnica i memorijalnih turnira za poginule suborce. Naši sportaši postizali su odlične rezultate kao i enigmatičari u sklopu enigmatske sekcije udruge. U protekloj godini obilježili smo i 30. obljetnicu osnivanja naše Udruge malom svečanošću – rekao je Varaždinac.

Nakon ostalih podnesenih izvješća, sva su jednoglasno usvojena, a potom je predsjednik Varaždinac donio i plan rada za tekuću godinu, u kojem je, među redovnim zadacima i aktivnostima, istaknuo kao će Udruga i dalje obilaziti svoje članove i pomagati im koliko bude mogla. Plan je kao i financijski plan jednoglasno usvojen, a potom je došao red na obraćanje gostiju.

Nakon obraćanja predstavnika braniteljskih udruga sa šireg područja, obratio se voditelj Ureda Ministarstva branitelja u Virovitici Anto Krišto naglasivši kako su njegov ured i on osobno uvijek otoreni za svakog hrvatskog branitelja i za pomoć koju mogu pružiti. Nenad Križić predsjednik HVIDR-e Slatine pozdravio je nazočne i u ime predsjednika ZUiČ VPŽ Mate Bubaša rekavši kako između udruga HVIDR-e na području županije vlada jedno veliko zajedništvo i kako je to primjer kako branitelji mogu i moraju biti i djelovati zajedno. Križić je pozvao nazočne i da pljeskom podrže što brži oporavak dr. Elvire Koić koja je u svom radnom vijeku pružila veliku potporu i pomoć svim hrvatskim braniteljima s područja županije i šire. Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac istaknuo je zadovoljstvo i zahvalnosti orahovačkoj HVIDR-i na pomoći braniteljima te organizaciji niza ratnih obljetnica.

– Vi ste ti koji ste bili rame u rame onima kojih više nema i uz njih ste podnijeli najveću žrtvu u Domovinskom ratu. I zato, hvala vam što ste tu, što konstantno radite na očuvanju uspomene i istine u Domovinskom ratu, i to nama iz mlađe generacije jako puno znači kako bi mogli nastaviti vašim koracima i u budućnosti nastaviti ovo što vi danas radite. Na nama političarima i dužnosnicima je da vam pružimo maksimalnu podršku i pomoć i to ćemo i činiti – rekao je Jurenac.

Izaslanik župana Igora Androvića, gradonačelnik Orahovice Saša Rister istaknuo je kako su Županija i Grad uvijek partner i prijatelj svim braniteljskim udrugama.

– Hrvatski branitelji su uvijek ti kojima treba dati potporu i uz koje treba uvijek stajati. Virovitičko-podravska županija i Grad Orahovica to čine i uvijek će pomoći koliko god mogu. Posebno je važno nazočiti svim obljetnicama i koje braniteljske udruge organiziraju jer time svi zajedno radimo ono što moramo i što je časno i ponosno, a to je čuvanje istine i uspomene na Domovinski rat i hrabre poginule hrvatske vitezove te one koji su srećom preživjeli, ali nas nakon rata napustili. Hvala HVIDR-i koje uvijek aktivna i redovna na gradskim i županijskim aktivnostima i siguran sam u uspješnu daljnju suradnju – zaključio je Rister.

Na kraju skupštine prvi predsjednik orahovačke HVIDR-e Franjo Bačmaga održao je kratak govor te predao predsjedniku Stjepanu Varaždincu poklon, umjetnički uradak člana HVIDR-e Franje Boljkovca, a riječ je o liku prvog predsjednika RH Franje Tuđmana.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)