Pred nama je vjerojatno vrhunac ovogodišnjih zimskih hladnoća, a utorak su obilježile prave zimske temperature zraka budući da je ponegdje bilo i ispod ledenih -10°C. Bilogora se budila na -4°C, Pitomača na -5°C, u Virovitici je bilo -6°C, Suhopolju i Slatini po -7°C, Orahovici -8°C, Voćinu -10°C, a na Papuku -11°C. Dnevne temperature nisu se previše dizale iznad nule, a uglavnom su se kretale oko 0°C i 3°C, dok je u gorju bilo studeno, oko -2°C.

Do kraja tjedna ne očekuje se značajna promjena vremena. Tlak zraka je u porastu što bi značilo stabilne vremenske uvjete pod dominacijom stabilne anticiklone. Sunčanih razdoblja neće manjkati, no bit će to “zubato sunce”. Zadržat će se suho i hladno. Jutarnje temperature zraka između -8°C (u gorju te podpapučkim predjelima i koji stupanj niže tjekom utorka i srijede) i -2°C. Najviše dnevne temperature između 0°C (u gorju i hladnije) i 5°C.

Vjetar slab do umjeren pretežno jugoistočnih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu, a zbog niskih temperatura moguća je poledica!

Tjedan pred nama donosi osjetniji porast temperature zraka, a ponegdje će biti i do 15°C. Jutra će također biti toplija. Jugozapadnjak u jačanju, a pred kraj mjeseca izgledne su nove oborine.

