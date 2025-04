Kada je ogromna količina vode krenula prema naseljima, uslijed enormne količine kiše koja je padala cijelog prošlog tjedna (od četvrtka do nedjelje palo je oko 100 litara kiše po metru kvadratnom na širem orahovačkom području, op.a.), bilo je potrebno odmah reagirati.

Prvi su u pomoć uskočili vatrogasci, a zatim Civilna zaštita i sve ostale službe. Uvijek prvi da podmetnu leđa i ne štede ni sebe ni opremu, vatrogasci su pomogli spasiti što se spasiti moglo.

Detaljnije, prvi su poplavu na svojoj koži osjetili vatrogasci DVD-a Orahovica kojima je dojava pristigla u četvrtak poslijepodne i to za ispumpavanje podruma u Ulici Stjepana Radića, no po dolasku u spomenutu ulicu – ista je već plavila.

– Odmah smo vidjeli što se sprema i krenuli pomagati koliko možemo, započeli s punjenjem vreća i izradom zečjih nasipa kako bi zaštitili kuće i ljude. Vrlo brzo podigli smo i kolege s područja naše Vatrogasne zajednice i tu je krenula borba. Nitko nije ostao bez pomoći, ne samo nas vatrogasaca, već i svih ostalih službi. Hvala od srca svim kolegama vatrogascima koji su dali sebe, svoje zdravlje i zadnje atome snage za pomoć drugima, noći bez spavanja i dane bez prestanka djelovanja te pružanja pomoći – osvrnuo se predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, naglasivši kako su vatrogasci na terenu sve dane nakon poplave, a još uvijek traju ispumpavanja podruma, čišćenje i pranje ulica.

U VODI I NA KIŠI – ALI NE KUKAJU

Prvu i najtežu večer u Orahovicu su pomoć došli pružiti vatrogasci Vatrogasne zajednice Orahovica, koji su također sve ostale dane bili na raspolaganju.

– Odrađen je vrhunski posao, kako i priliči vatrogascima. Najbitnije je da nitko nije stradao. Pokazali smo slogu i zajedništvu. Kao predsjednik Zajednice, ponosan sam na sve naše vatrogasce. Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli, kao i DVD-u Čačinci na ispomoći. Sada nam preostaje čišćenje opreme i vozila. Iako radimo u prljavim i mokrim uvjetima, srce nam je puno jer smo pomogli kada je bilo najteže – rekao je predsjednik Vatrogasne zajednice Mario Gubeljak.

Zapovjednik DVD Dolci Domagoj Čačinović, koji su prvi iz redova VZG Orahovica pristigli u pomoć, opisao je sve što je Društvo odradilo u prethodnim, teškim danima.

– U četvrtak zatvaramo cestu prema Magadinovcu zbog velike količine vode koja se prelijevala preko ceste. U 20:53 dobivamo dojavu i odlazimo na teren, a radili smo i dežurali dva dana. Ukupno 12 vatrogasaca konstantno u vodi i na kiši, ali nema kukanja. Vatrogasci su bez razmišljanja ulazili u podrume pune vode, dolazili do poplavljenih kuća gotovo plivajući i s vrećama pijeska na leđima. Ponosan sam na sve svoje kolege – istaknuo je Čačinović.

DUGE I NEPROSPAVANE NOĆI

Uz članove Vatrogasne zajednice grada Orahovice, ogroman dio posla odradilo je DVD Čačinci koje je odmah priskočilo u pomoć.

– Na poziv kolega iz Orahovice odmah smo se okupili i otišli pomoći. Radili smo sve što je trebalo, punili vreće, spašavali kuće, dali sve od sebe – koliko smo god mogli. Dan poslije krenuli smo u spašavanje u našoj općini, na područje Rajinog polja i Paušinaca gdje je također postojala opasnost da voda krene prema kućama. Kada smo tu odradili sav posao, vozili smo pumpe na područje općine Zdenci kako bismo i tamo pomogli. Drago mi je da smo uspjeli i da nitko nije stradao – kaže zapovjednik DVD Čačinci Siniša Ileš.

Nakon Orahovice, stradale su i Slavonske Bare na području općine Zdenci, gdje su prvi pohitali, naravno, vatrogasci DVD Zdenci.

– Noć s četvrtka na petak bila je duga i naporna. Članovi DVD-a Zdenci pravili su zečje nasipe, pomagali u spašavanju stoke, radili sve što je trebalo. U pomoć su došli članovi DVD-a Veliki Rastovac i DVD Crnac, a dva dana smo radili mokri, promrzli i umorni, ali sretni i ponosni jer smo dali sve od sebe – priča predsjednik DVD-a Zdenci Željko Vremić.

Kada se situacija koliko-toliko smirila na području općine Zdenci, stiže dojava da ”pliva” Crnac. Vatrogasci iz tog mjesta odmah kreću na teren, prave se zečji nasipi i pune vreće, spašava stoka.

– Nakon ispomoći u Zdencima, dobivamo dojavu da kod nas pliva. Slijede neprospavane noći, a poneki članovi nisu dvije noći za redom spavali. Nakon ove borbe, moram reći veliko hvala svim članovima društva, mještanima, volonterima, DVD-u Veliki Rastovac i Breštanovci na danonoćnom radu postavljanja nasipa i seljenja stoke. Isto tako, hvala svima koji su s traktorima prevozili životinje. Pokazali smo koliko smo zajedno jaki i ne ponovilo se više nikada – kaže predsjednik DVD-a Crnac Danijel Holeš.

NADLJUDSKI NAPORI

Uz sva navedena društva čvrsto je stajala Vatrogasna zajednica VPŽ na čelu s v.d. zapovjednikom Robertom Teskerom, kojega smo odmah prvu večer sreli u vodi do koljena u Slavonskim Barama, gdje je radio što je trebao i odmah digao sve vatrogasce županije u stanje pripravnosti, a prvi među njima došli su vatrogasci DVD-a Čađavica.

– Obilna kiša koja je na području središnje Slavonije počela padati 27. ožujka, izazvala je bujične poplave na području Orahovice, a zatim i u mjestu Slavonske Bare. Vatrogasci su aktivno radili na obrani od poplava i sanaciji poplavljenih područja. Došlo je do izlijevanja rijeke Vučice i plavljenja stambenih i gospodarskih objekata te prometnica na području VPŽ. Ukupno su 42 postrojbe odradile 35 intervencija, na kojima je angažirano 129 vatrogasaca s 43 vozila, a vatrogasci i dalje aktivno rade na obrani od poplava. Opasnost od poplava postojala je i na području Grada Slatine i u mjestu Suhopolje, no tamo je situacija bila pod kontrolom. Neizrecivo sam ponosan na svakog kolegu vatrogasca, ovo su bili nadljudski napori, nije se štedjelo zdravlje, vrijeme, zaboravilo se na sve – samo smo bili usmjereni na to kako što bolje pomoći jer ljudima je pomoć bila potrebna. Hvala Stožeru Civilne zaštite VPŽ na pomoći i svim stručnim ljudima jer zajednički smo sve ovo prebrodili. Vatrogasci su doista dali sve od sebe i od srca im svima hvala – rekao je v.d. vatrogasnog zapovjednika Virovitičko-podravske županije Robert Teskera.

Iako su svima vidljivi, mnogi ne znaju kroz što sve vatrogasci prolaze. Ostavljajući svoje obitelji, bespogovorno kreću na prvu akciju i riskiraju vlastite živote te zdravlje kako bi pomogli drugome. Heroji modernoga doba – hvala vam na svemu!

(icv.hr, vg)