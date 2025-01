Doček nove 2024. godine obilježila je južina, već “viđena” vremenska slika kao i 2023. godine. Iznadprosječno topli prvi sati 2024. godine ukazivali su na još jednu iznadprosječno toplu godinu. Kako bi rekli, po jutru se dan poznaje. Magla te niski oblačni sloj obilježio je početak siječnja. Iznadprosječno visoke temperature zraka gledajući mjesec u cjelini. 7. siječnja smo imali prvi snježni pokrivač u 2024. godini, u 7 sati skromnih 1 centimetar. Tri izraženije promjena vremena uz turbulentnije promjene temperature zraka, osobito tijekom 18. siječnja, kada smo u najtoplijem dijelu dana uživali u dašku proljeća i 18 °C uz jak do olujni jugozapadni vjetar od 66 km/h, da bi dan kasnije (19. siječnja) imali prave zimske uvjete. 0 °C tijekom dana te pad temperature zraka tijekom poslijepodneva i večeri na -8 °C. Palo je 10 cm snijega na području Virovitice. Na Papuku 30 cm. Nije zimski „napad“ dugo trajao pa smo već pred kraj mjeseca imali povratak iznadprosječno visokih temperatura zraka. Iznadprosječno visoke temperature zraka tijekom siječnja svrstale su mjesec u kategoriju neznatno topliji. Po pitanju oborina imali smo prosječan siječanj.

Veljača prevrtača nije opravdala svoj naziv ove godine. Više se činilo da ulazimo u proljeće nego da se nalazimo u zimi. Početkom mjeseca smo imali prvi i zadnji „hladni dan“ ili dan s pojavom mraza. U nastavku mjeseca dominacija jugozapadnog strujanja, najizraženija 8. i 9. veljače kada smo imali udare jugozapadnog vjetra od 58 km/h. Na svim postajama je temperatura zraka bila viša od prosječne. Štoviše, zabilježene su najviše temperature zraka za veljaču otkad postoje mjerenja, na području Bilogore 7,4 °C, što je najviše odstupanje ako gledamo Hrvatsku. 15. veljače smo imali čak 17 °C u najtoplijem dijelu dana na području Virovitice. Pojave snijega nije bilo tijekom veljače. Iza nas je ekstremno topla veljača. Odstupanja temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1991.- 2020. godine) su bile između 6,6 °C i 7,4 °C. Veljaču smo okarakterizirali kao sušniju. Veljača je bila najtopliji mjesec gledajući odstupanje temperature zraka u 2024. godini.

Ožujak “luđak” obilježio je dašak proljeća, koji se polako šuljao 5. ožujka prvi grmljavinski razvoji na području istočnih predjela Virovitičko-podravske županije. Krajem druge dekade ožujka imali smo jedan dan s pojavom ,mraza i blagim minusom. Da bi krajem mjeseca zapisali novu najvišu temperaturu zraka ikad mjerenu (od 1951. godine) na području Virovitice od 26,8 °C. Česte oborinske epizode pratile su nas kroz ožujak. Tako da se je priroda polako počela buditi. Ožujak smo okarakterizirali kao ekstremno topao, a po pitanju oborina prosječan.

Travanj je u prvoj polovici mjeseca bio topliji u odnosu na drugu polovicu. 14. i 15. travnja u najtoplijem dijelu dana smo na području Virovitice mjerili 29 °C. Dan kasnije osjetniji pad temperature zraka uz prolaznu susnježicu na području Virovitice te snijeg u višim predjelima. Pretežno jugozapadno strujanje. Bez izraženijih oborinskih epizoda. Travanj smo okarakterizirali kao topliji ili vrlo topao, po pitanju oborina prosječan.

Svibanj su obilježile i prve izraženije oluje ili vertikalno – tornjasti atmosferski razvoji. Tako je 8. svibnja pala obilnija kiša na području Virovitičko-podravske županije. Ponegdje do 60 mm. Što je uzrokovalo poplave u centru grada, a područje oko dvorca Pejačević izgledalo je kao u neka stara vremena kada je oko dvorca Pejačević bilo vode. I, krajem mjeseca (31. svibnja) smo imali još izraženiju oborinsku epizodu kada je palo 69,8 mm oborine. Izmjena oblaka, sunca, pljuskova, ali i iznadprosječne topline obilježila je svibanj. Svibanj smo okarakterizirali temperaturno topliji, a po pitanju oborina prosječan ili kišan.

