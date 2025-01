Pred nama je iznadprosječno topao vremenski period prije novog “napada” zime u dane vikenda. Virovitičko-podravsku županiju tijekom jutra smo svrstali, gledajući temperature zraka, kao najtopliju županiju na kontinentu. U 7 sati na Papuku je mjereno 8°C, Bilogori 10°C, Orahovici 12°C, Virovitici, Pitomači, Suhopolju 13°C i Slatini 14°C. Puhao je umjeren do jak jugozapadnjak tijekom noći i jutra, ponegdje uz udare vjetra do 60 km/h.

Ponedjeljak će obilježiti iznadprosječno visoke temperature zraka i vjetrovito vrijeme. Očekuje se umjeren do jak, na udare i olujan jugozapadni vjetar (>65 km/h). Izmjena oblaka i sunca tijekom dana. Najviše dnevne temperature zraka očekujemo između 13°C i 17°C ili koji stupanj više. Tijekom utorka i srijede i dalje će se zadržati iznadprosječno toplo vrijeme. Jutarnje temperature zraka između 3°C i 12°C, najviše dnevne između 10°C i 15°C ili koji stupanj više. Vjetrovito i dalje. Očekuje se umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar. Tijekom utorka do kraja dane, te u noći s utorka na srijedu, sa sjeverozapada očekujemo dolazak frontalnog sustava uz kišu, koja, čini se, ipak neće biti česta niti obilna. S prolaskom frontalnog sustava kratkotrajno će i vjetar zaokretati na sjeverne smjerove. Sunčanih razdoblja neće manjkati.

Tijekom četvrtka očekujemo jačanje južine, gomilanje oblaka i pad tlaka zraka kao predznak pogoršanja vremena koje očekujemo tijekom petka. Tijekom petka ćemo u ranim jutarnjim satima (iza ponoći) imati najviše temperature zraka. Jutarnje temperature zraka između 7°C i 12°C ili koji stupanj više. Do jutra (cca 7 sati) već će se temperature zraka sniziti za 5°C do 10°C. Tijekom dana svježe, uglavnom uz temperature zraka između 0°C i 2°C, u gorju ispod 0°C. Vjetar će naglo s južnih i jugozapadnih smjerova zaokrenuti na umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare i jak. Kiša će uz pad temperature zraka naglo prelaziti u susnježicu i snijeg. Snježni pokrivač ponovno je izgledan i u nižim predjelima Virovitičko-podravske županije (<5 cm), dok u višim predjelima očekujemo više od 10 centimetara snijega. Zbog niskih temperatura zraka moguća je poledica.

Tijekom subote i nedjelje očekujemo osjetno niže temperature zraka u odnosu na temperature zraka koje ćemo imati do petka. Jutarnje temperature zraka između -6°C i -2°C ili koji stupanj niže u gorju. Najviše dnevne između 0°C i 3°C, u gorju hladnije. Uz više oblaka očekujemo povremenu susnježicu ili snijeg. Izglednije tijekom nedjelje do kraja dana. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar slab do umjeren, pojačavati će osjet neugode. Činit će se kao da je hladnije. Zbog najavljenih niskih temperatura zraka bilo bi dobro zaštiti vodovodne cijevi ako su na otvorenom te adekvatno zaštiti osjetljive biljke na niske temperature zraka. Tijekom četvrtka donosimo novu meteorološku analizu.

(icv.hr, kp)