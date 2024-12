U emisiji ICV-radija „Đir po županijama“ gostovao je i načelnik općine Čađavica Mirko Rončević. Iza Općine je uspješna godina, praćena brojnim projektima, a prema riječima načelnika tako će biti i u sljedećoj. Općinsko vijeće usvojilo je proračun za 2025. godinu nešto veći od 2,6 milijuna eura.

– U 2024. godini se sve poklopilo i samo su se nudila razna Ministarstva za projekte. Krenule su provedbe, tako da smo se malo i iznenadili. Nismo planirali da će nam toliko projekata dobiti prolaz od raznih Ministarstva. Nismo htjeli odustajati od projekata pa smo morali sada na kraju godine malo i „kemijati“ kako ćemo svoj dio isplatiti, a da ostane u proračunu i da imamo za sve investitore. Ovih dana je gužva u Općini da to sve skupa pozatvaramo. Nema prijenosa u sljedeću godinu. Svi moraju biti knjigovodstveno proknjiženi u ovoj godini – govori načelnik Rončević, dodajući da su gotovi planovi za projekte u 2025. godini.

– Čekamo Građevinskom dozvolu za rekonstrukciju doma Vatrogasne zajednice i DVD Čađavica. To je jedan od većih projekata čiju vrijednost točno ne znamo jer projektanti još rade. Već imamo ugovor za svlačionice nogometnog kluba u Čađavičkom Lugu, stigao je ugovor i moram reći da sam malo iznenađen. Moram pohvaliti Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo s obzirom na to da smo mi u tom projektu računali da ćemo dobiti možda 60 posto od predviđene cijene od 111 tisuća eura, a mi smo dobili 92 tisuće eura, puno više nego što smo tražili. U ovoj godini smo planirali graditi spomen obilježje Hrvatskim braniteljima. Odgovor ministarstva Hrvatskih branitelja je stigao, te nam šalju Ugovor na potpis. Imamo rok realizacije u 2025. godini. Općina Čađavica je napravila idejno rješenje za spomen obilježje svim Hrvatskim braniteljima, poginulima i umrlima. Vrijednosti spomen obilježja je 16.500 eura, 10.000 eura će dati Ministarstvo, ostalo će pokriti Općina. Gradit će se kod zgrade udruga u Čađavici. To je jedan prostor gdje sve naše udruge imaju svoju prostoriju: ribiči, nogometaši, KUD-ovi i uzgajivači hladnokrvnjaka. U sklopu te zgrade ćemo postaviti i spomen obilježje – rekao je Rončević.

Završena je izgradnja vježbališta na otvorenom, o čemu Mirko Rončević kaže:

– Ostalo je sredstava koje nismo iskoristili te smo preko APPRRR-a i LAG-a Marinianis nominirali igralište za fitness na otvorenom. Malo duže je trajala javna nabava i izvođenje radova, ali je sada završeno. Sprave su postavljene kraj nogometnog igrališta u Čađavici, nedaleko od sela u sklopu nogometnog igrališta tako da svi oni koji se žele rekreirati imaju gdje. I djeca iz škole će koristiti igralište. Vježbalište ima 14 sprava pa možete birati koja vam odgovara. Takve sprave se obično nalaze u teretanama a sad su dostupne svima na otvorenom prostoru. Postoji vanjska rasvjeta pa se može vježbati i po mraku – priča Rončević i najavljuje nove projekte.

– Nastavljamo s izgradnjom pješačkih staza. Svake godine idemo u obnovu led rasvjete u jednom ili dva sela. Planiramo izgraditi nekoliko dječjih igrališta po naseljima. Izgradnjom mjesnog doma u Vraneševcima završili smo izgradnju mjesnih domova u svim naseljima. U nekim domovima moramo ponešto modificirati, poput klima uređaja, grijanja ili namještaja. Kod svih mjesnih groblja smo napravili Kuće oproštaja te cestovne prilaze i parkirališta. U Čađavici je potrebno proširenje groblja. Staro groblje je bilo neuredno posloženo, bez staza i oznaka. Prošli smo na natječaju za GIS groblja. Uredit ćemo odmah grobna mjesta, redove, bar kodove, da se zna gdje i tko je sahranjen. Postavit ćemo videonadzor jer po grobljima imamo vandalizma. U 2025. godini ćemo završiti groblje u Čađavici. Imamo osnovnu školu staru preko 220 godina, a prije dvije i pol godine smo izgradili vrtić, pun je djece. Mi ćemo uskoro imati uvjete kao što imaju i veliki gradovi – ističe načelnik.

Na asfaltiranom školskom igralištu su postavljeni reflektori te igralište služi i za večernja druženja i održavanje manifestacija poput adventa. Ovogodišnji advent je obilježen prigodnim programima u suradnji s udrugama i institucijama, a uskoro će se održati i tradicionalna manifestacija „Slavonsko kolinje“.

– Tradicionalno “Slavonsko kolinje” u Čađavici, održat će se 18. siječnja 2025. Uvijek to organiziramo u suradnji s udrugama i svaka udruga će nešto pridonijeti. Kolinja ima sve manje po seoskim domaćinstvima, ne zato što nemamo domaćih svinja, nego nemamo ljudi koji su to nekada znali raditi. To je jedan specifičan posao koji se mora naučiti, a to mlade danas baš ne privlači. Kolinja su i tradicionalna obiteljska i prijateljska druženja, a usput se odradi posao koji se treba odraditi prije zime. Kako naši Ličani spremaju drva i kupus, tako i mi trebamo nešto spremiti ako padne veći snijeg ili bude jača zima. Mi spremamo malo mesa i nešto u pušnicu – kaže Rončević i za kraj poručuje:

– Božić je jedan od najvećih kršćanskih blagdana koji donosi radost i toplinu u srca vjernika i podsjeća na važnost obiteljske sreće i zajedništva, mira i tolerancije. Neka vam i ovi blagdani budu ispunjeni veseljem i neka vas okruži ljubav i pažnja vaših najbližih. Zaboravimo sve što je bilo loše, sve što nas je sputavalo u ostvarenju naših ciljeva. Okrenimo se s ljubavlju Božiću. Razmišljajmo pozitivno i donesimo našim najbližima radost i vjeru koja nam ponekad nedostaje. Svim građanima općine Čađavica, u ime općine Čađavica, i svoje osobno ime želim čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu – poručuje načelnik Čađavice Mirko Rončević.

(icv.hr, mk)