Pokušao pobjeći, no nije uspio: Vozač (26) htio izbjeći kaznu pa napravio cijeli niz prekršaja i prouzročio prometnu nesreću

Policijska uprava virovitičko-podravska danas (ponedjeljak) izvijestila je o jučerašnjem pokušaju bijega 26-godišnjeg vozača.

Naime, oko 3 sata uhićen je 26-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola utvrđene koncentracije 1,61 g/kg.

Do uhićenja je došlo nakon što su policijski službenici uređajem za nadzor brzine utvrdili prekoračenje ograničenja brzine u Ulici S. Radića u Virovitici, zbog čega su ga pokušali zaustaviti u cilju procesuiranja ovog prekršaja. No mladić se nije zaustavio na znak policijskih službenika nego je nastavio kretanje. U bijegu je u nepreglednom zavoju sletio s ceste. Ni tu se ne završava njegova “akcija”, već je pokušao pješice pobjeći s mjesta nesreće. No, policijski službenici su ga brzo uhvatili i uz uporabu sredstava prisile, uhitili.

