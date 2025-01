Grljenje nije samo čin, to je tiha, ali snažna poruka koja prenosi ljubav, pažnju i sigurnost. Kad nekoga zagrliš kao da svi strahovi nestanu, a tjeskoba se povuče. U tom se trenutku dvije duše susreću i povezuju. Tada nisu prisutna samo tijela, cijele osobe s emocijama i mislima dolaze do izražaja. To je trenutak kada riječi nisu prisutne, jer dodirom objašnjavamo više nego što bismo ikada mogli reći.

Zagrljaj u trenutku tuge ili stresa može pružiti više utjehe nego bilo koja riječ potpore jer tijelo ne samo da reagira na dodir, nego šalje i poruku povjerenja. Zagrljaj je izraz bezuvjetne potpore i ljubavi i povezan je s osjećajem sigurnosti, kao moćni oblik neverbalne komunikacije. Zagrljaj je dokaz da ljubav ne mora biti savršena, ona je jednostavno nježna, tiha i snažna. Kad osoba zagrli drugu, ne samo da je daje potporu, nego daje i dušu. To je ono što činimo kad grlimo, u tom fizičkom kontaktu nalazimo mir, toplinu i pripadnost. Zagrljaj je jezik duše koji govori izravno srcu.

Međunarodni dan zagrljaja ustanovio je kršćanski pastor Kevin Zaborney i prvi put je obilježen u Michigenu (SAD) 1986. godine. On je odabrao 21. siječnja jer dolazi nakon proslava Božića i Nove godine kada je većina ljudi obično u depresivnom raspoloženju, a ovaj termin je savršeno vrijeme za širenje topline i sreće zagrljajem.

Tim su povodom jučer (utorak) kod Srednje škole Marka Marulića te u Gradskoj upravi u Slatini provedene akcije dijeljenja besplatnih zagrljaja koje je potaknuo ravnatelj Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić.

(icv.hr, adf, vj)