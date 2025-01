Udruga HVIDR-a Slatina u četvrtak je u konferencijskoj dvorani Posjetiteljskog EPIcentra Sequoia Slatina održala svoju redovnu izvještajnu skupštinu. Prema izvješću predsjednika verifikacijske komisije Ivana Butke, pisanim pozivom na skupštinu su pozvana 102 člana udruge, pet članova opravdalo je svoj izostanak, a na skupštini je 56 članova donosilo pravovaljane odluke. Podnoseći iscrpno izvješće o radu, predsjednik Udruge Nenad Križić podsjetio je da su socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i njihovih obitelji te promicanje i unapređenje vrijednosti Domovinskog rata i njegovih žrtava temeljni ciljevi osnivanja udruge.

Među aktivnostima provedenim tijekom 2024. godine predsjednik Križić naveo je šest održanih sjednica Predsjedništva na kojima se rješavala problematika udruge i obilježavanje 32. obljetnice osnivanja udruge. Tijekom godine Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva produžila je financiranje udruge i dodijeljena su financijska sredstva za financiranje administrativne djelatnice na puno radno vrijeme.

– Uobičajene aktivnosti započeli smo uređivanjem i obnavljanjem nekih spomen-obilježja na mjestima pogibije branitelja, a to ćemo nastaviti i na drugim mjestima, u Vaškoj, na Vojlovici, kod Ivanbrijega i Belišća, s tim što ćemo nastojati neka mjesta i ograditi. Odradili smo i dva projekta, “Istina o pobjednicima” i “Jači od zaborava”, koje ova udruga provodi već godinama uz financiranje Grada Slatine. Provedbom projekta “Istina o pobjednicima” u 2024. godini ostvaren je njegov temeljni cilj, a to je očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Radi doprinosa pozitivnom vrednovanju i percepciji javnosti o Domovinskom ratu, projekt je u 2024. godini obuhvatio niz aktivnosti koje se mogu svrstati u dvije grupe – informiranje djece i mladih o Domovinskom ratu i informiranje opće javnosti o Domovinskom ratu kroz obilježavanje datuma vezanih uz Domovinski rat na razini našeg prostora. Provedene su sljedeće aktivnosti: informativno-edukacijska nastava Putovima 136. brigade i slatinske policije, to je terenska nastava za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola iz Slatine i svih općina na slatinskom području, koja obuhvaća posjet spomen-sobi Zavičajnog muzeja u Slatini te mjestima pogibije hrvatskih branitelja na relaciji Slatina-Voćin u Čojlugu, Četekovcu, Balincima i Voćinu- rekao je.

Spomenuo je predsjednik Križić i uobičajene igre i susret članova HVIDR-e povodom Dana grada Slatine, podršku učenicima nižih razreda Osnovne škole Josipa Kozarca u Slatini pri obilježavanju sjećanja na voćinsko-humske žrtve 13. prosinca, sudjelovanje i pomoć u organizaciji hodočašća hrvatskih branitelja, vojske i policije Gospi Voćinskoj u Voćinu, te organizirani odlazak i cjelodnevni boravak učenika četvrtih razreda slatinskih srednjih škola u herojskom Vukovaru. U Projekt “Jači od zaborava” također su uključene brojne aktivnosti koje ispunjavaju potrebe članova udruge i ostalih članova braniteljske populacije. Temeljni cilj toga projekta je psihološko, tjelesno, zdravstveno i socijalno osnaživanje članova udruge i njihovih obitelji, i branitelja općenito, oboljelih od PTSP-a te jačanje kapaciteta udruge kako bi što učinkovitije odgovorili na nove izazove s kojima se udruga u radu susreće. Provedene aktivnosti su sportske igre hrvatskih branitelja u Kozicama i sudjelovanje u svim sportskim aktivnostima na koje su članovi udruge pozvani, obilježavanje obljetnica pogibije hrvatskih branitelja, memorijalna hodnja Mikleuš- Četekovac, tribina o stradavanju Čojluga, Četekovca i Balinaca 4. rujna 1991. godine.

– Hrvatski policajci Josip Potočnik i Duško Košorog tada su branili Četekovac do zadnjeg komada streljiva i u toj obrani dali svoje živote, i neću se umoriti pozivajući čelnike Ministarstva unutarnjih poslova, jer mislim da ta dva policajca zaslužuju da ministar unutarnjih poslova dođe na obljetnicu njihova stradanja– rekao je Križić i založio se za daljnje dostojanstveno obilježavanje obljetnice četekovačke tragedije i što masovnije sudjelovanje u memorijalnoj hodnji.

Organizirala je udruga također Otvoreno prvenstvo u kuhanju čobanca povodom Dana grada, redovitu administrativnu pomoć braniteljskoj populaciji, nekoliko memorijalnih okupljanja i turnira, a posebno su značajne tribine prof. Siniše Brlasa o ratnim traumama i mentalnom zdravlju branitelja te dr. Petra Nedića o prevenciji kardiovaskularnih bolesti u braniteljskoj populaciji s prigodnim brošurama. Sve je to samo dio provedenih aktivnosti o kojima je govorio predsjednik Nenad Križić, koji je potom podnio i financijsko izvješće te Plan rada i financijski plan za 2025. godinu.

Umjesto preminulog predsjednika Nadzornog odbora Ive Medveda izvješće Nadzornog odbora predstavio je član odbora Pavo Tutenov, a izvješće Suda časti iznio je predsjednik Damir Parc. Sva izvješća i planovi usvojeni su jednoglasno. Umjesto Ive Medveda, u Nadzorni odbor izabran je Dragan Arsin, a prema broju glasova na izbornoj skupštini 5. ožujka 2022. godine novi predsjednik Nadzornog odbora je Marko Marković.

Osim članova Udruge HVIDR-a Slatina, Skupštinu su svojim prisustvom uveličali obnašatelj dužnosti gradonačelnika Slatine Ilija Nikolić, načelnik Općine Sopje Berislav Androš, predsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije i županijske Zajednice udruga i članova HVIDR-e VPŽ Mato Bubaš, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Podružnice Virovitičko-podravske županije Vlado Paurić, glavni policijski savjetnik i ratni zapovjednik Specijalne policije Baruni Krapinsko-zagorske Policijske uprave Mirko Horvatin, ratni zapovjednik jedinice Specijalne policije „Orao“ Orahovica-Našice Zdenko Minarik, predsjednik Udruge HVIDR-a Orahovica Stjepan Varaždinac, te predsjednici i predstavnici brojnih braniteljskih udruga s područja grada Slatine i Virovitičko-podravske županije Krunoslav Cukor, Željko Šnjarić, Ozren Rastija, Darko Božičković, Zlatko Ivanković, Dragutin Radočaj, Ivica Pavin, Josip Matić, Zdravko Kodrić, Mirko Bušljeta, Darko Eihhler, Franjo Kraljik, Pavo Tutenov, Jurica Culej, Željko Fekete i Josip Cader.

U svojim obraćanjima svi su iznijeli dobru suradnju s Udrugom HVIDR-a Slatina, čestitali na postignutim rezultatima te svim članovima poželjeli daljnji uspješan rad i dobro zdravlje, a predsjednik Križić prenio je i poruku ratnog zapovjednika 136. slatinske brigade Josipa Černija.

(icv.hr, pž)