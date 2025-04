Minijaturama koje prenose priču njene svakodnevice, autorica Vlatka Đurić-Resnik večeras, 25. travnja, je otvorila vrata svog unutarnjeg, intimnog svijeta – nenametljivo, s dozom humora i suptilne emocije. Netom otvorena izložba „Život u minijaturi“ u Gradskom muzeju Virovitica posjetiteljima je pružila jedinstvenu priliku da zavire u desetljeće njenog stvaralaštva, gdje se kiparsko i slikarsko stapaju u jedinstvenu, živopisnu cjelinu.

Među već poznatim radovima poput diorame Nedjelja (uprizorenje neke scene uz pomoć modela, maketa i figura, op.a.) izložene na Prvom salonu minijature u Rijeci 2017. godine, Virovitičani su imali priliku po prvi puta vidjeti Vlatkine nove radove – Jesen i Mrtvu prirodu.

USPOMENE NA NEKA BOLJA VREMENA

Za svoj „minijaturan rad“ inspiraciju pronalazi u životnim situacijama koje su nam svima bliske, kaže autorica, a spomenutu izložbu moguće je doživjeti na razne načine.

– Sama izložba govori o mom životu, gdje kroz minijature pričam o određenim svjetonazorima i meni bitnim stvarima. Govorim o ljubavi koju gajim prema tradiciji i kajkavskom jeziku, a eksponati su opremljeni predmetima koje sam opisala upravo tim prekrasnim jezikom – poput štokrleka, šamrleka i klofera. Isto tako, evociram određene uspomene na drage ljude i događaje te prikazujem moj doživljaj tih bitnih datuma u životu, koji su nedvojbeno vezani uz moju djecu. To je posebice vidljivo u diorami Jesen kada je bilo bitno jesu li čizmice prljave ili ne – to je uspomena koja me veže uz vremena bez većih problema – prisjeća se autorica izložbe, dodavši kako je u dioramu Jesen uložila 2 i pol mjeseca predanog rada.

Samu autoricu, kao i ostale okupljene posjetitelje, uvodno je pozdravila Mihaela Kulej, ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, te iskoristila priliku zahvaliti kustosici Kulturno – povijesnog odjela Nikolini Hečimović, prema čijoj je ideji i realizirana ova minijaturna izložba.

– Svi ponekad volimo pobjeći u taj neki mali svijet gdje možemo biti što god poželimo, u kojemu je sve po našim pravilima. U ovoj izložbi vidimo kako taj „Život u minijaturi“ izgleda prema pravilima gospođe Vlatke, koja je ujedno i modna i grafička dizajnerica, ali i dizajnerica interijera. Njezin mali svijet podsjeća nas i na razdoblje djetinjstva, kada smo bježali u mali kozmos naših igračaka, kako bi se sakrili od roditelja i ostalih tada „ozbiljnih“ zadataka – osvrnula se Nikolina Hečimović, objašnjavajući razloge odabira upravo ove izložbe.

„Život u minijaturi“ otvorila je predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, pozvavši građane da razgledaju tridesetak zanimljivih eksponata i uživaju u još jednoj kulturnoj večeri u samom središtu Virovitice.

Spomenutu izložbu možete razgledati do 15. svibnja u Gradskom muzeju Virovitica. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.

(icv.hr, dj, foto: I. Borbaš, D. Jagarinec)