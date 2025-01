U emisiji ICV radija „Nedjeljom aktualno“ gostovao je pročelnik za financije i gospodarstvo grada Virovitice Antonio Dražić. Gradski vijećnici su krajem prosinca izglasali najveći proračun do sada, iznosit će 61 milijun eura. U njega su uključeni i brojni projekti koji će se provoditi na području grada.

– Jedno kraće vrijeme je bilo zatišje s projektima, odnosno ministarstva nisu objavljivala natječaje. Ali sada kada je krenulo, sve je pušteno odjednom, svi natječaji. Grad se redovito prijavljuje sa svim strateškim projektima na otvorene javne pozive. Neki od najznačajnijih su izgradnja treće osnovne škole, izgradnja dječjeg vrtića, izgradnja glazbene škole, izgradnja športsko-rekreativnog centra Vegeška, te izgradnja bazena. Što se tiče financija, tu sve mora biti po propisima, mora sve biti čisto, svaki cent mora biti prikazan – kaže Dražić.

Radovi na izgradnji nove Glazbene škole se već provode, a sufinancirani su kroz ITU mehanizam koji Grad do sada nije mogao koristiti.

– U prošlom programskom razdoblju ITU program je bio rezerviran samo za gradove s više od 35 tisuća stanovnika. Na inicijativu gradonačelnika Ivice Kirina, koji se založio da se u program ključe i svi gradovi koji su središta županija, odlučeno je da uđu. Tu su rezervirana sredstva za provođenje strateških projekata, gdje svaki grad može u skladu s ciljevima provesti najvažnije projekte. To je vrlo značajno za grad poput Virovitice s obzirom na to da je to još jedan financijski mehanizam za provođenje najvažnijih projekata. Za projekte koje provodi Grad Virovitica sufinanciranje je najčešće 85 posto, takav je omjer i za Glazbenu školu. Unutar Upravnog udjela za financije i gospodarstvo sada je osnovan odsjek za provedbu ITU mehanizma. To je produžena ruka Ministarstva kao posredničkog tijela. Jedan dio evaluacije projekta se radi u Ministarstvu i SAFU dok se drugi dio radi u našem odsjeku – navodi pročelnik.

Financiranje projekta obično se vrši iz vlastitih izvora jer uplate tijela koja sufinanciraju projekt obično dolaze naknadno. Kako se Virovitica snalazi u takvim odnosima otkriva nam pročelnik Dražić.

– Ovisi o svakom natječaju i o uvjetima natječaja u pozivu. Ovisi u kojem programu je projekt prijavljen i odobren. Kod nekih imamo pravo na predujam čak do 50 posto ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava koje kasnije pravdamo računima. Kod nekih nemamo tu mogućnost pa moramo sami poreznim novcima platiti te potraživati sredstva. Tri mjeseca je okvirni rok ali zna to biti i duže. Ministarstva prosljeđuju novce po odobrenju zahtjeva. Uglavnom uspijevamo sve premostiti i zatvoriti na vrijeme. Porezni prihodi su nam skočili, iako smo ukinuli prirez, za nekih 30 posto zahvaljujući porastu plaća u javnom sektoru i porastu mirovina pošto je porez na dohodak naš glavni prihod – navodi.

Svi financijski aspekti projekata moraju se vidjeti u proračunu, a za ovu godinu je proračun najveći u povijesti i u njemu su izuzetno važni projekti. Kako će se to uspjeti izvršiti rekao nam je pročelnik Dražić.

– Teško je točno predvidjeti intenzitet samih projekata i kada će se oni realizirati. Dosta koraka prethodi provedbi. Od objave javnog poziva, prijave, ugovaranja, javne nabave i kontrole. S ovim projektima sigurno ćemo krenuti u ovoj godini. Ako ne budu provedeni osigurat ćemo sredstva u sljedećem proračunu tako da nema brige ni za projekte ni za sredstva – ističe.

Govoreći o proračunu pročelnik Dražić je spomenuo povećanje prihoda koji dosežu 8 milijuna eura te namjenska sredstva komunalne naknade i doprinosa. Naglasio je kako su važna stavka proračuna i izvanproračunski korisnici te je za kraj izdvojio nekoliko interesantnih činjenica vezanih za gradske financije.

– Sukladno programu De minimis potpora u kojemu ako poduzetnik ostvari sve olakšice, kao što su odabir djelatnosti i broj zaposlenih, može dobiti zemljište za 13 centi, to jest kunu po kvadratu. Prošle godine, Grad Virovitica je izdao potpora male vrijednosti za nove investicije za poduzetnike ukupne vrijednosti 1.441.000 eura. Potpore su se odnosile na devet poduzetnika. Grad je prihodovao oko 150.000 eura, a olakšice su iznosile od 1.440.000 eura. I još jedna zanimljiva činjenica. U prošloj godini smo ostvarili oko 470 tisuća eura od kupoprodaje nekretnina na području grada Virovitice. Stopa poreza je 3 posto pa je to nešto više od 15 milijuna eura ukupne vrijednosti prometa nekretnina na području grada. Grad Virovitica trenutačno provodi projekte u vrijednosti 55 milijuna eura. Sufinanciranje je 43 milijuna eura, a 11 milijuna eura su vlastita sredstava. Planirani su projekti u vrijednosti 30 milijuna eura u ovoj godini – rekao je pročelnik Antonio Dražić.

