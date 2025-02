Više od 1500 članova i simpatizera Hrvatske demokratske zajednice okupilo se u petak, 21. veljače u hali Viroexpo na obilježavanju 35. obljetnice osnutka stranke na području Virovitice i Virovitičko-podravske županije.

Uz domaćine, člana Predsjedništva te predsjednika Županijskog odbora HDZ-a, ujedno i župana virovitičko-podravskog Igora Androvića i predsjednika Gradskog odbora HDZ-a i gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, obljetnici su nazočili i zamjenik predsjednika HDZ-a, potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e RH Josip Đakić, dopredsjednica Županijskog odbora HDZ-a VPŽ i predsjednica Zajednice žena “Katarina Zrinski” VPŽ Sanja Kirin, zamjenik nacionalnog predsjednika Mladeži HDZ-a Domagoj Ćorić, predsjednica Akademske zajednice HDZ-a “dr. Ante Starčević” VPŽ i saborska zastupnica Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman” VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić, predsjednica Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” grada Virovitice i zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac, predsjednik Mladeži HDZ-a grada Virovitice Željko Romić, kao i gradonačelnici i načelnici s područja županije, ujedno i predsjednici gradskih i općinskih odbora HDZ-a.

U sklopu proslave obljetnice, predstavljeni su kandidati na nadolazećim lokalnim izborima. Tako će po novi mandat za župana ići Igor Andrović sa svojim zamjenikom Marijom Klementom, za gradonačelnika Virovitice Ivica Kirin sa svojom zamjenicom Vlastom Honjek-Golinac te za gradonačelnika Orahovice Saša Rister. Kandidat za gradonačelnika Slatine je Tomo Tomić.

Po novi mandat za načelnika općine Crnac ide Mato Damjan, načelnika općine Čačinci Alen Jurenac, načelnika općine Čađavica Mirko Rončević, načelnika općine Lukač Đuro Bukvić, načelnika općine Mikleuš Robert Grabar, načelnika općine Pitomača Željko Grgačić, načelnika općine Sopje Berislav Androš, načelnika općine Suhopolje Goran Doležal, načelnika općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler, načelnika općine Voćin Predrag Filić te za načelnika općine Zdenci Tomislav Durmić. Kandidati za načelnika općine Gradina je Ivan Gojević te za načelnicu općine Nova Bukovica Vinka Bokorni.

Sve prisutne prvi je pozdravio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a za Virovitičko-podravsku županiju Marko Teskera koji je čestitao svim članovima 35. obljetnicu, ujedno se prisjetivši trenutaka osnivanja HDZ-a za tadašnju općinu Virovitica.

– U 1991. bili smo oboružani samo ljubavi prema domovini Hrvatskoj. Išli smo s namjerom da napravimo nešto za svoju domovinu. Našli smo se u motelu Milanovac gdje nas je okupio narodni tribun, jedan od najvećih sinova Podravine, prvi dopredsjednik Hrvatskog sabora, naš Štefina Sulimanac. On nam je rekao da je upoznao čovjeka koji ima viziju, koji zna, može i hoće stvoriti pokret koji će se suprotstaviti zlu. Taj čovjek bio je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Te večeri 1. veljače, udareni su prvi temelji za stvaranje Hrvatske demokratske zajednice za bivšu općinu Virovitica – rekao je Teskera istaknuvši kako je HDZ 35. godina poslije najjača stranka na ovim prostorima, a Virovitičko-podravska županija utvrda HDZ-a.

Nazočne je potom pozdravio domaćin, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin koji se osvrnuo na rad i djelovanje stranke, posebice Gradskog odbora na čijem je čelu 25 godina. Posebnu zahvalu, uputio je hrvatskim braniteljima i generalu Renatu Romiću.

– Da nije bilo branitelja, mi danas ne bi imali ovdje što pokazivati i ništa raditi. S opravdanjem se možemo pokloniti tim dečkima i reći da je rat za Hrvatsku počeo u Virovitici. Hrvatska demokratska zajednica 1990. je bila jedina politička struktura koju je narod stvorio kako bi odgovorio na političke težnje da se stvori neovisna hrvatska država. Ništa se HDZ nije promijenio od onih dana i dalje su tu ljudi koji se trude i rade kako bi nam svima bilo bolje – rekao je Kirin, dodavši da su sva obećanja otkako je na vlasti ispunjena, osim brze ceste koja je započeta i završit će se do kraja 2027. godine.

