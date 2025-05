PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – Hrvatska demokratska zajednica Slatine u petak, 9. svibnja, održala je predizborni skup te obilježila 35. obljetnicu osnutka i djelovanja na području grada. Uoči skupa, odana je počast svim poginulim i umrlim braniteljima na spomen obilježju u Parku 136. slatinske brigade, kao i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu ispred njegove biste. Skupu su, uz mnoge članove i simpatizere, nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, dopredsjednica Županijskog odbora VPŽ i predsjednica Zajednice žena “Katarina Zrinski” VPŽ Sanja Kirin, predsjednik Mladeži HDZ-a Maksimilijan Šimrak, predsjednik Gradske organizacije Slatine Igor Fazekaš, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Sve prisutne prvi je pozdravio predsjednik Gradske organizacije Igor Fazekaš te naglasio kako na nadolazećim lokalnim izborima kandidati za gradonačelnika i njegovog zamjenika, Tomo Tomić i Ivan Drokan, donose nadu za napredak Slatine.

– Naši kandidati su ljudi koji žive HDZ, dečki koji su prepoznati unutar stranke. Dokazali su se i pokazali, kako u stranci, tako i izvan nje. Neki možda misle da je Tomo premlad. Ne, nije premlad. Podsjetit ću vas da je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić izabran dok je bio Tominih godina i opet će biti gradonačelnik. Vjerujem da će i Tomo biti izabran na ovim izborima i opet će biti gradonačelnik za četiri godine. Svi zajedno se moramo potruditi. Uvjeren sam da ćemo imati najbolji rezultat, a oni koji žele protiv nas, dobro su došli, HDZ će na kraju pobijediti – rekao je Fazekaš.

Potom se obratio kandidat za zamjenika gradonačelnika Ivan Drokan i pozvao sve da sudjeluju u pisanju novog poglavlja u razvoju Slatine.

– Ovo sada je trenutak u kojem se Slatina može izdići. Nama treba plava autocesta od Slatine do Zagreba kako bi u suradnji sa Županijom, ministarstvima i institucijama ostvarili konkretne projekte za naš grad. Ovo je naša šansa da otvorimo sva vrata i budemo dio nacionalne priče kako bismo korak po korak mijenjali Slatinu. Samo u suradnji s Republikom Hrvatskom i Virovitičko-podravskom županijom, našim aktualnim i budućim županom Igorom Androvićem i njegovim zamjenikom Marijom Klementom, možemo iskoristiti sva dostupna sredstva i fondove kako bismo izgradili infrastrukturu, obnovili vrtiće i škole, kako bismo razvili poduzetništvo, kako bismo se borili za mlade i umirovljenike te za sport i kulturu. Tomo i ja nećemo čekati, nego ćemo odmah djelovati – rekao je Drokan, naglasivši kako znaju prepoznati potencijale te će ih pretvoriti u konkretne projekte za Slatinu.

– Znamo kako treba. Želimo raditi i možemo uvesti promjene. Nemojte promatrati sa strane, uključite se i dajte nam povjerenje. Samo zajedno možemo mijenjati naš grad u bolje i moderno mjesto za sve građane, u kojem mladi ljudi ostaju i opstaju, u kojem se obitelji razvijaju i šire, u kojem stariji žive dostojanstveno – istaknuo je Drokan.

Uz ovacije, za govornicu je potom stigao i kandidat za gradonačelnika Tomo Tomić koji je zahvalio na podršci i povjerenju koje mu je ukazano.

– Danas sam ovdje jer vjerujem da Slatina može više i da zaslužuje bolje. Ono što vam nudim je konkretan program utemeljen na znanju, iskustvu i stvarnim potrebama naših sugrađana. Program koji je nastao u suradnji s ljudima iz struke, poduzetnicima, sportašima, mladima, roditeljima, braniteljima, umirovljenicima, to jest svima vama i na tome vam hvala. U središtu našeg programa je briga za ljude. Želimo zadržati stanovništvo, omogućiti priuštivo stanovanje, između ostalog kroz izgradnju POS stanova i višestambenih zgrada koje će omogućiti mladima da ostanu i grade svoju budućnost upravo ovdje u Slatini. Gospodarski razvoj i turizam prepoznajemo kao ključne poluge rasta. Radit ćemo na popunjavanju poduzetničkih zona, poticajima za nova ulaganja i zapošljavanje te revitalizaciji turističkih lokacija poput Javorice koja ima ogroman potencijal da postane simbol slatinskog turizma – naveo je Tomić, dodavši da će ulagati u digitalizaciju, održivi razvoj te zelenu infrastrukturu.