Prvi toplinski val, ali i vrući dan ili 30 °C u hladu, mjerili smo 7. lipnja na području Virovitice, ali i 8. i 9. lipnja kada smo u najtoplijem dijelu dana mjerili 31 °C. Tijekom lipnja smo imali i prve neugodno tople ili tropske noći 9. i 10. lipnja 21 °C. Kombinacija visokog % vlage u zraku i visokih temperatura zraka čina je osjet neugode puno izraženijim. Tako da je počela sezona „klime“. Prvi vrlo vrući dan (ili 35 °C), imali smo 21. lipnja i pred kraj mjeseca 30. lipnja. Početkom i sredinom mjeseca smo imali kratkotrajne oborinske epizode, ali bez nekih izraženijih atmosferskih neprilika, barem ne na području Virovitice. 22. lipnja su područje Posavine, Slavonije te susjedne BIH, Mađarske i Srbije imali olujne atmosferske razvoje uz tuču promjera veću od 5 cm. Lipanj smo okarakterizirali kao vrlo topao, po pitanju oborina prosječan, a na području Bilogore kišan.

Srpanj su obilježile ljetne žege, te deficit oborine. Dugotrajan toplinski val trajao je od 05. do 19. srpnja. Sustavi za navodnjavanje su bili više nego potrebni. Najviše smo temperature zraka mjerili 10., 11., i 13. srpnja od 37 °C, ne moramo spominjati neugodno tople ili tropske noći koje su nam pravile društvo, čak 16. što je novi rekord po pitanju tropskih ili toplih noći. Srpanj kao da nam je dao naslutiti što nas čeka tijekom kolovoza. Odstupanja temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1991.- 2020. godine) su bile između 2,8 °C i 3,8 °C. Srpanj smo okarakterizirali kao sušniji.

Početak i sredinu kolovoza obilježio je nestabilniji vremenski period. Oborine su bile pljuskovitog tipa, nejednoliko raspoređene. Mučili smo se s neugodno toplim ili tropskim noćima, te vrućim i vrlo vrućim danima. Tražio se hlad te klimatizirane prostorije. 13. kolovoza smo na području Virovitice u najtoplijem dijelu dana mjerili i 38 °C, to je ujedno bio i najtopliji dan u 2024. godini, slično je bilo u ostatku Virovitičko-podravske županije ili koji stupanj „toplije“. Iza nas je sušan na području Bilogore i vrlo sušan kolovoz. Temperaturno gledajući ekstremno topao.

Rujan na početku nikad topliji na području Virovitice. 04. rujna smo mjerili 35,5 °C, što je za 0,6 °C toplije od starog rekorda iz 2008. godine. Rujan kao da je planirao izbalansirati deficit oborine tijekom srpnja i kolovoza. Tijekom rujna smo imali česte oborinske epizode. Između 12. i 17. rujna iznad većeg dijela Virovitičko-podravske županije pala je obilnija kiša. Između 100 do 130 mm oborine. Na području Virovitice 120,5 mm. Ciklona Boris na području središnje Europe uzrokovala je poplave. Uz ljudske živote. 13. rujna u najvišim predjelima Hrvatske padao je i snijeg. Do kraja mjeseca nije bilo značajnijih meteoroloških zanimljivosti. Iz nas je topao rujan. Odstupanja temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1991.- 2020. godine) su bile između 1,1 °C i 1,8 °C. Po pitanju oborina kišovit.

Listopad su u prvoj polovici mjeseca obilježili nestabilniji vremenski uvjeti uz iznadprosječno visoke temperature zraka tzv. “bablje ljeto”. Sredinom mjeseca 10. listopada čak 27 °C, na području Virovitice u najtoplijem dijelu dana. Od sredine mjeseca smo zakoračili u tmurniji i hladniji vremenski period. Tijekom 20. i 21. listopada uz slab mraz, osobito pri tlu. Krajem mjeseca smo se družili s maglom ponegdje i cjelodnevnom. Odstupanja temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1991.- 2020. godine) su bile između 1,6 °C i 1,9 °C. Po pitanju oborina prosječan.

