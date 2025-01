Jučer je u sportskoj dvorani OŠ kralja Tomislava odigrana završnica 20. jubilarnog Božićnog malonogometnog turnira koji je započeo prije dva tjedna. Odigrane su utakmice za treće mjesto te finala u svim kategorijama. U stankama između utakmica svi su gledatelji mogli sudjelovati u nagradnim igrama te u nastupu Našičkih mažoretkinja “Dora” i nastupu Igora Delača.

U kategoriji mladih postignuti su sljedeći rezultati:

U-8

utakmica za 3. mjesto: NAŠK CRVENI – NK ZOLJAN 6:1

finale: Škola nogometa CERTISSA – Škola nogometa FEŠK OPG LOVAKOVIĆ 2:0

Najbolji strijelac: Mateo Živković (ŠN Certissa – 17 zgoditaka)

Najbolji vratar: Teo Grdić (ŠN Fešk OPG Lovaković)

Najbolji igrač: Mateo Živković (ŠN Certissa)

U-10

utakmica za 3. mjesto: Škola nogometa FEŠK FERAPLAST – ANTISLIP HR 0:11

finale: Škola nogometa CERTISSA – NAŠK 3:0

Najbolji strijelac: Marko Marić (AntiSlip HR -12 zgoditaka)

Najbolji vratar: Niko Premužić (ŠN Certissa)

Najbolji igrač: David Tot (1ŠN Certissa)

U-12

utakmica za 3. mjesto: NAŠK CRVENI – MLADOST ČAČINCI 4:0

finale: VUGORI PRIJEVOZ MARTINOVIĆ – GRAĐEVINSKI OBRT 2M 1:1 nakon penala (1:2)

Najbolji strijelac: Mihael Pavičić (Građ.obrt 2M -12 pogodaka)

Najbolji vratar: Stjepan Đurić (Građevinski obrt 2 M)

Najbolji igrač: Ezra Žigić (Vugori prijevoz Martinović)

U-14

utakmica za 3. mjesto: STOLARIJA BASTIJAN – Škola nogometa FEŠK CB SFERA 0:1

finale: MOTIČINA – NK KUTJEVO 1:1 (nakon penala 10:11)

Najbolji strijelac: Josip Pavičić (NK Kutjevo 9 zgoditaka)

Najbolji vratar: Niko Paljević (Motičina)

Najbolji igrač: Luka Prpić (NK Kutjevo)

U-16

utakmica za 3. mjesto: NK KUTJEVO – OPG BANOVIĆ 2:1

finale: BAD BOYS – MINIMARKET BENIČANCI CB MOTIČANKA 4:2

Najbolji strijelac: Arsen Čočaj (Bad Boys – 8 zgoditaka)

Najbolji vratar: Jan Adžić (Bad Boys)

Najbolji igrač: Tin Dukmenić (Bad Boys)

Pobjednik u kategoriji veterana je ekipa Caffe bar Excellent, koja je u finalu svladala ekipu Španeri Sport Caffe rezultatom 3:2 i osvojila trofej „Branko Horvatin”. U susretu za treće mjesto ekipa Hajduk Novaki svladala je ekipu PP Našice Policije u zajednici s 3:1. Najbolji

strijelac veteranskog turnira je Mario Duspara s pet postignutih pogodaka, najbolji vratar je Tomislav Brkanić, a najbolji igrač Vladimir Torčić, sva trojica iz pobjedničke ekipe CB Excellent. Sve tri ekipe odlučile su svoje novčane nagrade donirati u humanitarne svrhe, a

jučer su uručena i posebna priznanja – ekipi PP Našice Policija u zajednici, kao začetnicima veteranskog turnira i ekipi koja je nastupila na svim dosadašnjim turnirima, a priznanje i nagradu sponzora primio je i Stjepan Prišć koji je odigrao svih dvadeset turnira.

U seniorskoj konkurenciji trofej „Josip Pavlus Jorač“ i novčanu nagradu u iznosu od pet tisuća eura osvojila je ekipa Caffe bar The Best koja je u finalnoj utakmici svladala Caffe bar Twins nakon izvođenja jedanaesterca. Utakmica za treće mjesto nije odigrana zbog nedolaska ekipe Duhovi Orahovica pa je ekipa Vugori Masiv kamen osvojila treće mjesto i novčanu nagradu u iznosu od tisuću eura, a drugoplasirana ekipa Caffe bar Twins osvojila je 1.500 eura. Najbolji strijelac ove kategorije je Josip Hovanjec (After Seven), najbolji vratar je Ante Knežević (CB The Best), a najbolji igrač Mihael Tomić (CB The Best).

Pehare, priznanja, medalje i novčane nagrade najuspješnijim su nogometašima uručili Ana i Marko Pavlus, gradonačelnik Grada Našica Krešimir Kašuba, predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar, direktorica Turističke zajednice Grada Našica Ines Resler, županijski vijećnik Vanja Prošić, predsjednik i dopredsjednici Športske zajednice Grada Našica Nikola Antolović, Marko Sertić i Danko Justić, Stjepan Topolovec iz Policijske postaje Našice, savjetnik u Športskoj zajednici Srećko Sobodić, povjerenik natjecanja Franjo Pavlović te naš najtrofejniji skijaš Ivica Kostelić.

(icv.hr, mj)