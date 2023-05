Novootvorena Cvjetna galerija Marllena u Virovitici: Bogata ponuda cvijeća, poklon buketa, flower boxeva i cvjetnih dekoracija za sve vrste svečanosti

U subotu, 29. travnja na adresi Antuna Mihanovića 10 u Virovitici, otvorena je nova Cvjetna galerija Marllena – Marllena flower poetry u vlasništvu Alene Gladović.

Marllena je sa svojim radom započela u kolovozu 2022. godine, baveći se isključivo cvjetnim dekoracijama za svečane prigode, no kako se interes proširio i na pružanje drugih usluga kao što je aranžiranje prigodnih poklon buketa i upiti su se svakim danom sve više povećavali, vlasnica ove galerije odlučila je napraviti sljedeći korak: otvoriti mjesto gdje će se klijenti željeti vratiti, gdje će se osjećati dobro i kako sama kaže: “mjesto gdje stanuju lijepo cvijeće i dobre emocije.”

Inače po struci profesor hrvatskoga jezika, knjižničar i cvjećar, vlasnica galerije Alena Gladović, svoju ljubav za knjigom i cvijećem ne skriva.

-Cvjetna galerija je moja skrivena želja još od davno. Ljubav za cvijećem prenijela mi je moja mama s kojom sam još u djetinjstvu uvijek nešto sadila. To nije nešto što se nauči, to se osjeti, voli ili ne voli. Važno je u životu uhvatiti taj trenutak kada se sve poklopi i jednostavno ga oživjeti. Odvažiti se i krenuti. Želja mi je da se klijenti osjećaju posebno kada posjete Marllenu, da imaju priliku odabrati od cvijeća ono što vole i da nam se ponovno vrate. Svojim načinom poslovanja, entuzijazmom i dobrim emocijama, trudit ćemo se da tako i bude. Iz ponude izdvajamo rezano cvijeće, poklon bukete, flower boxeve, cvjetne šalice, vikend pušleke, sobno bilje, svilene aranžmane, vjenčiće za vrata, vijence za sahrane kao i bukete za sahrane, cvjetne dekoracije za sve vrste svečanosti, evente. Mladencima nudimo podršku i savjetovanje oko cvjetnih dekoracija za njihov važan dan i zajedno s njima stvaramo njihovu cvjetnu priču. Nit vodilja nam je: jednostavno i lijepo – rekla nam je A. Gladović.

Otvoreni su od ponedjeljka do petka od 9.00 do 16.00, subotom od 8.00 do 13.00 sati.

Za sve upite i narudžbe, obratiti im se možete na mail: [email protected], osobno u Mihanovićevoj 10, preko društvenih mreža, a Marllenu možete pratiti i na web stranici: www.marllena.hr

(promo)