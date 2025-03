Danas, 30. ožujka, Ana Cugovčan iz Podravskih Sesveta proslavila je svoj 100. rođendan u krugu obitelji, prijatelja i brojnih sumještana koji su došli kako bi joj čestitali.

Baka Ana, koja je cijeli svoj život provela u ovom pitomom kraju, doživjela je mnoge promjene kroz stoljeće, no uvijek je zadržala pozitivan duh i ljubav prema svom kraju. Rođena 1925. godine, u obitelji sa šestero braće i sestara, Ana je svjedočila ratovima, političkim promjenama i društvenim transformacijama, ali uvijek se isticala svojom snagom i optimizmom.

-Život nije uvijek bio lak, ali uvijek sam vjerovala da treba ići naprijed. Dolazim iz siromašne obitelji, bilo nas je puno no uvijek nam je bilo lijepo. Završila sam četiri razreda škole i već s gotovo 16 godina sam se udala. Nekada su roditelji birali za koga se budu dekle udale, pa su tako i meni izabrali ženika. I tak sam se i ja mlada udala i rodila dvoje djece, radila kao i svi u polju. Iako sam ja htjela biti učiteljica i voljela sam ići u školu, nekada je to bilo skupo i nedostupno svima, ali ne žalim se jer mi je lijepo sve ove godine – rekla nam je nasmijana baka Ana, prisjećajući se trenutaka svog života.

Ana je kroz svoj život bila poznata kao ljubazna i vrijedna osoba, koja je svoju mladost provela radeći u polju. Iako su prošle godine, njezin duh ostao je neslomljiv, a svakodnevni trenuci provodi u društvu svojih najbližih, koji su joj najveća podrška.

-Puno toga sam prošla u životu, ali nikad nisam mislila da bi doživjela ovoliko godina. Puno se je nekada išlo kopat u polje, pomagali smo jedni drugima, brinula sam se o svojoj obitelji, voljela sam sve raditi, nikad mi ništa nije bilo teško. Voljela sam i pjevati, pa sam tako prije nego što sam se udala i pjevala u crkvi i folkloru, a i danas si nekad zapjevam. Hvala Bogu zdravlje me služi još uvijek, iako s godinama mi je bilo sve teže do prije par godina sam još uvijek mogla raditi po dvorištu. Sada ne mogu, teško mi je, ali prošetam se malo, uživam u svemu – kaže nam Ana.

Bez obzira na godine, baka Ana živi sama i na ništa se ne žali jer, kako kaže, ima sve što joj je potrebno. Zdravlje je dobro služi, a i dani joj brzo prolaze pa uopće nema dojam da je doživjela stotu. Ne pamti kad je zadnji put bila kod liječnika, a kaže da je smijeh najbolji lijek za sve i da je stalno nasmijana pa je to njen recept za dugovječnost. Dobro pamti sve ono što je prošla kroz život i to od ranog djetinjstva.

– Nekad nismo imali ništa, bili smo siromašni, ali i puno veseliji nego što su današnje generacije. Struju smo dobili dok sam već postala snaha i majka, a dotad smo svijetlili tako da smo na vunenoj krpi zapalili mast. Tada nismo imali ni radija, a kada je prvi radio došao u selo svi smo išli vidjeti što to je. Puno toga se je promijenilo kroz godine koje su stvarno meni barem brzo prošle -m govori Ana.

Ističe kako se je osim tehnologije promijenila i prehrana. Nekada se nije jelo kao danas, meso je je selo jedanput na tjedan ili čak jedanput na mjesec i za blagdane, a danas, kako kaže, nitko ne zna kuhati bez mesa.

Obitelj joj često dolazi u posjete, iako sin, unuke i praunuke ne žive blizu Podravskih Sesveta. Sin Petar ima 83 godine, a vesela Ana najviše se veseli posjetima unuka Karmen i Hrvoja te praunuka Petre i Ane. Posebno je ponosna na praunuku Anu Blažević koja je velika plivačka nada i jedna od najboljih sportašica Hrvatske.

– Jedan sin mi je umro i to mi je bio najteži trenutak u životu. No, imam sada unuke i praunuke koji me uveseljavaju i daju mi snagu za svaki novi dan. Iako ne žive blizu čujemo se redovito i kad god mogu dolaze mi u posjet. Volim kad mi oni dođu, ali i susjedi, tako mi brže prođe dan, a i lijepo se je s neki popričati – govori nam Ana.

Uz brojen poklone i čestitare, među kojima je bio i načelnik općine Podravske Sesvete Mladen Sitek, baka Ana dobila je poklon koji će pamtiti cijeli život. Za svoj jubilarni rođendan dobila je blagoslov Pape Franje kojeg joj je udijelio župnik Mario Rukelj, a posebno ju je razveselila uspomena sa slikom Svetog Oca koja je stigla iz Vatikana.

-Meni je molitva sve na svijetu. Od malih nogu sam odgajana da idem u crkvu, da se molim za sve, a posebno za moju obitelj – kaže.

Za kraj, Ana je poručila svima koji su je došli posjetiti: “Zdravlje je najvažnije, a ljubav i obitelj su ono što nas nosi kroz život”

(icv.hr, ib)