Dašak proljeća uz ugodnih 20°C ili koji stupanj više do kraja tjedna. A onda…

Sunčano, suho i iznadprosječno toplo vrijeme pravit će nam društvo do kraja radnog tjedna te u dane vikenda. Tako da svi vi koji planirate radove ili druženja na otvorenom imate „zeleno svjetlo“. Ipak zaštitite se ako ćete duže biti izloženi suncu. UV- indeks do kraja radnog dijela tjedna te u dane vikenda će biti umjeren (3 i 4), što bi značilo da najosjetljiviji ljudi za manje od pola sata mogu dobiti crvenilo ili opekline od sunca. Jutarnje temperature zraka između 2°C i 10°C. Najviše dnevne između 17°C i 23°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren u okretanju na južne i jugozapadne smjerove.

Tjedan pred nama obilježit će nestabilnije i promjenjivije vrijeme. Temperature zraka u blagom padu. Još je nezahvalno prognozirati koji dan i, u kojoj količini će biti kiše. Ipak trenutna procjena ukupne tjedne količine oborine za područje Virovitičko-podravske županije je 10-30 mm. Izglednije početkom te pred kraj tjedna. Kišobrani u tjednu pred nama neka se nađu pri ruci. Jutarnje temperature zraka između 5°C i 11°C. Najviše dnevne između 15°C i 20°C. Vjetar slab do umjeren, sredinom tjedna na udare u jak pretežno južnih i jugozapadnih smjerova.

(icv.hr, kp)