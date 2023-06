Lovačka udruga “Fazan” Sopje – Kapinci u svojim redovima ima i pet lovkinja: One su žene s puškom i dobrim instinktima

Među 50.000 hrvatskih lovaca nalazi se i stotinjak žena kojima je lov omiljena rekreacija i prilika za druženje, a po hrabrosti, izdržljivosti i savjesnosti stoje rame uz rame svojim muškim kolegama.

Tim tragom uputili smo se u općinu Sopje, preciznije u tamošnju Lovačku udrugu “Fazan” Sopje – Kapinci kojoj je od ove godine na čelu iskusni lovac Ivica Marić.

Ovo društvo ima bogato lovište na oko 5000 hektara površine na kojoj ima dosta jelenske i srneće divljači, divljih svinja, zečeva, fazana, prepelica….

Broje oko 50 članova, od toga 35 aktivnih, a u svojim redovima ima i značajno „žensko pojačanje”, odnosno pet lovkinja, Branku Marić, Laru Golubić, Kristinu Šantak, Miroslavu Kokorić i Anitu Granjaš.

Navratili smo u njihovu bazu, Lovački dom u Kapincima gdje su nas dočekale Branka, Lara, Kristina i Miroslava, dok je Anita zbog posla opravdano bila odsutna. Ona radi u svom ugostiteljskom objektu u Sopju, Branka, Kristina i Miroslava bave se, uz svoje supruge, ratarstvom, a najmlađa od njih, Lara radi u Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici. Sve njih povezuje strast, simbioza s prirodom i natjecateljski duh. Razgovarali smo s njima, a govorile su skoro „u glas” iz jednostavnog razloga jer o lovu, lovstvu i prirodi imaju identično mišljenje. No ipak su dale riječ Branki Marić kao najiskusnijoj od njih.

– I naši supruzi su lovci i članovi udruge, pa je najvjerojatnije to i najveći razlog zbog čega smo i mi ovdje – započela je Branka.

– Naravno, da bi bio lovac moraš razmišljati kao lovac, a nas pet upravo tako razmišljamo i funkcioniramo. Na početku bih naglasila da lovci od svih aktivnosti, najmanje odstrijeljuju divljač, a većina aktivnosti se odnosi na uređivanje terena, hranidbu divljači, brigu oko usjeva, proučavanje propisa, razne akcije, edukativna putovanja, druženje i razmjena iskustava sa drugim lovcima i slično. Ima puno toga i zbog posebnosti našeg posla jedva da i stignemo ispuniti sve lovne obveze, ali eto trudimo se, imamo podršku naših supruga i u konačnici vrlo smo zadovoljne zbog toga – rekla je Branka, a nas je zanimalo i ono uobičajeno pitanje: Kako pucati u živo biće? Kako se nakon toga osjećaju? Tu je riječ pripala Kristini koja nam je pojasnila:

– Lovci nisu manje osjećajni nego drugi ljudi. Na koncu konca da nije lovaca ne bi bilo ni divljači. Nit bi se tko brinuo o njoj, nit bi postojala ikakva pravila u lovu na njih. Odstrel divljači strogo je kontroliran i postoje stroga pravila o tome kada, kako i koju divljač možeš odstrijeliti. Lovac je vjerojatno najstarije zanimanje, jer prije da bi jeli, ljudi su morali loviti. Dakle u čovjeku je lov ono iskonsko, nije „palo s Marsa” nego „čuči” u nama. Razlika je jedino u tome što sada lov ne služi za preživljavanje nego kao sport. U samom procesu odstrela kada su za to zadovoljeni svi uvjeti, postoji puška, meta i precizan pogodak. Nakon odstrela je lovačka tradicija da se zahvaljuje divljači. Po tom pitanju ljudi se dijele na tri skupine. Oni koji ne love, koji love po propisima i krivolovci. Mi naravno spadamo u drugu grupu tih ljudi – rekla nam je Kristina.

Jedna od najmlađih u udruzi, Lara, lov također promatra kao i njene kolegice.

– Ljudi su mi znali reći da im djelujem prenježno da bi se bavila ovime i mišljenja su da je to sport za muškarce i „muškarače”. Ne bih se s tim složila, sport je sport i poznaje samo jednu osobinu – sportski duh. Osim toga važno je i druženje koje na kraju rezultira i trajnim prijateljstvom. Tako je to i kod nas, a u našoj udruzi su ljudi od 18 do 85 godina. Ženski dio je negdje u sredini tog prosjeka. No neovisno o godinama svi se dobro slažemo i dobro funkcioniramo, neovisno radi li se o lovu, drugim lovačkim aktivnostima ili redovnim feštama. Poznati smo kao dobra ekipa – rekla nam je Lara i tako zaokružila ovu malu sopjansku lovačku priču.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele, ustupljene fotografije)