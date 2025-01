Proteklog vikenda nastavljeno je natjecanje u mlađim uzrasnim kategorijama za rukometašice.

1. HRL U-17 REGIJA 2

Virovitičanke su gostovale u Pakracu gdje su snage odmjerile s domaćom ekipom i ekipom Novske. Protiv Pakraca su “lavice” na startu bile u rezultatskom zaostatku, u osmoj minuti bilo je 6:4 za Pakrac, no s četiri vezana pogotka igračice 1234 Virovitice dolaze do vodstva koje nisu ispuštale do kraja utakmice. Prvi dio završen je s +2 (13:11) za 1234 Viroviticu, dok je u nastavku prednost narasla do uvjerljivih +11 (30:19). Darma Rončević bila je prvo ime utakmice, a u 50. minuta postigla je 12 zgoditaka.

Dobro su Virovitičanke igrale i protiv Novske. Prvi dio utakmice igran je u egalu, no nakon 7:7 u 14. minuti Novska je došla do prve ozbiljnije prednosti (11:7). Prepolovile su “lavice” zaostatak do poluvremena, prvi dio završen je rezultatom 13:11, no u nastavku se Novska još jednom počela rezultatski odvajati te je susret završen rezultatom 25:19 za Novsku. Prvo ime Virovitičanki u ovoj utakmici bila je Korina Velić koja je pet puta zatresla protivničku mrežu.

1. HRL U-15 REGIJA 2

Igrale su Virovitičanke i u mlađem uzrastu, a gostovale su u Ivankovu gdje su upisale dvije nove pobjede. Domaća ekipa držala se u utakmici do sredine prvog poluvremena kada je na semaforu stajalo 7:7, no potom “lavice” boljom igrom praktički rješavaju pitanje pobjednika budući da su se odvojile na +6 (15:9). Niti u nastavku 1234 Virovitica nije dopustila protivnicama da im se približe, a prednost je rasla do konačnih 25:17. Una Velić bila je najefikasnija “lavica” u ovoj utakmici sa sedam zgoditaka.

“Lavice” su kontrolirale rezultat i u drugoj utakmici protiv Multinorm Cerne, a nakon početnog zaostatka od 1:2 Virovitičanke su preuzele prednost koju su održavale do kraja utakmice. Prvi dio 1234 Virovitica privela je kraju rezultatom 9:5, u 34. minuti Multinorm se približio na -2 (15:13), no “lavice” su sačuvale prednost i u konačnici slavile 19:16. Una Velić i ovdje je bila najefikasnija sa osam pogodaka.

Igračice Pitomače gostovale su u Garešnici gdje su upisale pobjedu i poraz. Novska je protiv Pitomače na samom startu riješila pitanje pobjednika. Do poluvremena je bilo 12:3, a konačan rezultat utakmice glasio je 24:7 u korist Novske. Tri zgoditka za Pitomaču postigla je Melani Bedeković.

Puno zanimljivija bila je utakmica između Pitomače i Garešnice. Garešnica je protiv Pitomače povela 3:1, no ubrzo su se Pitomačanke vratile u utakmicu te se igralo gol za gol sve do 18. minute i rezultata 6:6, a prvi dio završen je 8:7 za Pitomaču. Ista slika na terenu gledala se i u nastavku utakmice. Garešnica je došla do prednosti na otvaranju, Pitomača ubrzo okrenula, te se još jednom igralo gol za gol. Rezultat je u egalu bio sve do posljednje minute, a gol za velika dva boda Pitomače postigla je Jana Kaša. Najefikasnija je pak bila Jana Živko koja je postigla sedam golova.

(icv.hr, mra)