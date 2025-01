Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u sklopu provedbe projekta Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers, organizira već tradicionalnu zimsku biciklijadu 5. Winter Wetlands Bike Tour. Biciklijada će se održati u petak, 31. siječnja, povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima.

Okupljanje sudionika je od 10 sati te će prije samog početka biti predstavljanje Svjetskog dana vlažnih staništa, a nakon toga predstavit će se projekt LIFE RESTORE for MDD i provedene projektne aktivnosti Javne ustanove VPŽ. Start same biciklijade je u 11.45 sati.

(icv.hr)