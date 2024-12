Hrvoje Zdelar, Ivan Begović, Matej Herent, Dinko Gavranović, Deni Hajdarović, Boško Kosanović, Bojan Knežević, Ante Pavličević, Ante Starčević, Tomislav Kolar, Tomislav Golubić, Krunoslav Lilovac, Benjamin Radinković i Ivan Borna Jelić Balta, u dresu pitomačke momčadi Naturavita, pod ‘palicom’ Dragana Vaclaveka i na ‘krilima’ brojnih navijača koji će ponovno ‘potegnuti’ u Zagreb, danas (ponedjeljak) će pokušati osvojiti naslov 53. izdanja ‘Kutije šibica’. U velikom seniorskom finalu, u Košarkaškom centru “Dražen Petrović”, protivnik Naturavite bit će Juicy – Maraska, a susret je na rasporedu u 19:45 sati. Prije toga, u susretu za treće mjesto snage će odmjeriti Kuhinje Pašalić & Harat’s pub & Vinarija Šoškić – CB Sea Wolf – Spegra, a ta utakmica startat će u 16:30 sati.

Podsjetimo, Naturavita je jučer ostvarila povijesni uspjeh pobjedom u polufinalu kontra momčadi Kuhinje Pašalić & Harat’s pub & Vinarija Šoškić. Rezultat je bio 4:2, tri pogotka upisao je odlični Ivan Borna Jelić Balta, inače prvotimac Slaven Belupa, dok je jedan pogodak pridodao Ante Pavličević.

Ovaj veliki uspjeh momčadi koja na malonogometnim turnirima nastupa u ‘više-manje’ istom sastavu dugi niz godina, komentirao je jedan od najiskusnijih, 38-godišnji Ivan Begović koji je i najavio finalnu utakmicu.

-Presretni smo, srušili smo prošlogodišnji rekord kada smo na ovom turniru igrali četvrtfinale. O današnjem protivniku u finalu samo riječi hvale. Juicy – Maraska dosad je izbacila nekoliko favorita, momčad čine uglavnom igrači Uspinjače Gimke čiji je trener Kujtim Morina voditelj i ove ekipe na ovogodišnjoj Kutiji. O Morini i njegovom nogometnom znanju ne treba puno pričati, ovaj zagrebački malonogometni velemajstor poznaje ovaj turnir u dušu i sigurno će odraditi vrhunsku taktičku pripremu uoči utakmice, pokušati nam pripremiti i neke zamke… Što se nas tiče, atmosfera je sjajna, dogurali smo do finala i to odličnim predstavama, prije svega onom u jučerašnjem polufinalu. Moramo biti oprezni, to definitivno, koncentracija mora biti maksimalna od prve minute, ali ne bojimo se, vjerujem u našu kvalitetu, nadam se pobjedi i slavnom trofeju legendarnog turnira – poručio je iz Zagreba Begović.

MNT ‘Kutija šibica’, osim nagradnog fonda od 40.000 eura za ekipe, kao najveći malonogometni turnir u regiji svake godine nastoji imati i humanitarnu notu pa su ove godine odlučili omogućiti ljetovanje za 16-oro štićenika Centra za djecu Zagreb, iz Podružnice Laduč koja pruža socijalne usluge djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Pobjednik posljednje utakmice turnira osvojit će 13 tisuća eura, a poraženi sastav dobit će sedam tisuća. Finale možete pratiti na kanalu HTV 2.

(icv.hr, ts)