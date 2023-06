Osječki Poljoprivredni institut osigurao samodostatnost u proizvodnji sjemena: Svaka druga njiva pšenice ili ječma u Hrvatskoj zasijana je tim sjemenom

Na već tradicionalnoj manifestaciji Dan polja pšenice i ječma u organizaciji Poljoprivrednog instituta Osijek, ratari se mogu upoznati sa sortimentom te osječke sjemenarske kuće. Uz ravnatelja Instituta Zvonimira Zdunića i više od stotinu uzvanika, otvorenju je u srijedu nazočio i zamjenik župana Mato Lukić.

– Pravo je zadovoljstvo imati ovakvu sjemenarsku kuću, Poljoprivredni institut Osijek, iz više razloga. U doba globalnih kriza koje su sve češće, a nažalost i sve izvjesnije svaka zemlja nastoji osigurati samodostatnost u različitim segmentima života, pa tako i proizvodnji hrane. Mi zaista možemo biti sretni što imamo ovakav Institut koji je osigurao samodostatnost u proizvodnji sjemena, a u velikom postotku i sortiment za izvoz na svjetsko tržište. U konačnici, stanovnici Hrvatske to i očekuju od Slavonije, da osigura stabilnost u proizvodnji hrane – kazao je Lukić.

Ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek Zvonimir Zdunić naglasio je kako smo svjedoci sve češćih klimatskih ekstrema, a u konačnici i trajnih klimatskih promjena koji predstavljaju goleme izazove za sjemenare i oplemenjivače.

-Te promjene stvaraju određeni pritisak na naše oplemenjivače da stvaraju sortiment koji je ranozreliji od postojećeg, a da pri tome ne gubi na kvaliteti i visini prinosa. To je pomalo kontradiktorno, no kvalitetnim genetskih rekombinacijama u samom križanju na polju može se doći do takvog sortimenta. S obzirom da je Institut u ovom poslu 145 godina kontinuirano, radimo to uspješno, a o tome govori i naš status na tržištu, gdje je svaka druga njiva u Hrvatskoj na kojoj se sije ječam ili pšenica, zasijana sjemenom s Poljoprivrednog instituta Osijek – zaključio je Zdunić.

Dodao je da se Institut uspješno povezao sa zemljama Dalekog istoka, Iranom, Irakom i Libanonom.

Sandra Zokić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište u Ministarstvu poljoprivrede rekla je kako je važnost ovog Dana polja strnih žitarica velika jer se ističe kvaliteta i dostatnost domaćeg sjemena žitarica s kojim se može konkurirati na europskom i svjetskom tržištu.

