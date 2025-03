Ove će godine svoju 142. godišnjicu osnutka i aktivnog djelovanja obilježiti Gradska glazba Virovitica. Naime, 1883. godine u Virovitici je osnovano Društvo za promicanje glazbe (danas Gradska glazba Virovitica), a pod njegovim okriljem osnovana je i Glazbena škola kako bi se osigurao pomladak. Od tada pa sve do danas, virovitička Gradska glazba postala je poznata diljem Hrvatske, ali i šire jer nastupa na mnogim manifestacijama, natjecanjima puhača, smotrama i svim drugim prigodama na kojima se traži dobra glazba.

Tim povodom posjetili smo mladog predsjednika ove stare udruge Tonija Leškovića koji je od malih nogu u Gradskoj glazbi, a već dvije godine obnaša i dužnost prvog čovjeka ovog uspješnog kolektiva.

– Gradska glazba Virovitica danas u orkestru broji oko 40 glazbenika, većinom iz Glazbene škole Jan Vlašimsky, a ne smijemo izostaviti niti našu sekciju mažoretkinja koja ima 40-ak članica. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da u našim redovima imamo ekipu od školske do starije dobi, najviše školaraca i studenata, a najmanje onih starijih koje sada možemo nabrojati na prste. U mnogim drugim udrugama obrnuta je situacija pa smatram da nas to izdvaja od ostalih i daje nam odličnu perspektivu za nastavak tradicije glazbe u Virovitici. No naša vrata su otvorena svim glazbenicima neovisno o njihovoj dobi, a bili bi najsretniji kada bi izjednačili brojku starijih od 30 godina i mlađih – rekao je Toni Lešković, ističući odličnu suradnju s Glazbenom školom u Virovitici.

– Ove dvije ustanove uvijek su surađivale, no najbolja suradnja ostvarena je ipak u nekih proteklih desetak godina zahvaljujući prvenstveno ravnatelju Glazbene škole Damiru Mihaljeviću, ali i njegovim djelatnicima koji se vrlo predano uključuju u naš rad i time značajno doprinose kvaliteti. Nekad je Gradska glazba imala drugačiju strukturu, ali sada je većinom čine glazbenici koji pohađaju osnovnu i srednju glazbenu školu, studenti glazbe, profesori glazbe, a manjim dijelom samouki glazbenici, što ne znači da u svoje redove rado ne bi primili i druge glazbenike amatere ili one koji bi ovdje htjeli utvrditi svoje glazbeno znanje, jer kadra za to imamo. Posebno bi tu izdvojio voditeljicu mažoretkinja Anu Paloš i našeg dugogodišnjeg kapelnika Silvija Paloša koji su ostavili dubok trag novog, svježijeg i kvalitetnijeg sviranja i plesnih izvedbi. Što se nastupa tiče, na pozornicama se pojavljujemo u prosjeku najmanje 30-ak puta godišnje, a moram istaknuti kako smo sudionici raznih manifestacija, ne samo u zemlji, već i u inozemstvu. Vjerujem da smo kao takvi bili i ostali neizostavan kulturni ambasador našeg grada, ali i Virovitičko-podravske županije – s neskrivenim ponosom je rekao Toni Lešković koji je na kraju i obznanio kada će biti slavljenička večer Gradske glazbe;

– Naš 142. rođendan proslavit ćemo u večernjim satima 30. travnja u Kazalištu Virovitica, svi ste pozvani – zaključio je naš razgovor Toni Lešković.

