Djeca su najveće bogatstvo svijeta, a među njima su i oni posebni – tihi, samozatajni, ali iznimni. Oni zaslužuju biti prepoznati i pohvaljeni. Upravo takav je Karlo Sabo iz Mikleuša, dječak čija skromnost i dobrota isijavaju iz njegovih očiju, dok su njegovo znanje i sposobnosti toliko impresivni da ih je teško mjeriti.

Karlo je naime učenik 6. razreda Osnovne škole Mikleuš koji svake godine niže fantastične rezultate iz matematike i informatike, sjajno slika, a već sada je pravi mali znanstvenik. Ovaj svestrani šestaš ponos je svoje škole i svog Mikleuša.

Karlo je do sada osvojio 1. mjesto na županijskom natjecanju iz matematike u 4. razredu, 1. mjesto na županijskom natjecanju iz informatike u 5. razredu, 2. mjesto na županijskom natjecanju iz matematike u 5. razredu, 1. mjesto na županijskom natjecanju iz matematike u 6. razredu, 1. mjesto na županijskom natjecanju iz informatike u 6. razredu, a više nego uspješno sudjelovao je i na županijskom natjecanju iz likovnog ove godine. Dvaput je sudjelovao u Cerniku na susretu malih pjesnika Slavonije i Baranje te na županijskom natjecanju iz tehničkog u 5. razredu, što ga čeka i ove godine.

Karlo iza sebe već ima tri državna kampa i to u u 4. razredu Kamp za darovite učenike u Dravskoj priči u Noskovačkoj Dubravi, u 5. razredu Ljetni „Kamp matematike“ u Šibeniku koji je bio organiziran u sklopu projekta Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske, a ove godine bilježi sudjelovanje u kampu za darovitu djecu iz područja matematike – EDUKA kampu ”Znanstvena avantura” u Klinča Selu i to u organizaciji Udruga „EDUKA – centar lokalnog razvoja“ s partnerima – Institut Ruđer Bošković, Hrvatsko ekološko društvo, Prirodoslovno grafička škola Rijeka, Općina Klinča Sela i Osnovna škola Klinča Sela.

Njegovu darovitost prepoznale su njegova učiteljica i pedagoginja Osnovne škole u Mikleušu Tanja Štefok Mikić koja mu je i predložila navedene kampove, a uz svoje mentore krenuo je i na razna natjecanja.

– Još od nižih razreda njegova učiteljica i ja kao pedagoginja smo prepoznale da je Karlo jedno iznimno darovito dijete koje je pokazalo veliko znanje i vještine i svih predmeta. U 4. razredu sam mu predložila da ode u kamp u Dravsku priču gdje je oduševio pa je potom u 5. razredu pohađao kamp matematike u Šibeniku gdje su mu predavali studenti matematike iz Zagreba i pohvalili ga nekoliko puta i evo sada ove godine je bio na EDUKA kampu ”Znanstvena avantura” kojem su tema bili STEM predmeti gdje su s djecom radili vrhunski stručnjaci iz cijele Hrvatske te pohvalili Karla na zavidnom znanju i vještinama. Treba svakako reći da su za taj kamp djeca bila pomno izabrana, a Karlo je ušao među 37 odabranih – rekla je pedagoginja Štefok Mikić koja je naglasila kako Karlo osim ogromnog znanja u sebi ima i velike ljudske osobine.

– Karlo je predivno dijete, iznimno komunikativno, puno dobrote i pažnje prema svima i doista u zbornici kada se priča o Karlu, priča se s puno emocija i istinski biranim riječima – istaknula je pedagoginja.

Karlo je pomno slušao sve što njemu govori pedagoginja, a kada je došao red na njega, samo se blago nasmijao i na prvo pitanje o kampovima odmah rekao da mu je najdraži bio onaj u Šibeniku.

– U svima sam pronašao lijepih stvari i puno naučio, ali nekako mi je taj u Šibeniku bio najdraži. Tjedan dana odlične priče, puno saznanja, upoznao sam mnoge prijatelje koji su moje dobi i slični su meni pa smo se svi zajedno super proveli. Kamp ovoga proljeća u Klinča Selu bio je više na području prirodoslovlja, radili smo eksperimente iz kemije, a bilo je i dosta informatike koju ja jako volim. Rješavali smo svakakve zagonetke, proučavali rakove, putovali u Zagreb i tako, bilo je jako lijepo – u dahu priča Karlo u svojim kampovima. Od predmeta najviše voli matematiku, ove godine bio je 1. na Županijskom natjecanju među šestašima i kaže da uživa rješavati zadatke i da mu je to sve zapravo dodatno usavršavanje.

– Puno radim i na dodatnoj nastavi s učiteljicom, ali i kod kuće jer želim biti što bolji, ali samo zbog sebe. Jako volim pomagati prijateljima iz razreda, ako oni nešto ne razumiju uvijek pomognem. Osim matematike ove godine sam bio na natjecanju iz informatike, likovnog i sada me još čeka tehnički i nadam se da ću sve dobro riješiti. Informatiku jako volim i uživam u tom predmetu, ali ako moram birati, uvijek je matematika prva – kaže Karlo koji je svojim rezultatima zaslužio ove godine i prvi poziv na Državno natjecanje što priželjkuje cijela škola.

– Imati Karla u školi je privilegija, jedno suptilno, osjećajno, suosjećajno i jako pametno i dobro dijete, a mi kao škola smo iznimno ponosni što ga imamo. Donedavno sam mu i predavala i jako ga dobro znam i baš u tim razgovorima s kolegama učiteljima svi razmišljamo isto i svi ga hvalimo jer doista je poseban. Svojim radom i trudom zaslužio je konačno biti pozvan na jedno državno natjecanje, svi se tome nadamo jer on je to itekako i zaslužio. Ono što mene kod njega posebno fascinira je kada djeca briljiraju u STEM području ostaju čvrsto uz to, ali ne i Karlo njega zanima sve i u svemu je odličan, u umjetničkom, jezičnom, humanističkom i svim drugim područjima i baš zato što je takav on je veliki promotor i ponos naše škole – zaključila je Prelog. Rekao je Karlo najdraža mu je matematika, pa je sreća zbog toga najveća njegove učiteljice Jelene Pritišanac.

– Uživanje je raditi s njim. Osim na redovnoj nastavi rado sudjeluje i na dodatnoj nastavi, s osmijehom to radi, a njegovo znanje je neprocjenjivo. Već u četvrtom razredu na testiranju za darovite učenike postigao je izniman uspjeh i dobio potvrdu da je iznimno darovit. Svi njegovi rezultati su sjajni, ali ono što je najvažnije jako je pristojan, uvijek pomaže drugima s velikim zadovoljstvom. Ima iznimnu korelaciju s drugim predmetima, sve ih zajedno uključuje i povezuje i koristi u situacijama iz svakodnevnog života. Rijetkost je imati ovako dijete u razredu, u školi, mogu čak reći da i mi odrasli od njega možemo puno naučiti – rekla je Pritišanac.

