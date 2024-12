U sjedištu Hrvatske demokratske zajednice u Virovitici danas (četvrtak) je održana sjednica Županijskog odbora i Dan otvorenih vrata Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije. Bila je to prilika da predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić najnovijim članovima prezentira rad Mladeži.

Podršku su im dali član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ Igor Andrović i tajnik Županijskog odbora HDZ-a Bojan Mijok.

– Drago mi je da smo održali ovakav sastanak i da je Hrvatska demokratska zajednica i po pitanju mladih članova i dalje najjača stranka u našoj županiji. Ove godine imamo gotovo 100 novih članova, a unazad tri godine njih 300, tako da to pokazuje da je HDZ glas mladih i da svojim politikama utječe na kvalitetu života mladih. Nijedna politička opcija nema toliko mladih na dužnostima kao što to ima HDZ. Evo, prisjetimo se samo naše županije, imali smo i najmlađeg ministra i najmlađeg gradonačelnika, a ja sam u prošlom mandatu bio najmlađi župan. Mladi su ne samo budućnost, nego i sadašnjost HDZ-a – rekao je Andrović, dodavši kako je ovo bila prilika dati podršku HDZ-ovom kandidatu za predsjednika Draganu Primorcu.

– Predsjednički izbori su u nedjelju. Ovim bih putem pozvao ne samo mlade, nego i sve žitelje naše županije da dobro odvažu što je aktualni predsjednik postigao u proteklih pet godina. Kakvi su to vanjskopolitički uspjesi, koja su to sva postignuća koja su obilježila njegov mandat? Po mom mišljenju, rezultati su ravni nuli. S druge strane, kandidat Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac, istaknuti je znanstvenik i liječnik s međunarodnim ugledom. Njegova poznanstva i suradnje diljem svijeta, kao i značajan doprinos Hrvatskoj kroz rad s brojnim institucijama, klinikama i bolnicama, svjedoče o njegovoj sposobnosti i viziji. Vjerujem da će on na funkciji predsjednika donijeti puno više u vanjskopolitičkom djelovanju i daljnjem razvoju naše vojske, područjima koja su u nadležnosti predsjednika, nego što je to učinio sadašnji predsjednik – rekao je Igor Andrović.

