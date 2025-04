Ovogodišnja ulična utrka “Virovitica 1234 – Doživjeti stotu” privukla je više od 800 natjecatelja, malih i velikih trkača, sportaša i rekreativaca. Devetnaesto izdanje tradicionalne utrke koju su i ove godine organizirali Grad, Turistička i Sportska zajednica grada Virovitice, uz suorganizaciju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije, okupilo je ljubitelje trčanja svih dobnih skupina, a lijepo i sunčano vrijeme doprinijelo je veseloj i odličnoj atmosferi kako na stazi, tako i izvan nje, gdje su brojni gledatelji bodrili svoje favorite.

I ove se godine trčalo u dvadeset kategorija, a dužina utrka, koje su se odvijale na kružnoj stazi u samom centru grada, ovisno o uzrastu, iznosila je 80, 150, 200, 300, 617, 1234 i 3702 metara. Uz majice, hranu i napitke, organizator je i ovog puta pripremio medalje za one najbolje, kao i finišerske medalje za sve sudionike.

Gradonačelnik Ivica Kirin izrazio je veliko zadovoljstvo utrkom koja je jedan od sportskih simbola Virovitice, naglasivši kako je ista, osim što promiče natjecateljski duh i zdrave životne navike, odlična prilika za druženje i poziv posjetiteljima da provedu aktivan dan na otvorenom i uživaju u ljepotama grada.

-Uz natjecatelje, male i velike trkače, koji su danas ovdje imali veliku podršku svojih prijatelja, roditelja, baka i djedova, uz stazu se okupio i velik broj prolaznika koji je došao dati podršku svim rekreativcima. Ovo je u Virovitici jedna lijepa tradicija koju ćemo i dalje njegovati. Za većinu je rezultat ovdje u drugom planu, a jedan od glavnih ciljeva je potaknuti i djecu i starije na redovitu aktivnost i zdrav način života. Organizacijom ove utrke, iz godine u godinu, želimo naglasiti da sport i rekreacija moraju biti sastavni dio našeg života. Vrijeme nas je poslužilo, lijep i sunčan dan u srcu grada, odlična atmosfera na stazi i van nje, velik broj ljudi na šetnici, uz gradsku fontanu – svima koji se nisu odazvali može biti žao, ali zato već sada pozivamo sve ljubitelje rekreacije i trčanja da se iduće godine pojave u što većem broju kada je na rasporedu jubilarno, 20. izdanje ove utrke – rekao je Kirin.

Zadovoljan ovogodišnjom utrkom i odazivom sudionika, a posebno djece, bio je tajnik SZ grada Virovitice, Tihomir Majstorović.

-Prezadovoljni smo! Do petka je pristiglo više od 700 prijava, ali odlučili smo produžiti vrijeme za prijavu do danas, do početka prve utrke pa smo u konačnici imali više od 800 natjecatelja što je doista lijepa brojka. Utrku smo, u samim počecima, zamislili kao poticaj roditeljima da svoju djecu usmjere u kraljicu sportova – atletiku. Popularnost i interes s vremenom su rasli, iz godine u godinu povećavao se broj kategorija, a prije devet godina osnovan je i Atletski klub Virovitica koji svake godine okuplja sve veći broj djece i članova te ostvaruje zapažene rezultate na razini Hrvatske. Povratne informacije natjecatelja koji su se danas okušali na stazi i više su nego odlične – rekao je Majstorović.

Nakon dugo vremena, u Virovitici se ponovno okušao Slatinčanin Darko Dolovski, ultramaratonac i veliki ljubitelj rekreativnog trčanja koji je uvjerljivim nastupom osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju.

-Drago mi je što sam mogao sudjelovati i uveličati ovu tradicionalnu virovitičku utrku. Trčanjem se rekreativno bavim već 28 godina, a u tom vremenu ostvario sam doista lijepe rezultate u različitim trkačkim disciplinama. Uz poboljšanu fizičku spremu i izdržljivost, riješio sam i brojne zdravstvene probleme s kojima sam se suočio, a nastupao sam diljem Hrvatske i pritom stekao brojna prijateljstva. Pohvale organizaciji virovitičke utrke na koju ću, nadam se, doći i iduće godine kada bude 20. izdanje i kada će, vjerujem, odaziv biti još veći – rekao je Dolovski.

U kategoriji rekreativaca slavila je i Virovitičanka Dora Posavac, inače članica Atletskog kluba Virovitica.