– Uvest ćemo aplikaciju koja će omogućiti jedinstvenu, dvosmjernu i transparentnu komunikaciju između Grada i građana, a sve to uz korištenje dostupnih EU sredstava. Puno pažnje posvetit ćemo sportu i zdravlju. U suradnji sa Županijom, izgradit ćemo novu školsku sportsku dvoranu, urediti vanjska igrališta i pravedno rasporediti sredstva za sve sportske udruge, jer vjerujemo da sport ne smije biti privilegija, nego pravo svakog djeteta. Na kraju, jednako važno je jačanje lokalnog identiteta. Slatina zaslužuje platformu koja će na moderan i zanimljiv način predstaviti sve ono što naš grad je, njegovu povijest, prirodu, kulturu i ljude, kako bi se naši sugrađani i posjetitelji mogli povezati sa Slatinom na neki dublji i osobniji način – naglasio je Tomić te dodao da njihov program jasno pokazuje da imaju viziju, plan i rješenja, te ono najvažnije – ljude.

– Tim koji stoji uz mene sastavljen je od stručnjaka iz različitih područja, ekonomije, obrazovanja, zdravstva, IT sektora, poljoprivrede, sporta, kulture i civilnog društva. To su ljudi koji ne govore iz teorije, nego iz iskustva. Ljudi koji su svojim znanjem i radom dokazali da znaju, mogu i žele učiniti nešto za našu zajednicu, za našu Slatinu – rekao je Tomić i predstavio listu za Gradsko vijeće čiji je nositelj.

Na listi se tako nalaze Igor Fazekaš, Ivan Drokan, Mirela Prlić, Josip Cader, Ivana Strupar, Željko Komadina, Alen Đurasek, Luka Repić, Nikola Miščević, Danijela Fabric Fabijanac, Branimira Borovčak, Snježana Graovac, Ivan Vučinac i Ružica Cerić.

– Svi mi zajedno smo osmislili program koji nije samo popis želja, već je izvediv i realan. To je plan za razvoj Slatine. Naša energija, ideje i kompetencije bit će naš temelj u svakom segmentu programa i zato sam ponosan što su upravo oni svi ovdje uz mene. A ono što nam daje najbolju snagu i sigurnost je partnerstvo s Virovitičko-podravskom županijom. U mnogim smo projektima već pokazali da se zajednički može postići više. Niti jedan grad, niti jedna općina ne može sama. Zato vjerujem u sinergiju grada, županije i države, u suradnju koja ima samo jedan cilj – bolji život za sve naše građane – naglasio je Tomić.

Podršku kandidatima dao je predsjednik Mladeži HDZ-a Maksimilijan Šimrak te pohvalio Mladež Virovitičko-podravske županije kao jednu od najaktivnijih u Hrvatskoj.

– U ovom mandatu napravili smo stvarno mnogo i možemo biti na to posebno ponosni, a ja sam ponosan kada vidimo da se to itekako cijeni ovdje kod vas u Virovitičko-podravskoj županiji. Vidljivo je to u Tominoj kandidaturi za gradonačelnika te u nizu mladih ljudi koji su na listama i na razini gradskih i općinskih, ali i na županijskoj razini. To je izrazito važno za budućnost Hrvatske demokratske zajednice. Ovi lokalni izbori su izrazito važni u kontekstu toga što oporba silno želi prikazati da HDZ ima silaznu putanju u Republici Hrvatskoj. Ovo nam je prilika da im pokažemo suprotno i vjerujem da ćemo ostvariti rezultat kao na prošlim lokalnim izborima. Podsjetit ću vas, čak 75 posto županija i 45 posto općina i gradova. Iz toga je razloga važno da podržimo sve naše kandidate, našeg župana Igora Androvića, čovjeka koji je pokazao da ima viziju, konkretna rješenja i čovjeka koji iza sebe itekako ima rezultate, ali i da podržimo mlade ljude kao što je kolega Tomić koji su predstavnici ove jedne naše nove generacije koja tek ulazi u političku utakmicu, a itekako ima što pokazati – rekao je Šimrak.

