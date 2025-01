U sklopu Javnog Programa održivog razvoja lokalne zajednice, objavljenog od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Razvojna agencija VIDRA prijavila je projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Čačinci“ u iznosu od 74.056,65 eura. Prijavitelj projekta je općina Čačinci, a projekt će se provesti u suradnji s Razvojnom agencijom VIDRA.

Cilj projekta je poticanje razvoja Općine Čačinci kroz unapređenje komunalne infrastrukture i osiguranje prometne sigurnosti mještana sanacijom nerazvrstanih cesta na području općine Čačinci kao preduvjet za ulaganje i gospodarski oporavak, a sve u svrhu sprečavanja iseljavanja stanovništva iz općine.

Postojeće nerazvrstane ceste smještene su u općini Čačinci u naselju Čačinci, te se njima svakodnevno koriste svi žitelji općine. Postojeće ceste su u vrlo lošem stanju zbog utjecaja vremenskih uvjeta i starosti. Ceste se nalaze na tri lokacije: Lokacija A – Pristupna cesta oko groblja u Čačincima, Lokacija B – Pristupna cesta do vinograda u Čačincima i Lokacija C – Pristupna cesta do ribnjaka u Čačincima, a sve u ukupnoj duljini od 520 metara.

Realizacijom navedenog projekta pridonijet će se većoj kvaliteti življenja stanovnika na području općine tako da se sanacijom cesta osigurava sigurnije odvijanje prometa i bolja pokretljivost stanovništva.

