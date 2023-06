Policija objavila detalje prometne nesreće u Pitomači u kojoj je kamion naletio na osobni automobil

Virovitičko-podravska policija objavila je okolnosti jučerašnje (utorak) prometne nesreće u Pitomači. Naime, nešto prije 10 sati, u Ulici Ljudevita Gaja, ispred benzinske postaje „ADRIA OIL“ dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobno i teretno vozilo.

Kako javljaju iz polcije, vozačica osobnog automobila je pokušala skrenuti na benzinsku postaju, bez da se pritom uvjerila da to može sigurno učiniti. U tom trenutku vozač teretnog vozila bjelovarskih registarskih oznaka pretjecao je teretno vozilo koje se kretalo iza vozačice osobnog automobila i to na području gdje je pretjecanje zabranjeno. Tada je došlo do udara prednjeg desnog dijela teretnog vozila u lijevu stranu osobnog automobila. Od siline udara automobil je odbačen u putni jarak.

– U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila je vozačica osobnog automobila koja je liječničku pomoć zatražila u Općoj bolnici Virovitica nakon čega je puštena kući. Slijedi podnošenje obaveznog prekršajnog naloga protiv vozačice osobnog automobila kao i protiv vozača teretnog vozila – stoji u policijskom priopćenju.

(www.icv.hr)