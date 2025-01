Vijest da je nakon prometne nesreće krivac napustio mjesto nesreće danas više nije iznimka. Svakog tjedna na području Virovitičko-podravske županije barem je jedan takav slučaj. Tijekom 2024. godine, do prosinca, na području Policijske uprave virovitičko-podravske evidentirano je 135 prometnih nesreća u kojima su sudionici napustili mjesto događaja prometne nesreće, od toga je u prvih šest mjeseci, odnosno od siječnja do lipnja zabilježena 81 prometna nesreća, a u periodu od srpnja do studenog evidentirano je njih 54.

Činjenica je da se bijeg s mjesta nesreće “ne isplati” i nije nimalo mudar izbor. Osim što je takvo ponašanje nemoralno, što je samo po sebi očito, kada vas policija pronađe, a statistički je to vrlo vjerojatno, troškovima popravka automobila dodat ćete i trošak kazne za bijeg.

– U prometnim nesrećama u kojima je neki od sudionika napustio mjesto događaja važno je pozvati prometnu policiju zbog obavljanja očevida. Isto tako, bitno je da svjedoci nesreće ostanu na mjestu događaja zbog davanja izjava, kako bi policijski službenici lakše pronašli počinitelja. Ako je netko od očevidaca uz marku i boju vozila zapamtio barem dio registarskih oznaka, veća je vjerojatnost da će se isto pronaći – kažu iz PU virovitičko-podravske.

VISOKA NOVČANA KAZNA I KAZNENA PRIJAVA

Situacija je još ozbiljnija ako se ozlijeđenoj osobi odmah ne pruži liječnička pomoć. Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen dužan je ostati na mjestu prometne nesreće. Može se privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, ako mu je samome potrebna liječnička pomoć ili kako bi obavijestio policiju.

– Sudionik koji napusti mjesto nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, a o prometnoj nesreći ne obavijesti policijsku upravu ili postaju i ne pričeka dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.320 do 2.650 eura ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana te će mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije od 12 mjeseci. Po pravomoćnom rješenju izreći će mu se šest negativnih prekršajnih bodova – ističe policija.

U slučaju najtežih prometnih nesreća, više ne govorimo o prekršajnoj odgovornosti, već počinitelju slijedi kaznena prijava za izazivanje nesreće te prijava za nepružanje pomoći.

SAMO MATERIJALNA ŠTETA

Kada je riječ o bijegu s mjesta nesreće, a čija je posljedica “samo” materijalna šteta, zakonom su propisane kazne malo manje, ali nikako zanemarive. U Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj do prosinca 2024. godine evidentiran je bijeg sa 124 takve nesreće, a za 39 počinitelja se još uvijek traga.

Vozači, napominje policija, ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće o prometnoj nesreći ili na drugi način razmijenili osobne podatke, kao i podatke o vozilima. Kada na mjestu nesreće nema vlasnika vozila, vozač je dužan vlasniku vozila ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću. Ako se ne razmijene podaci i ne popuni Europsko izvješće o prometnoj nesreći, slijedi kazna. U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama piše da osobi tada slijedi novčana kazna u iznosu od 390 do 920 eura te će se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije od šest mjeseci i po pravomoćnom rješenju osobi će se izreći tri negativna prekršajna boda. Ako se zna da 12 prekršajnih bodova vodi ka ukidanju vozačke dozvole, upravo akumulacija bodova po ovoj osnovi tako nekoga može maknuti s ceste i na puno dulje razdoblje od onoga od šest mjeseci.

ŠTO KAŽE OSIGURANJE?

Stupanjem na snagu novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, naime, počelo se krajnje oštro sankcionirati bijeg s mjesta nesreće, u mjeri da takav potez lako može odvesti vozača u “bankrot”.

Kako? Nesretnici koji pribjegnu ovom problematičnom potezu, dosad često korištenom kako bi se izbjegao alkotest ili test na drogu, ili pak kupilo vrijeme za prikrivanje dokaza o stvarnom identitetu vozača, sad gube prava iz osiguranja.

– Potpuno je svejedno je li krivac za prometnu nesreću u trenutku sudara bio pod utjecajem droge, upravljao vozilom bez vozačke dozvole ili dok mu je ona bila oduzeta, izazvao nesreću zbog obijesne vožnje ili samo napustio mjesto nesreće bez da je ispunio svoje zakonom propisane dužnosti. U svakom od tih slučajeva prijeti mu isti scenarij – gubitak prava iz obveznog osiguranja – naglasili su iz osiguravajuće kuće.

U praksi to znači da, budu li u konačnici identificirani, sami moraju u cijelosti snositi trošak popravka vozila koje su oštetili u sudaru, kao i liječničke skrbi o ozlijeđenim osobama. Zbog nikad skupljih dijelova i radnih sati u servisima, ali i nikad brojnije elektronike u automobilima, trošak popravka auta oštećenog i u lakšem sudaru može iznositi puste tisuće eura. Pa i desetke, imate li nesreće sudariti se s nekim prestižnim SUV automobilom, kojemu samo branik može vrijediti i više od 5.000 eura.

Stoga, ako ponovno na stranu stavimo nemoralnost tog čina, bijeg s mjesta nesreće uistinu se “ne isplati”. Budite čovjek i preuzmite odgovornost za učinjeno, trošak popravka ionako će pokriti osiguranje kojega plaćate.

(icv.hr, ts)