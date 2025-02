U subotu, 1. ožujka, “ulazimo” u klimatološki gledano proljeće, no ipak pred nama nekoliko kratkotrajnih kišnih “epizoda”. Do kraja tjedna očekujemo postupan pad temperature zraka, no ipak i dalje će se zadržati iznadprosječno topao period. Najviše kiše očekujemo tijekom četvrtka, dok u višim predjelima može se očekivati susnježica i snijeg, a samo u najvišim predjelima i snježni pokrivač.

Očekivana kumulativan količina oborina do kraja tjedna na području Virovitičko-podravske županije je 10-30 milimetara oborine. Jutarnje temperature zraka između -2°C, a najviše dnevne između 7°C i 13°C. Vjetar slab do umjeren u okretanju na sjeverne i sjeveroistočne smjerove. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu, a zbog niskih temperatura zraka u dane vikenda moguća je poledica.

Tjedan pred nama, od ponedjeljka, 3. ožujka, trebao bi obilježiti sunčanije i stabilnije vrijeme. Temperature zraka od sredine tjedna u porastu. Jutarnje temperature zraka između -3°C i 4°C, a u drugoj polovici tjedna toplije. Najviše dnevne između 7°C i 13°C ili koji stupanj više prema kraju tjedna, ponegdje i do 17°C. Vjetar slab do umjeren pretežno južnih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

(icv.hr, kp)