-U klubu treniramo četiri do pet puta tjedno, treneri su odlični, ekipa je prava, a za ovu utrku prijavila sam se zajedno s prijateljicama i na kraju osvojila zlatnu medalju. Atletika je kraljica sportova u svakom smislu te riječi, temelj je za većinu drugih sportova, a za rekreativce, isto tako, ima brojne benefite. Zadovoljna sam nastupom, organizacija je bila odlična i sigurno će se okušati iduće godine – rekla je Posavac.

U nastavku donosimo rezultate i djelić atmosfere s ovogodišnje utrke, a fotografije s dodjele medalja objavit ćemo naknadno…

BEBAČI – 2023. I MLAĐE – DJEVOJČICE

1. Ema Horvat

2. Eva Aurora Horvat

3. Bruna Petrić

4. Tilda Reesch

BEBAČI – 2023. I MLAĐI – DJEČACI

1. Matko Kovačević

2. Roko Blažević

3. Teo Stranjak

4. Ivano Matić

MALCI – 2020. I MLAĐE – DJEVOJČICE

1. Tara Radijevac

2. Sara Košutić

3. Luna Tomljanović

4. Mia Kučan

MALCI – 2020. I MLAĐI – DJEČACI

1. Roko Ganić

2. Niko Matić

3. Tian Karl

4. Jona Iveković

LIMAČI – 2018. I MLAĐE – DJEVOJČICE

1. Ines Brkić

2. Tia Rengel

3. Aria Đanić

4. Ana Božo

LIMAČI – 2018. I MLAĐI – DJEČACI

1. Leon Barčan

2. Lukas Jugović

3. Fran Mikolić

4. Noa Toljan

1. I 2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – DJEVOJČICE

1. Una Vuković

2. Ana Marjanović

3. Nikol Bušetinčan

4. Ena Kutija

1. I 2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – DJEČACI

1. Ivan Kanjka

2. Jure Vukelić

3. Samuel Makević

4. Andrej Ribić

3. I 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – DJEVOJČICE

1. Ema Šukunda

2. Paula Ivček

3. Arijana Nikolić

4. Mirna Grubić

3. I 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – DJEČACI

1. Fran Obrovac

2. Matej Taboršak

3. Gabrijel Amidžić

4. Dino Jadan

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

1. SKUPINA – STARIJI – DJEVOJČICE

1. Ana Maria Brdarić

2. Ivana Viljevac

1. SKUPINA – STARIJI – DJEČACI

1. Dalian Kovač

2. Josip Nemeš

3. Mihael Žiher

4. Kristian Manjkas

2. SKUPINA – MLAĐI – DJEČACI

1. Borna Baturina

2. Viktor Crnčić

2. SKUPINA – MLAĐI – DJEVOJČICE

1. Aleksandra Žiher

2. Magdalena Demo

5. I 6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – DJEVOJČICE

1. Jana Uzel

2. Klara Dundović

3. Mila Jakelić

4. Hana Radovanović

5. I 6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – DJEČACI

1. Oliver Sveger

2. Šime Čizić

3. Luka Feketija

4. Jan Balogović

7. I 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – DJEVOJČICE

1. Ina Abramović

2. Magdalena Šuper

3. Dea Klešić

4. Tena Derežić

7. I 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – DJEČACI

1. Jan Duić

2. Filip Rajnović

3. Filip Kasumović

4. Dominik Gračanin

1. I 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE – DJEVOJKE

1. Eva Fujs

2. Ana Obžetić

3. Ema Dravec

4. Lana Bajivić

1. I 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE – MLADIĆI

1. Nikola Babić

2. Marko Eškina

3. Marko Šuper

4. Lucijan Kurtanjek

3. I 4. RAZRED SREDNJE ŠKOLE – DJEVOJKE

1. Darma Rončević – 4:33

2. Terezija Benko – 4:34

3. Meri Oštrić – 4:57

4. Maria Mucak – 5:22

3. I 4. RAZRED SREDNJE ŠKOLE – MLADIĆI

1. Ante Blažević – 3:20

2. Ivan Stojić – 3:43

3. Neo Čvek – 3:51

4. Roko Berlančić – 4:40

REKREATIVCI 20+

1. Dora Posavac

2. Marija Đapić

3. Eva Arnold

4. Marina Novoselec

1. Darko Dolovski

2. Igor Stojić

3. Davor Čiček

4. Matko Kolesarić

