Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične projekcije.

Program velike dvorane

MEDVJEDIĆ PADDINGTON U DŽUNGLI

– komedija, avantura, obiteljski

Petak, 31. siječanj u 18 sati

Subota, 1. veljače u 18 sati

Nedjelja, 2. veljače u 18 sati

Film Medvjedić Paddington u džungli prikazuje voljenog nam medvjeda i obožavatelja marmelade kako je sada izgubljen u džungli u uzbudljivoj pustolovini s visokim ulozima. Kad Paddington otkrije da je njegova voljena teta Lucy nestala iz doma za umirovljene medvjede, on i obitelj Brown kreću u divljinu Perua potražiti je, a jedini trag do nje je mjesto označeno na zagonetnoj karti. Odlučan u namjeri da riješi misterij, Paddington kreće u uzbudljivu potragu kroz amazonske prašume kako bi pronašao svoju tetu… a možda otkrije i jedno od najlegendarnijih blaga na svijetu. Glasove su posudili: Filip Juričić, Jelena Miholjević, Dražen Bratulić, Boris Barberić, Natalija Đorđević, Dea Presečki, Mirela Brekalo-Popović, Branka Cvitković, Lada Kušec Deči, Željko Šestić, Pero Juričić, Niko Čuturić

Cijena ulaznice: 4 eura

WILLIAM TELL /15+

– drama, akcija, biografski

Petak, 31. siječanj u 20 sati

Subota, 1. veljače u 20 sati

Nedjelja, 2. veljače u 20 sati

Povijesna saga o ljubavi, osveti i borbi za čast koja ostavlja bez daha! U švicarskim Alpama 1307. godine, Wilhelm Tell, legendarni strijelac, biva uvučen u krvavi sukob protiv habsburških tirana koji tlače njegov narod. Nakon što su mučenici izgubili sve, Tell mora suočiti najokrutnijeg neprijatelja, zlog habsburškog namjesnika Gesslera, koji mu prijeti životom sina. Ovaj ga je kaznio tako što je Tella natjerao da s vlastitim lukom i strijelom gađa jabuku na sinovljevoj glavi. Iako je obećao da više nikada neće posegnuti za nasiljem, borba za najdraže i strast za slobodom vode ga u bitku koja će ujediniti cijelu Švicarsku. Uz nevjerojatne preokrete, osobne žrtve i trenutke nesalomljive hrabrosti, Tell postaje simbol otpora u epskoj borbi za slobodu. Ali, može li pravda pobijediti kad je cijena tako visoka?

Cijena ulaznice: 4,50 eura

Projekcija uz gostovanje filmske ekipe

FRKA

– triler

Utorak, 4. veljače u 19 sati

Nakon nezgode s isporukom robe, Nika dobiva ultimatum koji će nju i njene prijatelje natjerati u napetu utrku s vremenom. Da bi se izvukli iz problema s moćnim dilerom, četvero mladih do jutra moraju pronaći njegove dužnike i utjerati dugove. Punokrvni triler redatelja Svebora Mihaela Jelića (Zagrebački ekvinocij) i scenarista Svena Latinovića odvija se u jednoj noći u Osijeku, a tijekom vrtoglave potrage otkrivamo mnogo o mladenačkoj hrabrosti i nevinosti te o brutalnim problemima s kojima se suočavaju odrastajući u neizvjesnim okolnostima. Ljubitelji filma u Slatini imat će priliku među prvima pogledati napeti triler “Frka”, redatelja Svebora Mihaela Jelića i scenarista Svena Latinovića, koji u kina širom Hrvatske stiže 6. veljače 2025. Pretpremijerna projekcija filma održat će se u utorak, 4. veljače, u 19 sati u slatinskom kinu, a ulaznice su dostupne po simboličnoj cijeni od 2 eura. Posebnost ovog događaja je što na slatinsku pretpremijeru dolazi i dobar dio filmske ekipe, među kojima su: Sven Latinović – glumac, producent i scenarist, Svebor Mihael Jelić – redatelj, Xavier Pawlowski – direktor fotografije, Juraj Valentić – skladatelj glazbe za film, Kristina Jovanović – glumica (uloga Nika), Antonia Mrkonjić – glumica (uloga Sara), Luka Vondrak – glumac (uloga Voki). Osim potvrđenih gostiju, moguće je da će projekciji prisustvovati i još nekoliko članova ekipe, što će publici pružiti priliku za razgovor i druženje s kreatorima ovog dinamičnog i uzbudljivog filma.

Cijena ulaznice: 2 eura

Program art dvorane

MALI ALAN

– animirani, avantura, obiteljski

Petak, 31. siječanj u 18:30 sati

Subota, 1. veljače u 18:30 sati

Nedjelja, 2. veljače u 18:30 sati

Roditelji malog Allana se rastaju i on je prisiljen preseliti u potpuno novi grad. Njegova očajnička potraga za novim prijateljima dovodi ga do toga da odjednom postane ljudska antena za svog starijeg stanara opsjednutog NLO-om. Kad izvanzemaljac koji čita misli, Maiken se sruši s njima i oni je moraju odvesti kući, razvija se jedinstveno prijateljstvo bez kojeg Allan ne želi ostati. No nije on jedini zainteresiran za Maikena jer mu je na tragu i ludi kolekcionar.

Cijena ulaznice: 4 eura

BOŽJI GNJEV

– triler, drama, ratni

Petak, 31. siječanj u 20:30 sati

Subota, 1. veljače u 20:30 sati

Nedjelja, 2. veljače u 20:30 sati

Vojnik Ilija otkriva bratovu smrt u tajnoj misiji, razotkriva korupciju unutar HVO-a i kreće u osvetnički pohod. Ratni triler o izdaji i osveti. Božji gnjev redatelja Kristijana Milića, snimljen prema romanu Josipa Mlakića, istražuje mračnu stvarnost Domovinskog rata u Srednjoj Bosni 1993. Ilija, vojnik Hrvatskog vijeća obrane, suočen je s bratovom smrću u misterioznoj misiji iza neprijateljskih linija. Njegova potraga za istinom otkriva da misija nije bila službena, već je uključivala plaćenike te korupciju unutar HVO-a koja doseže najviše vojne i političke razine. Istraga postaje opasna, a Ilijina želja za pravdom pretvara se u patološku osvetu. S dobitnicima Zlatne arene za specijalne efekte i masku, te uz impresivnu autentičnost i brutalni prikaz ratnih strahota, film nudi jedinstvenu perspektivu na izdaju i ljudsku borbu u ekstremnim okolnostima.

Cijena ulaznice: 4,50 eura