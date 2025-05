PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – Hrvatska demokratska zajednica Crnac u lokalnom društvenom domu održala je predizborni skup te se još jednom prisjetila 35. obljetnice svoga postojanja. Na području općine, baš u Velikom Rastovcu osnovan je prvi ogranak HDZ-a u Virovitičko-podravskoj županiji i to 2. veljače 1990. Svečanosti obilježavanja 35. obljetnice osnivanja HDZ-a nazočili su i brojni gosti, među kojima član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, kandidat za načelnika općine Crnac Mato Damjan, predsjednik Općinskog odbora Tomislav Bošnjak, te predsjednici drugih općinskih odbora s područja VPŽ, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Nazočne je prvi pozdravio kandidat za načelnika općine Mato Damjan predstavljajući sve odrađene projekte među kojima je istaknuo izgradnje pješačkih staza i uređenje mjesnih domova u gotovo svim općinskim naseljima te nekoliko krucijalnih projekata.

– Izgradili smo lovno-ribički centar, uređen je trg u Velikom Rastovcu, krenula je izgradnja sustava odvodnje ili aglomeracije u naselju Crnac, a već u ponedjeljak idem u Osijek u Hrvatske vode da se uključe i naselja Veliki i Mali Rastovac i Breštanovci. Isprojektirali smo i novi Vatrogasni centar u Crncu koji je prijavljen na program Slavonija- Baranja-Srijem i nadamo se skorom početku radova. Projektiran je dom u Novom Petrovom Polju i tu očekujemo pozitivan odgovor, projektirali smo vatrogasne garaže u Velikom Rastovcu. Zatim, prošli smo na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s projektom nogostupa u Velikom Rastovcu, izabran je izvođač radova i uskoro kreću radovi – rekao je Damjan te naglasio kako je tu još niz projekata koji su u planu i postavio mještanima pitanje treba li to sve nastaviti ili na izborima nekome drugome omogućiti stagnaciju.

– Vjerujem da će mještani dati nama potporu 18. svibnja da nastavimo dalje razvijati našu općinu jer imamo vertikalu, općina-županija-država i puno toga možemo, ali samo zajedno uz vašu potporu. Izbor je jednostavan, i vjerujem da će to naši sumještani prepoznati i zaokružiti HDZ kao i svih ovih godina – zaključio je Damjan te predstavio listu HDZ-a za Općinsko vijeće koju uz njega kao nositelja još čine Ivica Špoljarić, Tomislav Bošnjak, Marija Čunko Fridl, Danijel Holeš, Tihana Lončarević, Sara Šteger Vukelić, Ivona Marenić i Nicole Velić.

Predsjednik HDZ-a Crnac Tomislav Bošnjak naglasio je kako je HDZ u prvim danima imao najodlučnije i najhrabrije ljude, a da takve ima i danas i kako vjeruje da tim predvođen Matom Damjanom zna i može voditi općinu sigurno dalje.

– Ja bih rad Mate Damjana za našu općinu nazvao Matinim životnim djelom, on je čovjek s vizijom, čovjek iz naroda i za narod. Bori se svi silama da pomogne svakom mještaninu i to sam siguran kako će biti prepoznato 18. svibnja – rekao je Bošnjak.

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ VPŽ Marko Teskera najveći pozdrav uputio je braniteljima i utemeljiteljima HDZ-a u Velikom Rastovcu i Crncu koji su među prvima osnovali ogranak u VPŽ.

– Posebno moram pozdraviti utemeljitelje koji su prepoznali poziv dr. Franje Tuđmana i stvorili danas najjaču stranku. Sjećam se toga skupa u Velikom Rastovcu, bio je to veličanstven skup koji je pokazao što se tada stvorilo, pobjednička stranka koja zna pomagati uz ogromnu ljubav prema svakom mještaninu i svojoj Hrvatskoj – rekao je Teskera.

Predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić odao je počast radu HDZ-a Crnac te naglasio kako danas stranka ima tim spoja mladosti i iskustva, stručnih i vrijednih ljudi.

– Jasno i glasno moramo reći da iza HDZ-a stoje odlični rezultati kako na županijskoj razini tako i ovdje na lokalnoj razini. Projekti na području ove općine govore sve, govore koliku vrijednost imaju ovi ljudi i koliko ove ovu općinu. Vjerujem da idemo dalje pobjednički, da ćemo ponovno pokazati koliko smo jaki i ostvariti još jednu veliku pobjedu kao na županiji tako i Mato koji sigurno ide u svoj peti mandat – rekao je Krizmanić.

Dopredsjednik HDZ VPŽ Josip Đakić naglasio je kako je jasno vidljivo da je politika koju HDZ vodi na području općine Crnac dokaz razvoja i boljeg života mještana.

– Na ovom skupu želimo pokazati snagu naše stranke, pokazati koliko vrijedi ovaj tim Mate Damjana, koliko su marljivi i stvaranju boljitak kompletne općine. Očarao me vaš novi trg u Crncu, doista je prekrasan i to je pokazatelj koliko ova općina raste iz dana u dan. Pred vama je novo vrijeme napretka, stvaralaštva i rada, a na vama je samo da te potporu Mati i našem županu pa da zajedno nastavimo gdje smo stali. Ako netko misli da sutra može doći na vlasti preko noći nešto napraviti, vara se. Potreban je mukotrpan rad i trud. Ima tko može i tko je pokazao da može, da radi u općem interesu, a to je HDZ koji je uvijek uz vas. Želimo s ovim ljudima i dalje pomagati općinu Crnac koja to zaslužuje kako bi njeni mještani živjeli što bolje na ovim prostorima. Na listi HDZ-a su časni ljudi koji mogu odrađivati projekte i boriti se, mi s njima imamo iskrenu težnju da stvorimo ljepše i bolje okruženje svima. U vjeru ove ljude s naše liste, pozivam vas da 18. svibnja da budete čvrsti i pošteni u odlučivanju, znam da ćete prepoznati rad i stvaranje, budite pobjednici – rekao je Đakić.

Na kraju je sve nazočne pozdravio član predsjedništva HDZ-a, predsjednik ŽO HDZ-a Virovitičko-podravske županije i kandidat za župana Igor Andrović naglasivši kako HDZ ima kontinuitet vlasti na svim razinama i to donosi rezultat.

– Zahvaljujem vam na svemu što ste svi radili do sada za stranku, a posebno za općinu i to je motiv da i dalje idemo zajedno u nove bitke za sve projekte, da kao i do sada radimo, stvaramo, ulažemo u sve grane razvoja ove općine i naše županije. Suradnja mene kao župana i načelnika Damjana do sada je bila odlična, nema dana da se nismo čuli, a znakovito je bilo kada sam nedavno došao u jednom od ministarstva i tražio pomoć za ovu općinu, a dobio odgovor da je načelnik je već bio sam i borio se za taj projekt. To govori kakav je Mato borac, koliko se svim silama trudi za svoju općinu i kakav načelnik mora biti. Nama 18. svibnja izbori znače puno, ali ne zbog nas samih, zbog mene ili Mate, nego zbog ljudi koji žive među nama, oni su ti zbog kojih mi radimo i za koje se borimo. Bilo kakve promjene su eksperimenti koji nemaju budućnost. I zato vjerujem u vašu potporu i da ste prepoznali sve stvorene vrijednosti i one koje su u planu jer to je vaša budućnost. Hvala na svoj dosadašnjoj potpori kako vašoj općinskoj listi tako i našoj županijskoj, mi ćemo i dalje biti uz vas i dio vas, a budite i vi uz nas 18. svibnja i idemo zajedno do pobjede – zaključio je Andrović.