– I ona je, hvala Bogu, započeta. Čovjek bez kojeg se ta cesta sigurno ne bi počela raditi je predsjednik Vlade Andrej Plenković i hvala mu na tome. Danas se ona gradi i bit će završena do kraja 2027. godine. Možete reći da je kasno, sve je prekasno, ali ne možemo odustati jer ne možemo stvari preko noći stvoriti – naglasio je Kirin. Dotaknuo se nadolazećih lokalnih izbora te istaknuo kako su u kampanji već četiri godine.

– Mi stvari ne radimo da bi sebi sačuvali stolice i plaće. Radimo jer živimo u ovom gradu i ovoj županiji i znamo samo jedno: ovaj narod, osim nas, nema nikoga. Kada bi se mi kao HDZ povukli iz politike, pokazala bi vam se 1997. do 2003. godina u gradu Virovitici kada je SDP sa svojim koalicijskim partnerima vodio Grad. Grad sam naslijedio s 21 milijunom kuna proračuna, a 26 milijuna kuna duga. Ta vremena su prošla. Danas imamo stabilnost i vjerujem da ćemo nakon izbora tako i nastaviti. Hrvatska demokratska zajednica će se boriti da ovaj grad bude na pravom smjeru razvoja – rekao je Kirin.

Prisutnima se potom obratio dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e RH Josip Đakić. Naglasio je kako je 35. rođendan obljetnica u kojoj žele pokazati snagu HDZ-a na županijskim prostorima i u gradu Virovitici.

– Kada se nakon 35 godina sjećamo osnutka i tih dana ponosa i slave, možemo reći da su postignuti svi ciljevi koje smo si tada zadali. Ostao je još samo jedan korak da budemo ravnopravni u dosegu europskih vrijednosti, a to je blagostanje. Blagostanje koje ima Europa. Europske plaće i europski standard. Snažnim korakom grabimo i ka tome cilju. No, za to treba politička potpora. Potpora što većeg i što jačeg HDZ-a. Jer HDZ je jedina stranka koja istinski gaji suverenost i slobodu hrvatske države. Koja istinski vjeruje da može hrvatskom narodu učiniti najbolje – istaknuo je Đakić davši potporu svim kandidatima na lokalnim izborima.

– Većina je onih koji su do sada, britko, jasno i nepokolebljivo stvarali. Koristili mogućnosti i ideje pretvarali u projekte. Oni su naši starosjedioci na čelu općina i za njih uopće ne sumnjam da imaju dovoljnu podršku, oni znaju pobjeđivati. Vjerujem da ćemo iznaći najbolja rješenja kako bi naši kandidati pobijedili i u ostalim sredinama – naglasio je Đakić.

Član Predsjedništva te predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, ujedno i župan virovitičko-podravski Igor Andrović, istaknuo je kako je Županijska organizacija dala ogroman doprinos u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske.

– Naši članovi iz Virovitičko-podravske županije, tada kao i danas, nisu se bojali izazova, već su hrabro stajali na prvoj crti. Bilo da je riječ o obrani domovine u Domovinskom ratu ili sudjelovanju u izgradnji demokratskih institucija. Ova obljetnica je prilika da se prisjetimo onih koji su svoje živote dali za slobodu Hrvatske. Njihova žrtva nas obvezuje da nastavimo graditi domovinu onakvu kakvu su oni sanjali, pravednu, sigurnu i prosperitetnu. Naša politička odgovornost danas nije ništa manja nego prije 35 godina. Naš cilj ostaje isti, a to je jačanje demokracije, pravde i blagostanja za sve građane Hrvatske – naglasio je Andrović, dodavši da je tijekom proteklih 35 godina HDZ Virovitičko-podravske županije postao simbol snage i predanosti.

– Naši rezultati u političkim izborima na svim razinama, ali i rezultati u razvoju gospodarstva, obrazovanja, poljoprivrede, zdravstva, dokaz su da politika HDZ-a donosi konkretne rezultate. U proteklom mandatu radili smo na osnaživanju gospodarstva i podizanju kvalitete života svih naših građana. Gradili smo škole, vrtiće, obnovili ceste, ulagali u kulturne i sportske sadržaje, bolnicu, domove zdravlja. Svjesni smo da posao nije završen. Pred nama su još veći projekti i još veći ciljevi koje ćemo započeti i završiti svi zajedno u idućem mandatu. Naša vizija je jasna, a to je da imamo i gradove i općine i županiju u kojima će mladi ostati, graditi svoje karijere i obitelj. Želimo zajednicu u kojoj će svi imati jednake prilike za napredak, bez obzira na dob, spol ili društveni status. I zato zajedno, ali samo zajedno, možemo stvoriti mjesto u kojem se svi osjećaju sigurno, poštovano i sretno – istaknuo je Andrović, uputivši obećanje svim stanovnicima županije da će nastaviti slušati njihove potrebe te da će svi projekti koje će provoditi imati samo jedan cilj – poboljšati kvalitetu života svih stanovnika županije.

