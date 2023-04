Obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja OO HDZ-a općine Zdenci

U Domu kulture u Zdencima svečano je obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja Hrvatske demokratske zajednice općine Zdenci. Svečanosti proslave najjače i najvažnije stranke u povijesti Hrvatske, uz domaćina predsjednika OO HDZ-a Tomislava Durmića te mnoge članove i simpatizere, nazočili su: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ, predsjednik Gradskog odbora Orahovice i gradonačelnik Saša Rister, tajnik Županijskog odbora Bojan Mijok, predsjednici općinskih odbora i načelnici općina Robert Grabar (Mikleuš), Goran Doležal (Suhopolje) i Hrvoje Miler (Špišić Bukovica), predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži VPŽ Mato Krizmanić, predsjednik Mladeži općine Sopje Antonio Rastija.

Obilježavanje je počelo polaganjem vijenca i lampiona kod križa na mjesnom groblju u Zdencima dok je središnji skup održan u zdenačkom Domu kulture. U uvodu predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Zdenci i načelnik Tomislav Durmić naglasio je kako je HDZ u Zdencima osnovan 8. travnja 1990. u kino dvorani u Zdencima te kao su članovi HDZ-a posebno ponosni na svoje utemeljitelje čijim utrtim putem i danas koračaju ka sigurnom i ugodnom životu svojih sumještana.

– U ovih 33 godine bilo je uspona i padova naše stranke, ali svemu smo oduprijeli i danas radimo na dobrobit svoj sumještana. Nakon 30 godina, točnije prije dvije godine na lokalnim izborima u Zdencima, su nas opet nazvali strankom opasnih namjera pa su čak i neki naši bivši članovi pozivali mještane da glasaju protiv HDZ-a, ali sve to nije uspjelo jer je HDZ ovdje opet dobio povjerenje. Svojim radom maksimalno se trudimo opravdati to dano nam povjerenje, pomažemo svima koliko možemo i nastojimo držati standard unatoč poskupljenjima energenata i ostalih troškova. Realiziramo veliki broj projekata, među najvećima je svakako izgradnja Sunčane elektrane za što smo s HEP-om potpisali sporazum o suradnji za gradnju iste u Poduzetničkoj zoni u Dugoj Međi. Mi smo kao Općina dužni ishoditi građevinsku dozvolu, a jakost elektrane bila bi 19,99 MW na površini od 27 Ha. Posebno bih izdvojio našu LED rasvjetu koju smo postavili još 2016. na području cijele općine, a to govorim jer se tak sada vidi pravi rezultat, naime sada kada su nastupila sva ova poskupljenja energenata ovaj projekt se financira iz uštede potrošnje električne energije. Spomenut ću važnu vijest za naše poljoprivrednike, a riječ je o natječaju za državno poljoprivredno zemljište, naime ovih bi dana trebao biti javni uvid, a nakon toga zatražit ćemo suglasnost na program raspolaganja od Ministarstva poljoprivrede – rekao je Durmić te na kraju zahvalio županu, Županiji i saborskim zastupnicima na suradnji i pomoći.

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ VPŽ Marko Teskera prisjetio se dana stvaranja HDZ-a na području Virovitičko-podravske županije te naglasio kako je HDZ i danas kao i prije 30 godina jedina stranka koja vodi Hrvatsku prema naprijed.

– Kažu i danas kao i 90-ih da smo stranka opasnih namjera, ali to govore oni koji nemaju ideja, oni koji žele samo reći kako HDZ ne valja, a nemaju ideju što bi po njima bilo bolje. HDZ nema alternativu u Hrvatskoj, sigurno boljih nema i to treba znati. Sve ideje pokojnog nam predsjednika dr. Tuđmana su ostvarene, a ostala je samo jedna, a to je blagostanje u Hrvatskoj. Iako moram reći da je danas lijepo živjeti ovdje, oni koji dolaze kažu da smo jedna lijepa, sigurna i zemlja ugodna za život i samo je ostalo da još više radimo i donesemo tu stabilnost da naši ljudi rade i dobro žive i ostanu tu, svoji na svome, a to je već tu jer naši vodeći ljudi ogromnim trudom to i čine – rekao je Teskera.

Predsjednik Mladeži HDZ VPŽ Mato Krizmanić, uz čestitku domaćinu za 33. obljetnicu, naglasio je kako je mladež ta koja mora nastaviti putem utemeljitelja i seniora stranke.

– Mladež mora biti produžena ruka naših seniora u osluškivanju problema koji muče mlade ljude. Cilj Županijskog obora je također razvijati mlade za bavljenje politikom te time povećati broj mladeži u svim našim općinama i gradovima. To znači sigurnu budućnost naše stranke i time nastavak jakog i napornog rada za boljitak svih naših građana u cijeloj županiji – rekao je Krizmanić.

Član Predsjedništva, predsjednik ŽO HDZ VPŽ i župan Igor Andrović izdvojio je hrabrost hrvatskih branitelja i utemeljitelja HDZ-a kao najvažniji faktor stvaranja slobodne Hrvatske te istaknuo kako HDZ i danas hrabrošću i radom stvara i ostvaruje najveće ciljeve.

– Pod HDZ-om Hrvatska doista ostvaruje velike stvari, ušli smo u NATO savez, ušli smo EU, a od ove godine smo i u Schengenu, članovi smo euro zone i vjerujete kada pričam sa strancima izvan Hrvatske, s poduzetnicima iz drugih zemalja, svi tvrde koliko puno znači što smo u Schengenu, koliko će to sada puno značiti za turizam Hrvatske, kao i za sve nas u našoj i drugim hrvatskim županijama. Vidimo da raste BDP, da u Hrvatskoj jača gospodarstvo, smanjuje se nezaposlenost, sve se to vidi i razini županije i vjerujem da će se taj napredak posebno na polju gospodarstva i poljoprivrede i nastaviti posebno na području naše županije i svih njenih općina. Svi se mi kao HDZ, kao dužnosnici trudimo da općine, županija i Hrvatska idu prema naprijed, a to se vidi prema ostvarenim projektima i onima koji su u planu. Neke projekte Županija provodi i na području ove općine, poput širokopojasnog interneta ili projektiranja budućeg sustava navodnjavanja. Ono što je važno je da ljudi u Hrvatskoj imaju vjeru u HDZ, a to je zato jer HDZ na nacionalnoj razini provodi svoj prepoznatljivi program iz 2016., a to je “sigurna Hrvatska”. Problema ima, ali Vlada se bori i rješava sve izazove i danas u ovim energetskim poskupljenjima, uvodi mjere kako bi pomogla svim građanima. Važno je da ostanemo zajedno, da slušamo jedni druge jer HDZ nismo samo mi dužnosnici, nego HDZ ste svi vi i svi zajedno smo tu da rješavamo sve vaše probleme, projektima i radom. Hvala svima vama koji ste 33 godine u HDZ-u, koji ste danas dio naše obitelji, jer svi mi danas imamo iste izazove, a to je pružiti žiteljima naše županije siguran i ugodan život, da mladi ostanu ovdje i mogu raditi i od toga rade i žive – zaključio je Andrović.

(hdz-vpz.com)