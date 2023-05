KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akcijsku komediju “Čavari galaksije Vol. 3” u 3D formatu te animirani “Drevna mišologija”

Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije. Tako u subotu, 13. svibnja u 19 sati, možete pogledati akcijsku komediju “Čuvari galaksije Vol. 3” u 3D formatu.



Izvorno ime: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Redatelj: James Gunn

Žanr: akcija, komedija, avantura

Uloge: Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Elizabeth Debicki, Karen Gillan

Trajanje filma: 150 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: U novoj uzbudljivoj priči o Čuvarima galaksije, naša omiljena grupa neprilagođenih izgleda malo drugačije. Peter Quill, koji još uvijek tuguje zbog gubitka Gamore, mora okupiti svoj tim kako bi obranio svemir i zaštitio jednog od svojih. Misija koja bi, ako se ne završi uspješno, vrlo vjerojatno mogla dovesti do kraja Čuvara kakve poznajemo.

A u nedjelju, 14. svibnja u 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Drevna mišologija”.



Izvorno ime: Argonauts

Redatelj: David Alaux, Eric Tosti, Jean-Francois Tosti

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 95 min

Godina: 2022

Država: Francuska

Sadržaj filma: Na daleki put u drevnu Grčku vodi nas mlada i pametna mišica Pattie koja je oduvijek željela postati junakinja. Pattie, uz mačka Sama, starog heroja Jasona i Argonaute, kreće u odvažnu potragu kako bi stanovnicima grada Yolcosa pružila pomoć u izradi kipa grčkog boga mora – Posejdona. U pustolovini života hrabra se mišica suočava s najčudnovatijim i najopasnijim stvorenjima iz doba grčke mitologije.

(www.icv.hr, Kino Park)