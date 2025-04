U sportskoj dvorani Osnovne škole u Ivanjoj Reci pored Zagreba u subotu, 12. travnja, održano je Prvenstvo Hrvatske za kadete, juniore te uzrast U-21 u disciplini Kata. Iz Virovitičkog karate kluba na PH u juniorskom te u U-21 uzrastu nastupili su Laura i Lovro Erak, koji su i u juniorskom i u uzrastu U-21 osvojili brončane medalje. Nakon seniorskih medalja, Lovro i Laura osvojili su svaki po tri medalje na Prvenstvima Hrvatske ove godine.

Drugi dan, u nedjelju, 13. travnja, u istoj dvorani održan je Kup Hrvatske u katama i borbama za mlađe uzraste te uzraste kadeta, juniora i U-21 u borbama.

U katama u najmlađim uzrastima nastupio je Ivan Blažević koji je izvojevao pobjede u svim mečevima pa je tako osvojio i prvo mjesto, zlatnu medalju i pobjednički pokal.

U borbama su nastupile:

Marija Tošeski u kategoriji do 37 kg i Arijana Mikolić u kategoriji do 34 kg u uzrastu desetogodišnjakinja, dok je Luna Predragović u uzrastu jedanaestgodišnjakinja nastupila u kategoriji do 36 kg.

Marija Tošeski je nakon pobjede u prvoj borbi drugu borbu izgubila te je kroz repasaž pobijedila i osvojila treće mjesto i brončanu medalju.

Arijana Mikolić, prije nekoliko mjeseci tek je počela trenirati karate i pokazala se vrlo talentiranom i marljivom na treninzima. Zbog njezinog daljnjeg napredovanja prijavljena je na natjecanju u Kupu HR. Iako je Arijana izgubila u prvoj borbi s rezultatom 5:0, ovo je tek prvi nastup koji bi joj trebao pomoći u daljnjem njezinom radu.

U uzrastu 11-godišnjakinja nastupila je Luna Predragović koja je, unatoč lomu prsta, prije mjesec dana nastupila na Kupu HR. Luna je imala tri borbe od kojih je prvu izgubila, unatoč što je napravila nožnu tehniku s tri boda, koju je nakon potvrđivanja od drugog pomoćnog suca poništio glavni sudac pa je tako Luna ušla u repasaž za treće mjesto. Drugu borbu Luna je pobijedila, dok je treću borbu povela s jednim bodom te je suparnica preuzela vodstvo s 3:1. U nastavku, nekoliko sekundi prije kraja borbe, Luna suparnici zadaje nožnu tehniku, koju pomoćni suci dosuđuju i koja donosi tri boda te dovodi Lunu ponovno u vodstvo od 4:3. Tu nije kraj. Odluke pomoćnih sudaca poništava glavni sudac, a time i vodstvo od Lune te joj na kraju zauzela peto mjesto.

(icv.hr, mš)