– Pozivam vas da i u budućnosti radimo zajedno, složno i odgovorno. Naša snaga leži u našim ljudima, u našoj vjeri u bolju budućnost. I upravo u nadolazećim lokalnim izborima moramo biti zajedno, kao što su ovdje pojedinci bili prije 35 godina kada su osnivali Hrvatsku demokratsku zajednicu – naglasio je Andrović.

U ime predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića, sve prisutne pozdravio je zamjenik predsjednika HDZ-a, potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

– Poruka koja ide i večeras ovdje iz Virovitice je poruka snage Hrvatske demokratske zajednice, svima vama iskazujem zahvalu za vjernost Hrvatskoj demokratskoj zajednici punih 35 godina. U proteklih 35. godina nema nijednog strateški važnog projekt koji je ostvaren, a da nije ostvaren pod vodstvom Hrvatske demokratske zajednice. Tako i danas ostvarujemo te strateške ciljeve, a svi oni svoje korijene vuku na tragu ideje i zamisli prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana – rekao je Medved, dodavši kako je HDZ iznio teret obrane i organizacije obrane u Domovinskom ratu te da je zahvaljujući svim tim postignućima Hrvatska danas snažna i sigurna zemlja.

– Hrvatska danas sjedi ravnopravno s partnerima i članicama NATO-a i Europske unije, od nedavno i schengenskog prostora i eurozone. Na unutarnjem planu predvođena HDZ-om u proteklih se devet godina uspješno nosila sa svim izazovima s kojima smo se susreli. Od pandemije Covida, dva potresa. Uspješno smo prevladali sve te nevolje i teškoće. Uspjeli smo zato što imamo najbolje i najkvalitetnije ljude, ljude koji su kadri preuzeti odgovornost. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković po prvi puta u novijoj povijesti u Hrvatskoj po treći put je dobio povjerenje našeg naroda. Nema nijednog sektora gdje naša Vlada nije učinila snažan iskorak i snažan učinak – rekao je Medved, pohvalivši brojne projekte koji su provedeni i koji se provode na području Virovitice i Virovitičko-podravske županije.

– U Virovitici ćemo izgraditi najljepši veteranski centar u mreži veteranskih centara u Hrvatskoj. Ponosni smo na te naše projekte. Do sada smo izgradili četiri, u novoj perspektivi bit će ih pet. Ovaj u Virovitici će na poseban način oslikavati vrijednosti koje su iza sebe na svom ratnom putu ostavili hrvatski branitelji iz postrojbi s ovog područja – naglasio je Medved, dodavši kako je još puno projekata i programa koje će zajedno realizirati.

– Realizirat ćemo ih tako da ćemo u svibnju na lokalnim izborima podržati najbolje kandidatkinje i kandidate za načelnike, gradonačelnike i župana ove županije. Učinit ćete to svjesni da ovi ljudi koji su večeras predstavljeni imaju viziju razvoja svojih sredina te snažnu sinergijsku povezanost sa svim resorima u Vladi. Na tom tragu ćemo nastaviti i u zajedništvu. Jer Hrvatska demokratska zajednica sva svoja postignuća duguje našemu zajedništvu. Bilo je tako u najtežim danima u novijoj povijesti, bit će tako i u vremenu koje je pred nama – istaknuo je Medved i svim članovima čestitao 35. obljetnicu.

Uoči proslave obljetnice, kod Spomen-obilježja u Virovitici položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na poginule i preminule hrvatske branitelje te članove Hrvatske demokratske zajednice.

Počast su odali utemeljitelji HDZ-a, članovi Gradskog odbora HDZ-a Virovitica, Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, predstavnici hrvatskih branitelja, Zajednice žena „Katarina Zrinski” Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, kao i predstavnici Mladeži HDZ-a Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije.

(icv.hr, HDZ Virovitica)