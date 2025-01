U emisiji ”Đir po županijama” ICV Radija koja je na rasporedu danas, 8. siječnja gost je načelnik općine Crnac Mato Damjan koji govori o realiziranim projektima s kraja godine te o planovima za tekuću godinu. Nova 2025. godina donosi konačnu realizaciju projekta aglomeracije Crnac krucijalnog infrastrukturnog projekta općine.

– Radovi na ovom projektu već su trebali biti započeti, no zbog vremenskih uvjeta smo odgodili početak, ali vrlo brzo očekujemo početak. Ovo je projekt koji daje puno svim mještanima općine jer znamo što on nosi sobom, a to su prije svega osnovni uvjeti za život – rekao je Damjan. O ovom te onim projektima koji će obilježiti 2025. poslušajte danas u našoj emisiji s početkom u 17 sati.

(icv.hr, vg)