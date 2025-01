U emisiji ICV radija „Nedjeljom aktualno“ gostovao je Alen Bjelica, pročelnik za društvene djelatnosti grada Virovitice. Upravni odjel za društvene djelatnosti obuhvaća vrlo širok spektar djelatnosti koje prati i podupire te stvara uvjete za što kvalitetniji rad u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, umjetnosti, sportu, vatrogastvu, socijali i raznim drugim djelatnostima koje se odvijaju u svakodnevnom životu Virovitice.

– Sad su to već godine iskustva i dobar tim koji radi uz podršku gradonačelnika Ivice Kirina. Jako je puno posla. Imamo devet ustanova, četiri škole, vrtić, vatrogasnu postrojbu, kazalište, knjižnicu, muzej, sportsku zajednicu te udruge i socijalnu skrb odnosno zbrinjavanje u gradskim stanovima. To je vrlo širok dijapazon poslova. Puno je zakonskih i podzakonskih propisa kojih se moramo držati tako da je to kompliciran odjel. Imamo dobre ravnatelje, dobre voditelje i dobar sustav koji je ustrojen već duže od 20 godina i zbog toga sve funkcionira – rekao je Bjelica.

Nedavno je Grad raspisao natječaj za sufinanciranje projekata i programa udruga od interesa za Viroviticu.

– To su udruge civilnog sektora i nisu obuhvaćene sportske udruge. Sport se financira preko Sportske zajednice a grad Virovitica izdvaja 500.000 eura godišnje za sport. Ovaj natječaj je isključivo za sektor civilnog društva. Imamo udruge kulture, djece i mladih, braniteljske, umirovljeničke i udruge koje se bave ostalim djelatnostima. Prethodnih godina smo sufinancirali rad udruga sa 140.000 eura, a prošle godine smo iznos podigli na 170.000 eura, dok je ove godine 200.000 eura. Znamo da su se i udrugama povećali troškovi hladnoga pogona, najma prostora ako nisu u gradskim prostorima te vođenja računa i knjigovodstva. Gledali smo da taj dio troškova prevalimo na grad jer bilo koji grad, bez udruga civilnog društva, bez kulture, bez školstva, bez predškolskog odgoja i obrazovanja, neće biti grad. Masu naših udruga sudjeluje u svakodnevnom životu Virovitice i to kroz radionice, izložbe, koncerte, ples i pjesmu. Udruge se brinu o umirovljeničkoj i braniteljskoj populaciji. Imamo oko 50-ak udruga civilnog sektora koje rade aktivno, javljaju se na natječaje i sudjeluju u svim manifestacijama koje organizira grad Virovitica, plus manifestacije koje organiziraju samostalno – rekao je Bjelica.

Grad za podršku sportskim udrugama izdvaja 500 tisuća eura godišnje, a ove godine se očekuju i kapitalne investicije u sportsku infrastrukturu.

– Sada idemo u veliku investiciju, a to je izgradnja sportsko-rekreacijskog centra na “Vegeški”. Investicija će biti oko 5 milijuna eura i grad Virovitica je putem ITU mehanizma već osigurao sredstva. Iznos od 5 milijuna eura obuhvaća atletski multifunkcionalni stadion s osam staza. U sredini atletskog stadiona će biti gumirana podloga na kojoj će se nalaziti igrališta za tenis, mali nogomet, košarku, odbojku i badminton. Tereni će biti otvoreni za sportaše i za rekreaciju. Pored atletske staze će biti borilište za bacačke discipline. U nastavku će se graditi karting staza koja će biti licencirana za međunarodne utrke kartinga i ostalih malih vozila. Izgradit će se jedan moderni nogometni stadion odnosno nogometno igralište. U nastavku će biti multifunkcionalna građevina u kojoj će za sve sportove biti svlačionice, sanitarije, teretane te sobe za suce i delegate. Izgradit će se tribina s 2200 sjedećih mjesta, od kojih će 1000 mjesta gledati prema novoizgrađenom nogometnom igralištu a ostala mjesta prema karting stazi odnosno atletskom borilištu – navodi Bjelica.

Osim investicija u sport, najveće investicije ove godine će biti izgradnja Glazbene škole, dječjeg vrtića i treće osnovne škole.

– To su velike investicije koje će nam omogućiti nešto novo. Naša glazbena škola je jedna od najboljih glazbenih škola u Republici Hrvatskoj. Povećat ćemo kapacitet vrtića za 200 novih mjesta i smatramo da ćemo uspjeti zadovoljiti potrebe, odnosno obuhvat sve djece na koju nas zakon obvezuje, djece preko četiri godine. Sljedeća investicija za koju ide savjetovanje pa javna nabava i za koje su osigurana sredstava je izgradnja treće osnovne škole. 19 milijuna eura je osigurano za izgradnju škole iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost. Izgradnjom treće osnovne škole imat ćemo još jednu školu koja će imati svih osam razreda i time ćemo rasteretiti naše dvije matične škole. Omogućit ćemo svim učenicima da idu u jednu smjenu. Djeca će odraditi nastavne i izvan nastavne aktivnosti u cjelodnevnoj školi. Rasteretit će se pisanja zadaće kod kuće te će biti slobodna za kvalitetan život sa svojim roditeljima, djedovima, bakama i prijateljima. Pripreme za jednosmjensku nastavu su napravljene i za osnove škole Vladimir Nazor i Ivana Brlić Mažuranić. Dobili smo građevinske dozvole i osigurali sredstva za te investicije. Nećemo morati dograđivati nego ćemo morati pregrađivati, uređivati, praviti veće kabinete, kuhinje itd. Nadamo se da ćemo izgradnjom treće osnovne škole i glazbene škole te nove zgrade vrtića zaokružiti jedan veliki investicijski ciklus u odgoju i obrazovanju te da će građani to osjetiti u organizaciji svakodnevnog života – rekao je pročelnik.

U sljedećih nekoliko godina Viroviticu očekuje veliki investicijski val i poboljšanje uvjeta života svih žitelja. Alen Bjelica je natuknuo kakve projekte pripremaju u bliskoj budućnosti.

– Ulazimo u nove investicije i mislim da će dio građana biti zadovoljan novim projektima. Idemo u smjeru izgradnje socijalnih stanova i doma za umirovljenike. To su stvari koje su sada aktualne – istaknuo je i poručio:

– Zahvalio bih svima na strpljenju, što razumiju ono što radimo i što imamo veliku podršku. Isto tako pozvao bih sve sugrađane ako imaju nekakvih primjedbi ili prijedloga da nam se jave, telefonom ili mailom. Ako imate neka bolja iskustava, ako ste vidjeli u nekim drugim gradovima ili van Hrvatske nešto kvalitetno i dobro, ukažite nam na to. Otvoreni smo za kritike i sugestije – rekao je pročelnik Bjelica.

(icv.hr, mk)