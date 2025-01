Jedna od najvećih gospodarskih i poljoprivrednih manifestacija u Republici Hrvatskoj, Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo, već gotovo tri desetljeća mjesto je susreta poljoprivrednika, obrtnika i poduzetnika, a danas je u Maloj Sali VPŽ predstavljen novi vizualni identitet ovogodišnjeg 28. Viroexpa.

Viroexpo je kroz godine postao simbol sinergije, povezanosti, tradicije i razvoja, a transformacija i modernizacija vizualnog identiteta iskorak je kojim se dodatno osnažuje prepoznatljivost i značaj ovog jedinstvenog sajma.

-Nakon 27 godina, došlo je vrijeme da moderniziramo našu priču, naš logo i pokažemo što smo radili u proteklih nekoliko mjeseci. Držali smo se tradicije i određenih elemenata otprije, no, jer smo poljoprivredni sajam obogaćen gospodarstvom, poduzetništvom i obrtništvom, određene elemente radili smo u tom smjeru. Tako dominira zelena boja koja simbolizira održivost, zeleni razvoj, tranziciju i tradiciju. Također, imamo primarne i sekundarne elemente koji pojašnjavaju poljoprivredu, gospodarstvo, sjemenarstvo, povrtlarstvo, ali i rast, zajedništvo, suradnju, poslovne razgovore i sve ostalo što obilježava naš sajam. Logo je izradila lokalna tvrtka Becker koja je naš dugogodišnji partner na sajmu, prati nas i najbolje može prezentirati sve ono što „Sajam s dušom“ jest, odnosno novu tranziciju sajma i okretanje na nova tržišta – rekao je Bojan Mijok, direktor sajma Viroexpo, a ujedno i županijski pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu.

Službeni slogan Viroexpa, „Sajam s dušom“, govori o ljudima, njihovim pričama, radu i vizijama. Naglašava vrijednosti koje sajam čine posebnim, a to su toplina, autentičnost i bliskost te mjesto razmjene ideja, iskustava i zajedničkih ciljeva što ga svake godine čini sve popunjenijim.

-Sajamski prostor Viroexpa je popunjen 85 posto, a vjerujemo da će do kraja tjedna biti popunjen do kraja što opet dokazuje da je naš sajam prepoznatljiv, da je odlična pozornica svim izlagačima, ne samo iz naše županije, ne samo iz Slavonije, već i iz cijele Hrvatske. Tu su i uvijek one slatke brige, a to je kako naći kvadrat više za one izlagače koji se jave kasnije. Zasigurno da je sajam mjesto gospodarskih susreta naših poduzetnika, obrtnika, ali isto tako da prezentiraju svoje proizvode i usluge svim onim posjetiteljima koji dođu na sajam. Znamo da je naš sajam jedan od najposjećenijih sajmova i to je sigurno ono što privlači izlagače. Ove godine ponovno vraćamo zemlju partner, Slovačku, ali isto tako imamo i županiju partner, Bjelovarsko-bilogorsku županiju, i vjerujem da će se i oni na najbolji mogući način prezentirati našim poduzetnicima, ali i svim našim posjetiteljima – rekao je župan i predsjednik Organizacijskog odbora Viroexpo Igor Andrović.

Viroexpo je i simbol grada Virovitice koja već 28 godina živi sa sajmom pokazujući da Viroexpo nije samo događaj, već rezultat dugogodišnje suradnje svih institucija.

-Viroexpo je, u gospodarskom smislu, prepoznatljivost i brend, i to najveći, grada Virovitice. Sajam je simbol jednog zajedništva koji vlada niz godina gdje sve institucije održavaju sajam bez ijednog profesionalno zaposlenog čovjeka čime pokazujemo da taj sajam ne mora biti profesionalan da bi bio uspješan. Mnogi sajmovi su bili pokrenuti i danas ih više nema, a Virovitica je ostala zahvaljujući toj sinergiji čelnih ljudi. Sajam je uvijek bio sastavni dio i simbol grada Virovitica, kao što je gradski dvorac, crkva, muzej i sve ono što imamo u gradu pa tako i Viroexpo. Znači, kada kažete Viroexpo, zna se da je to Virovitica – govori gradonačelnik Virovitice, Ivica Kirin.

Naposljetku, sajam Viroexpo manifestacija je na kojoj obrtnici, poduzetnici i poljoprivrednici mogu predstaviti svoje proizvode i usluge, i to desecima tisuća posjetitelja.

-Ovaj sajam od velike je važnosti prvenstveno samim obrtnicima i poduzetnicima koji na ovaj način promoviraju svoje proizvode i usluge, i to posebice kako bismo kupili naše domaće proizvode. Tako pomažemo samoj našoj sredini, našoj županiji i našim ljudima. Rezultati su jako dobri, kao komora skupljamo iskustva malih obrtnika i pokazalo se da su svoj rad raširili, i to izvan županije što znači da im je sajam pomogao – zaključio je predsjednik Područne obrtničke komore VPŽ Stjepan Kenjerić.

Ovogodišnje 28. izdanje sajma Viroexpo održat će se od 14. do 16. veljače. Pokrovitelji sajma su: Vlada RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva. Već godinama, sajam uspješno organiziraju: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o.. Partner sajma su Hrvatske šume. Zemlja partner je Slovačka Republika, a Županija partner ovogodišnjeg sajma je Bjelovarsko-bilogorska županija.

(icv.hr, vpz.hr, foto: Kristijan Toplak)