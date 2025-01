Načelnik općine Suhopolje Goran Doležal je krajem prošle godine potpisao ugovore o dodjeli potpore za stambeno zbrinjavanje mladih. Ugovor je potpisan s deset mladih osoba koje su ispunile uvjete za dobivanje potpore. Zanimljivo je kako među njima nisu samo stanovnici ove općine, nego i ljudi iz drugih općina, gradova, pa čak i županija, koji su odlučili kupiti svoju prvu nekretninu na području općine Suhopolje.

Načelnik Goran Doležal istaknuo je značaj ove mjere koja pomaže mladima da ostanu u svom zavičaju, ali i da privuku nove stanovnike na područje općine, čime se doprinosi demografskoj obnovi i održivom razvoju.

– Ova potpora je samo jedan od koraka u našoj strategiji pomoći mladima. Vjerujemo da će stambeno zbrinjavanje mladih biti poticaj za njihov ostanak i razvoj u općini Suhopolje, a sve u cilju boljeg životnog standarda i daljnje izgradnje zajednice. U proračunu Općine Suhopolje za ovu potporu je osigurano je 43.900 eura, a maksimalni iznos potpore iznosio je 4.000 eura po korisniku .Svakom korisniku dodijeljeno je i dodatnih 650 eura po djetetu, čime se dodatno olakšava proces stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Ova mjera pruža konkretnu financijsku podršku koja će im pomoći u kupnji zemljišta ili stambenog objekta, čime će moći riješiti svoje stambeno pitanje uz pomoć Općine Suhopolje – napomenuo je načelnik Goran Doležal.

Tim tragom obišli smo obitelj Frančević koji su u Suhopolje doselili iz Rijeke. Alen (50) i Željka (40) su kupili kuću s velikom okućnicom, pratećim objektima, vrtom i njivom, sve zajedno površine oko 2.600 kvadrata. Kako su nam tom prilikom rekli, ovom kupnjom imaju sve potrebne resurse da promjene način života kakvim su živjeli kao podstanari u Rijeci. Cijela ta lijepa priča krenula je već od Alenovog djetinjstva jer mama mu je rođena u Suhopolju, a ujak živi u Bukovi nedaleko Suhopolja.

– Rođen sam u Rijeci, ali kao mali tu sam provodio školske praznike i već tada zavolio ovaj kraj. S obzirom na to da sam po struci vozač i često putujem, nemalo puta sam navratio i ovdje, a u ljeto prošle godine došao na ideju da se sa Željkom i našim trogodišnjim sinom Nikom skučim u ovom pitomom i mirnom kraju. Tako je i bilo, kupili smo stariju kuću, javili se u Općinu Suhopolje i počeli s radovima, uglavnom na unutrašnjem prostoru. U relativno kratko vrijeme dosta smo toga napravili, a svaki ljepši dan koristimo da nastavimo dalje. To su tek počeci jer već na proljeće obnovit ćemo vrt, a razmišljamo i nabaviti nešto svinja i kokoši te obrađivati poveći komad njive iza kuće – rekao nam je neke od planova Alen, a u tome ga je nadopunila i Željka koja je inače rodom iz Sesvetskog Kraljevca kraj Zagreba.

– S obzirom na to da sam kao trgovkinja radila u trgovačkom centru, tako sam i upoznala Alena koji je za njih vozio kamion. Izvjesno vrijeme smo živjeli kao podstanari kod njegovih roditelja u Rijeci, no odlučili smo krenuti od novog početka. S obzirom na to da su nekretnine u većim gradovima prilično skupe, odlučili smo se za manje mjesto i eto odabrali Suhopolje koje, iako je malo, ima svu potrebnu infrastrukturu, od vrtića, škole, ambulante, raznih institucija, a i Virovitica je blizu. Osim toga ovdje su nas svi lijepo prihvatili, ljudi su izrazito društveni i rado pomažu, a isto tako i Općinska uprava na čelu s Goranom Doležalom kojima se u svako doba i po svakom pitanju možemo obratiti. Sam start je bio 4000 eura potpore za kupnju i 650 eura za malog Niku. Za sada sve ide po planu i vjerujemo da će tako biti i dalje – rekla nam je Željka i s Alenom zahvalila svim žiteljima Suhopolja na gostoprimstvu i podršci, a također, Općini Suhopolje na mogućnosti koje su im dali za početak svog novog života.

(icv.hr, bs)