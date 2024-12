Četvrtog dana 2. zimskog malonogometnog turnira “Antun Petras – Ata” u sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici brojni gledatelji mogli su vidjeti zanimljive utakmice.

U uzrastu U-11 Rezovac je pobijedio Bratstvo iz Gornjeg Bazja 2:0, a Bratstvo je bilo bolje od No Limit TVIN-a 1:0. U uzrastu U-13 Virovitica Univerzal Plus pobijedila je Pitomaču odlučujućim pogotkom u posljednjim trenucima utakmice rezultatom 4:3, dok su Suhopolje 1 i No Limit TVIN odigrali utakmicu bez pogodaka 0:0. U uzrastu U-15 Virovitica Gemex bila je bolja od Graničar Okrugljače 4:0, a Suhopolje 1 uvjerljivo je svladalo Bratstvo 13:0. Kod veterana Virovitica je bila uspješnija od Đulovca 3:1, dok je ekipa Caffe bar Titro Baksuzi nadjačala Orkan 4:2.

U prvoj utakmici seniorskog programa MV print pobijedio je Sponzore 5:3. Za pobjedničku momčad tri pogotka postigao je Krešimir Prskalo, dok su suparničku mrežu po jednom pogodili Ivano Tomić i Luciano Kajzogaj. Za ekipu Sponzora dva pogotka postigao je Kristian Ferenčak, a jednom se u strijelce upisao Bojan Dmitrović.

Najuzbudljiviju utakmicu večeri odigrali su Vodoinstalacije Tunić iz Đulovca i Dinamo TTIX iz Kapele Dvora. Momčad iz Đulovca tri puta je vodila, ali su igrači iz Kapele Dvora sva tri puta uspjeli poravnati za konačnih 3:3. Strijelci za Vodoinstalacije Tunić bili su Hrvoje Čović, Franjo Tunić i Nebojša i Nebojša Karamarković, dok su za Dinamo TTIX precizni bili Antonio Babec, Rene Prugovečki i Mato Iličić.

Ekipa Zlatarna Marjan – Meštar ubojitim kontrama došla je do pobjede 4:2 nad MV printom. Po dva pogotka za pobjednike postigli su Ronaldo Rengel i Boris Bihar, dok su strijelci za MV print bili Krešimir Prskalo i Ivano Tomić. U posljednjoj utakmici večeri ekipa Caffe bar Franjo – restoran Gurman bila je bolja od Vodoinstalacija Tunić 6:2. Po dva zgoditak za pobjedničku momčad postigli su Filip Holas, Bruno Kunštek i Marko Matančić, dok je dvostruki strijelac za Vodoinstalacije Tunić bio Hrvoje Čović.

Turnir se nastavlja u četvrtak 26. prosinca.

(icv.hr, mš)