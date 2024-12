Od 1. siječnja 2025. uvodi se naplata laganih plastičnih vrećica koje se u trgovinama nalaze uglavnom na odjelima voća i povrća. Prošloga su tjedna trgovački lanci Konzum i Studenac izvijestili da će ih naplaćivati jedan cent, a sada su svoje cijene objavili i drugi trgovci, piše index.hr.

Kaufland



– Cijena vrlo laganih plastičnih vrećica za voće i povrće u Kauflandu iznosit će jedan cent po komadu. Podsjećamo kako je Kaufland još u siječnju 2020. kao prvi trgovački lanac ukinuo sve jednokratne plastične vrećice s blagajni te svojim kupcima nudi velik broj višekratnih varijanti pa tako i za voće i povrće našim kupcima nudimo višekratnu “Odgovornu vrećicu”- poručili su iz Kauflanda.

Lidl



– Lidl Hrvatska će, sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, koji stupa na snagu 1. siječnja 2025. te podrazumijeva naplatu laganih vrećica, na odjelima voća i povrća svojih trgovina naplaćivati lagane vrećice po cijeni od jedan centa po komadu. U Lidlu pozdravljaju ovu odluku koja je u skladu sa strategijom društveno-odgovornog poslovanja tvrtke Lidl Hrvatska, ali i čitave Schwarz grupe. S obzirom na to da se u Lidlovim trgovinama voće i povrće važe na blagajni, kupac će moći uzeti željeno voće ili povrće bez ikakve ambalaže i staviti ga na blagajnu kako bi ga zaposlenici izvagali i naplatili. Ta je praksa u Lidlu već uobičajena. Osim toga, Lidl Hrvatska već dulje vrijeme u prodaji ima višekratne mrežaste vrećice za voće i povrće, koje kupci plate jednom i koriste koliko god puta žele. Vrećice su od recikliranog materijala i perive u perilici odjeće. Kao trgovački lanac, Lidl je svjestan društveno odgovornog utjecaja te se obvezao do kraja 2025. smanjiti upotrebu plastike za 30%, a sva pakiranja proizvoda vlastite robne marke napraviti maksimalno prikladnim za recikliranje. Do kraja 2027. godine Lidl se obvezao smanjiti upotrebu plastike za 35%. Te su mjere dio REset Plastic međunarodne strategije koju je 2018. godine donijela Schwarz Grupa- poručuju iz Lidla.

KTC



KTC je naveo sljedeće cijene vrećica (na odjelima svježeg mesa, voća i povrća):

– manja treger vrećica (22*45 cm) – 0.01 eura za komad

– veća treger vrećica (30*60 cm) – 0.02 eura za komad

Studenac



Studenac je, nastavno na cijene koje je dostavio prošloga petka, poslao i sljedeću obavijest za kupce.

– Od 1. siječnja 2025. godine, sukladno novom Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, Studenac uvodi naplatu laganih plastičnih vrećica za voće i povrće po cijeni od jedan centa po komadu. Istovremeno, Studenac je iz upotrebe uklonio vrećice za pekarske proizvode s plastičnim ‘prozorčićima’ i zamijenio ih papirnatim vrećicama koje su za kupce besplatne, odnosno kao takve ne podliježu naplati prema novom Pravilniku. Kupcima je omogućeno vaganje voća i povrća prikladne veličine bez kupnje vrećica ili uz korištenje vlastitih vrećica za kupnju. Ovim promjenama Studenac podržava prakse očuvanja okoliša i potiče smanjenje korištenja plastike u svakodnevnoj upotrebi, čime dodatno naglašava svoju posvećenost održivosti i odgovornom poslovanju- poručili su.

Drugi trgovci još nisu dostavili svoje cijene.

(index.hr)