Dopredsjednik Županijske organizacije Josip Đakić naglasio je kako je Hrvatska demokratska zajednica obitelj koja pobjeđuje u većini Virovitičko-podravske županije osim u Slatini te da to treba promijeniti.

– Na ovim lokalnim izborima kandidirali su se mnogi kojima je cilj jedino doći do pozicije, a za Slatinu do sada nisu učinili ništa. Ništa bitno i konkretno po čemu bi ih mogli prepoznati. Hrvatska demokratska zajednica je snaga u našoj županiji koja može odraditi svaku zadaću i napraviti iskorak za Slatinu kako bi krenula u svoj napredak. Oni koji su tu do sada bili propustili su učiniti taj korak za Slatinu, bili su neprepoznatljivi i nisu zaslužili potporu ni premijera, ni nas zastupnika, ni župana. Da bi Slatina živjela, napredovala, bila snažna i mogla odgovoriti na sve potrebe građana, mora imati snažnu, operativnu, pametnu i marljivu vlast. Upravo to donosi mladi gradonačelnik Tomo Tomić. Već smo se pokazali kao stranka koja pruža priliku mladim ljudima koji se pokazuju kroz svoj rad, kroz napredovanje, koji imaju ideje i snage raditi u interesu naroda. Stoga vas pozivam da učinite korak i budete dio snažne pobjede u Slatini koja će gradu i njegovim stanovnicima donijeti boljitak – naglasio je Đakić.

Član Predsjedništva te predsjednik Županijskog odbora, ujedno i kandidat za župana Igor Andrović, istaknuo je kako je Hrvatske demokratska zajednica bila prva kada je trebalo stati u obranu i stvoriti Hrvatsku, ali i kako je sada prva kada se treba boriti s brojnim izazovima.

– Danas se Hrvatska demokratska zajednica isto bori s velikim izazovima, kako na nacionalnoj razini, tako i na lokalnoj. Žao mi je da od 2017. godine, otkako sam župan, u tih osam godina nisam imao priliku surađivati s gradonačelnikom iz Hrvatske demokratske zajednice ovdje u Slatini. Nikome nisam zatvorio vrata, moja ruka je bila pružena, no ta suradnja nije bila onakva kakva bi trebala, prije svega za razvoj grada Slatine. Vlast nije imala spremne projekte, pa tako nismo ni imali mogućnosti pomoći realizirati te projekte. Zato, HDZ je u Slatini pokazao da može, dobili smo i na parlamentarnim izborima i na izborima za EU parlament i ja vjerujem da tu snagu možemo pokazati i 18. svibnja na lokalnim izborima – rekao je Andrović uputivši zahvalu svima na podršci koju dobiva u proteklih osam godina.

– Tih proteklih godina puno smo radili, gradili, ulagali u zdravstvo, obrazovanje, kulturnu i prirodnu baštinu. Kandidiramo se opet, i Mario i ja, zato što mislimo da nismo završili posao. Puno je toga ispred nas. Velike su mogućnosti ispred nas. Otvaraju se nova sredstva iz Europske unije, naših ministarstava, ulaganje u obrazovanje, prije svega u škole pa i ovdje u Slatini. Trebat će mi produžena ruka, ekipa, Tomo i Iva da bi mi sve te projekte realizirali. Grad Slatina je doista grad s velikim potencijalom, i u gospodarskom, i poljoprivrednom smislu, i u turizmu. Ali da bi se taj potencijal realizirao, treba netko tko će povezivati, a ne dijeliti, treba netko tko će slušati, a ne samo govoriti, treba netko tko će doista danonoćno dati sebe u taj posao. Stoga, danas ovdje s ponosom i vjerom stojim pred svima vama, vjerom u bolju budućnost grada Slatine i s vama dajem podršku Tomi i Ivanu, mladim, energičnim ljudima koji mogu dostojanstveno voditi ovaj grad – istaknuo je Andrović.

(HDZ VPŽ)