Izložba ručnih radova i tradicionalnih slovačkih jela u nedjelju, 26. ožujka u Zokovom Gaju

Matica slovačka Zokov Gaj u nedjelju, 26. ožujka organizira izložbu ručnih radova u domu Matice, a povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Izložba će biti postavljena od 14 sat.

-S obzirom da mi u sklopu Matice imamo sekciju rukotvorina i svaki tjedan se okupljamo te izrađujemo ručne radove tehnikama i materijalima kako su to nekada radile naše bake, odlučili smo sve to što radimo prikazati na jednoj zajedničkoj izložbi u našem domu. Isto tako, uz izložbu će biti predstavljena i gastro ponuda tradicionalnih slovačkih jela ovoga kraja karakterističnih za korizmeno vrijeme. Pozivamo sve koji vole kulturnu baštinu Slovaka i Hrvata ovoga kraja da nam se pridruže od 14 do 18 sati u Domu Matice u Zokovom Gaju – kaže predsjednica Matice slovačke Zokov Gaj, Vesna Kunštek.