Studeni su obilježili tmurni dani, često uz maglu ponegdje i dugotrajniju. 7. studenog smo na području Virovitice mjerili -1 °C, slično i dan kasnije. Polje povišenog tlaka zraka uz dominaciju jugozapadnog strujanja obilježilo je suhe i stabilne vremenske uvjete sve do sredine mjeseca. Tijekom 20. i 22. studenog smo imali dvije izražene promjene vremena koje su donijele obilnije oborine ali i izraženije oscilacije temperatura zraka uz jak ponegdje i olujan jugozapadni vjetar od 50 do 100 km/h na području Papuka. Na području Virovitičko-podravske županije palo je između 40 i 60 mm oborine. Prvi ovosezonski snježni pokrivač tijekom 20. studenog na području istočnih i jugoistočnih nizinskih predjela Virovitičko-podravske županije (šire područje Orahovice). Na Papuku se skupilo do 30 cm snijega osobito iznad 800 metara nadmorske visine. Dva dana kasnije novi „napad“ zime. Uz prolazan snijeg i na području Virovitice, ali bez snježnog pokrivača. U podpapučkim predjelima te na području Papuka i novi snježni pokrivač između 3 i 30 cm na Papuku. Zabijelio se Voćin, Slatina i Orahovica. Krajem mjeseca ponovno toplije uz izraženo jugozapadno strujanje. Studeni smo okarakterizirali po pitanju temperatura zraka normalan ili neznatno hladniji mjesec, a po pitanju oborina prosječan. Odstupanja temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1991.- 2020. godine) su bile između -1,1° C i -1,7 °C. Po pitanju oborina prosječan.

Prosinac su obilježile česte ponegdje i dugotrajne magle. Temperature zraka nisu imale izraženije oscilacije. Snijeg u najvišim predjelima Virovitičko-podravske županije bio je česta pojava u drugoj dekadi mjeseca. Prolazno ga je bilo i u nižim predjelima 11. i 14. prosinca. Tijekom 14. prosinca imali smo i oborine koje su se ledile pri dodiru s hladnom podlogom „ledena kiša“. Izraženije zatopljenje u drugoj dekadi mjeseca osobito 19. prosinca kada smo se zagrijavali do 13 °C, uz umjeren do jak jugozapadni vjetar nije bilo dugog vijeka. Pad temperature zraka na prvi dan kalendarskog i astronomskog početka zime. Snijeg osim u višim predjelima, ponegdje i u nižim. 23. prosinca na području Virovitice smo kratkotrajno „uživali“ u bjelini. Između 16 i 18 sati skupilo se oko 3 cm snijega. Ipak oborine su ponovno prelazile u kišu pa se snježni pokrivač nije dugo zadržao. Na području podpapučkih predjela, te šireg područja Slatine, Voćina i Orahovice skupilo se između 3-15 cm snijega. Na Papuku i više od 80 cm. Težak i obilan snijeg, uz jak do olujan vjetar pred Badnjak i Božić na području Papuka i podpapučkih predjela za posljedicu je česte izvale drveća, lomljenja grana i na kraju zatvaranje cesta Slatinski Drenovac- Jankovac, Velika – Jankovac te Orahovica – granica VPŽ – Kutjevo. Bijeli Božić nam je za dlaku izbjegao na području Virovitice. Na samom vrhu Papuku izmjereno je 160 cm snijega. Do kraja prosinca smo imali suhe, stabilne i temperatura zraka prosječne vremenske uvjete. Prvi studeni ili dan kada se temperatura zraka ne diže iznad 0 °C, imali smo 31. prosinca. Jutarnji minusi uz mraz, pratili su nas do kraja 2024. godine. Tijekom prosinca smo na području Virovitičko-podravske županije “skupili” između 40 i 90 milimetara oborine. Kako smo zakoračili u 2024. godinu, tako smo je i ispratili. Iza nas je najtoplija godina otkad postoje mjerenja. Nadamo se da će nam 2025. godina ipak biti u meteorološkom smislu „blaža, normalnija i zdravija“.

(icv.hr, kp)